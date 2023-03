Je li Xiaomi 13 Pro trenutačno najbolji mobitel na svijetu?

Dugo na tržištu mobilnih telefona – osobito u premium kategoriji – nije bilo uzbudljivih proizvoda, no čini se da je ovogodišnji MWC u Barceloni konačno takve uređaje ponovno učinio zanimljivima. Velike zasluge za to valja pripisati Xiaomiju, koji je odlučio predstaviti „mobitel bez mane“. Za Xiaomi 13 Pro – nakon što smo ga nekoliko dana koristili u Barceloni – možemo reći da tu utopijsku misiju uspijeva činiti ostvarivom jer mu je nedostatke doista teško pronaći, osim „na silu“.

Ako je suditi po specifikacijama, zaista se može reći da ovaj model donosi sve najbolje što možemo očekivati od top-telefona, po svim kriterijima. Uz 6,73-inčni LTOP AMOLED ekran s osvježenjem slike do 120 Hza i Gorilla Glass Victus zaštitom iz Corninga, tu je robusna keramička poleđina i aluminijska šasija aparata koji odaju premium dojam već na prvi pogled, a još više i na prvi dodir, ali i na drugi, treći, tisućiti…

Iznutra, sve je upogonjeno na Qualcommovoj platformi najnovije generacije, s 4-nanometarskim Snapdragonom 8 Gen 2 i 8 GB RAM-a u najmanje raskošnoj memorijskoj izvedbi (u najjačoj imamo 512 GB za pohranu i 12 GB RAM-a). Uređaj uz to oduševljava čistim i snažnim zvukom, IP68 certifikatom za otpornost na prašinu i vodu, ali i izuzetno izdržljivom baterijom kapaciteta 4820 mAh čija je žilava autonomija poduprta i ultra-brzim punjačem snage 120 W koji se – ovo je dosita danas rijetkost – dobiva u pakiranju s telefonom.

Uz sve to, Xiaomi 13 dolazi sa setupom pozadinskih kamera čiji glavni senzor, naprosto, impresionira. Riječ je o 1-inčnom Sonyjevom senzoru – najvećem dostupnom uopće među današnjim premium modelima mobitela – s kojima glavna od tri kamere ovog telefona radi fotografije koje pariraju ili su za nijansu bolje od onih kakve smo dosad viđali na ponajboljim modelima konkurencije.

Na papiru, dakle, bez zamjerki, a evo kako se u ovih par gužvovitih dana u Barceloni telefon pokazao u praksi…

Uz dnevnu svjetlost je danas ionako bespredmetno uspoređivati kvalitetu fotografija na ovoj kategoriji telefona, ali po noći – glavna kamera Xiaomija 13 Pro donosi izuzetno postojan kontrast, živahnu interpretaciju boja sa zadivljujućom saturacijom, gotovo neprimjetan šum i rijeko kreativan dinamički raspon koji omogućuje kreiranje profesionalnih snimaka čak i u maksimalnoj rezoluciji od 50 megapiksela.

Zanimljivo je da i druge dvije kamere – opremljene Samsungovim senzorima – također donose 50-megaapikselnu maksimalnu rezoluciju. Riječ je o telefoto kameri s mogućnošću 3,2x optičkog zumiranja i ultra-širokokutnoj kameri (14 mm) s otvorom blende f/2.2. I ove dvije kamere, uz uključen Nigh Mode snimanja donose rezultate koji u svoje dvije kategorije itekako udaraju tempo konkurenciji.

Ovu kvalitetu snimanja potpisuje Leica, zbog čega je donekle dotjeran i softver za upravljanje kamerom i zbog čega je moguće odabrati između dva Leicina načina „obrađivanja“ fotografija, što donosi dodatne kreativne mogućnosti u korištenju ovog telefona. Zanimljivo je, međutim, da i s videom Xiaomi 13 ostvaruje zapanjujuće rezultate, nudeći 4K snimke gustoće 60 fpsa, ali i 8K snimke gustoće 24 fpsa.

Iznimno snažan punjač u kutiji, primjeren kategoriji mobitela u kojoj se Xiaomi očito nameće kao predvodnik post-Barcelona sezone, napunio je telefon od nule do 10% baterije ispod minute i po, a do polovice kapaciteta debelo ispod 10 minuta! Za 15 minuta punjenja, kapacitet baterije je od potpuno prazne došao do preko 80%, s tim da je podršku za takve rezultate bilo nužno uključiti „Boost Charge“ način punjenja, koji nije uključen „po defaultu“.

Sve skupa – vrlo „kompletiran“ aparat koji i u stvarnosti prati „obećanje“ koje daju specifikacije. Osjećaj premium proizvoda nadilazi, dakako, korištenje kamere po noći, pa ako bi trebalo napraviti top-ljestvicu pet najjačih aduta ovog modela, recimo da bi odmah iza kamere na drugom mjestu bile performanse, zatim ekran, potom baterija i svakako moćan finiš telefona. Sve to je – doista – napravljeno tako da udovolji na početku spomenutoj ideji stvaranja mobitela „bez mane“.

Trudili smo se ipak te mane pronaći, pa ako baš moramo smisliti što bi voljeli da je napravljeno nijansu bolje, to bi vjerojatno bila selfie kamera koje je „samo“ 32-megapiskelna, sa širokim kutom snimanja i videom od „samo“ 1080p, gustoće 30 fpsa. Netko će, također, možda reći da je telefon dosta klizav zbog glatke keramičke pozadine ili da mu „otok“ s pozadinskim kamerama baš jako strši, ali to je već ulazak u zonu osobnih preferenci i tehničkih trendova na koje se - htjeli to ili ne – ionako privikavamo neovisno o tome koji mobitel kupujemo.

Je li, nakon svega doživljenog, Xiaomi 13 Pro doista trenutačno najbolji mobiel na svijetu? Odgovor, naravno, ovisi o tome je li pet spomenutih karakteristika koje smo naveli kao vodeće adute oveog modela ono što pojedinom korisniku predstavlja glavne kriterije pri odabiru telefona. Za većinu onih koji preferiraju Android OS jest, pa se može reći da je odgovor na pitanje iz naslova – za većinu – pozitivan.

Dakako, Xiaomi je ovime podigao ljestvicu pred konkurencijom koja osvaja takvu, vrlo široku paletu zainteresirane publike, pa će mnogi u tjednima i mjesecima koji slijede pokušati nadmašiti sve što je ovaj model uspio donijeti na tržište. Xiaomi 13 Pro se, međutim, pokazao kao uređaj koji ima golemi potencijal i nakon ozbiljnijeg testiranja postati jedan od onih telefona koji će se pamtiti kao tehnološki gotovo savršen proizvod za svoje vrijeme.