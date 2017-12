JBL Boombox - Kralj prijenosnog muziciranja

SPECIFIKACIJE Forma/Izvedba Bluetooth zvučnik Platforme Android, iOS Ulazi Bluetooth, AUX 3,5 mm Jamstvo 2 godine

Prošlog ljeta organizirali smo terasa-party na koji su ljudi pomalo pristizali. Dva JBL-ova Bluetooth zvučnika Xtreme popunjavala su otvoreni prostor zvukom odvrnutim na najjače, ali negdje kod pedesetog posjetitelja počeli su zahtjevi tipa “pojačaj još malo”. Kao i s mnogim drugim stvarima u životu, i kod prijenosnih Bluetooth zvučnika uvijek fali “još malo”. Očito nismo jedini koji tako misle, jer JBL je u svojoj famoznoj “cilindričnoj” seriji prijenosnih zvučnika odlučio da i nad povelikim Xtremeom ima ekstrem. Naziv mu je Boombox. Iako izgledom ne sliči kazetofonu, njegov naziv, ručka i puki gabariti zazivaju duhove osamdesetih, kada se kazetofon na ramenu nosao okolo po kvartu. Doduše, više u američkim filmovima B-produkcije nego kod nas, ali znate na što mislimo.

Poznati izgled upotpunjen ručkom i impresivnim dimenzijama

JBL Boombox je, dakle, prijenosni Bluetooth zvučnik velikih dimenzija. Dužina mu je pola metra, a masa nešto veća od pet kilograma. Izrađen je prema IPX7 specifikaciji, dakle može biti potpuno potopljen u vodu do jednog metra dubine. Vanjski materijal sličan je onome kod ostalih JBL-ovih prenosivih modela – cilindar je presvučen perforiranim materijalom i gumiran na izloženim dijelovima. Na stranama su pasivni basovi koji, osim osnovne funkcije, mogu biti i izvor zabave, ako okrenete Boombox vertikalno, ulijete na njih malo vode i pustite Queenov “Another One Bites The Dust”.

Sučelje aplikacije JBL Connect – nekoliko osnovnih funkcija

Kako i priliči ovakvom uređaju, ugrađena je baterija od 20.000 mAh, koja bi trebala izdržati 24 sata bez punjenja. Naravno, to vrijeme ovisi o glasnoći kojom se sluša, ali dosadašnja iskustva s JBL zvučnicima su pozitivna te ukazuju da ne muljaju s tim podatkom, kao Volkswagen s ispušnim plinovima. Naravno, takva baterija treba i ozbiljan punjač, pa je priložen 20-voltni punjač, poput onih za punjenje prijenosnika. Za punjenje mu treba oko šest sati. Valja napomenuti da će Boombox punu snagu od 2x 30 W davati samo kad je spojen na punjač, odnosno kada ima direktno napajanje, a u baterijskom modu radit će pri 2x 20 W. Napomenimo da ovih 20 W zaista znači 20 W. Sasvim dovoljno zvuka za veliku većinu situacija.

Na Boombox bežično odjednom mogu biti spojena do tri uređaja. Sam proces uparivanja krajnje je jednostavan. Osim Bluetoothom, moguće je i spajanje klasičnim 3,5-milimetarskim audiokabelom. Osim tog ulaza za audio, Boombox ima i dva USB porta namijenjena isključivo za punjenje mobitela.

Poput drugih JBL-ovih Bluetooth zvučnika, Boombox nema ništa protiv vode

Boombox ima novi protokol Connect+, kojim je moguće spojiti do 100 uređaja u takozvani “Party Mode” ili, pak, povezati dva zvučnika u stereo par. Za odabir načina rada potrebno je instalirati aplikaciju JBL Connect, koja ima svega nekoliko funkcija. Prva je gore opisana (Party Mode ili Stereo Mode), druga je odabir funkcije tipke “Play”, a treća je odabir mjesta slušanja (Outdoor/Indoor). Odaberete li opciju indoor, bas će biti pojačan. Čudno, očekivali bismo baš obratno pa ćemo zanemariti ovo nazivlje i tretirati to kao “jači-slabiji bas”.

Zvuk je impresivan, jak, dobro definiran i dovoljno kvalitetan za sve za što biste prijenosni zvučnik mogli zatrebati. Donekle nas smeta to što nije podržan kodek aptX za hi-res audio, koji polako postaje standard kod svih mobitela više klase, no i ovako Boombox suvereno vlada kategorijom prijenosnih Bluetooth zvučnika.