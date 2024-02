MWC 2024: Deutsche Telekom u Barceloni predstavio budućnost AI-ja, ali i AI mobitel "bez aplikacija"

Deutsche Telekom (DT) je na Mobile World Congressu 2024, koji se trenutačno održava u Barcleoni, na jasan način pokazao kako bi se komunikacija s AI mogla razvijati u bliskoj budućnosti.

"AI je stigao u naš svijet i tu će i ostati. Na ovogodišnjem Mobile World kongresu pokazat ćemo kako Magenta AI može poboljšati i obogatiti svakodnevni život. Naše mreže već se grade s i za AI za ljude. Uz pomoć T-Carova ili chatbota za tehničare za optiku. Naše mreže će postati još pametnije. One će vas štititi od trenutka kada se povežete online. I postat će mozak digitalnog napretka. Za ljude i tvrtke. Ovako povezujemo vaš svijet", Claudia Nemat, članica Uprave za tehnologiju i inovacije, opisuje pristup DT-a. Inspirirana ovim vodećim načelom, Grupa predstavlja studije dizajna i koncepte u Barceloni gdje već različiti AI modeli igraju značajnu ulogu.

Claudia Nemat je sa sobom donijela svoj koncept generacije AI pametnih telefona na Mobile World kongres (MWC). Ovi prototipovi orijentirani su na dijalog i izvršavaju složene nizove zadataka neprimjetno i automatski. Nemat je svjesna da su i veliki proizvođači uređaja zakoračili u tom smjeru: "Naravno, vrhunski modeli u dolasku nudit će funkcije temeljene na umjetnoj inteligenciji. Međutim, radimo i na uređajima za standardne korisnike. Za svakoga treba biti ponešto. Džepni concierge na našim T telefonima, na primjer." Koncept stvara novi scenarij upotrebe za takve telefone, gdje AI asistent čeka na glasovni unos od svojih korisnika. Na primjer, pronalaženje autobusa do zračne luke, pronalaženje povezanog leta, rezervacija prijevoza do hotela i sobe s pogledom na more - danas to traži strpljenje, vrijeme i niz aplikacija ili internetski preglednik. Što ako bi za to bile dovoljne glasovne upute ili kratka poruka?

To je ono što se DT pita zajedno sa svojim partnerima Qualcommom i Brain.ai. Trenutačno postoje dva koncepta - svaki s drugačijim pristupom. T Phone evolution koristi AI snagu iz oblaka i virtualno eksternalizira energetski zahtjevne računalne operacije. Qualcommov pristup favorizira kratke putanje i stoga premješta AI direktno na uređaj. To štedi trud i vrijeme prijenosa podataka i, ovisno o scenariju, čak radi i izvanmrežno. Svako rješenje ima individualne prednosti. Trenutačna faza testiranja će pokazati kako se te prednosti pokazuju u raznim situacijama.

Kod kuće bi se takav telefon nove generacije mogao ravnopravno susresti s ruterom. Sa stajališta DT-a, ruter budućnosti definitivno će biti više od običnog genija za povezivanje u kutu sobe. Zbog toga je kompanija u Barcelonu donijela tri dizajnerske studije, seriju nazvanu „Koncept T“. Pod pretpostavkom da će AI, Web 3, računalni vid i XR imati značajan utjecaj na način na koji komuniciramo, periferni uređaji će preuzeti druge oblike i zadatke. Jedan primjer: DT inače zazire od gledanja u kristalnu kuglu, ali ove godine čak donosi jednu sa sobom u Barcelonu. Između ostalog, pomoćnik avatar u obliku holograma čeka uključiti se u dijalog s korisnicima.

Oni koji bi radije imali nešto što mogu dotaknuti, umjesto toga će dobiti verziju rutera u obliku robota. Drski izgled uključen. Ako mu date malo prostora i pustite ga da trči po vašem domu, iznenadit ćete se što ovaj ruter robot XXL može. Zahvaljujući svom „zelenom palcu“ javit će vam ako njegov senzor primijeti da sobne biljke traže vodu. To vam je previše nefleksibilno? DT ga može napraviti i kao modularni sustav, zbog čega treća dizajnerska studija ima niz opcija za nadogradnju i proširenje - ovisno o scenariju. One su jednostavno prebačene preko osnovnog elementa i istovremeno su dekorativni element u dnevnom prostoru i funkcionalni element.

Zaštita iz mreže

„Magenta Security on Net“ već je bliže gotovom proizvodu. Izložbeni primjer koji se može isprobati na štandu pokazuje cilj prema kojemu radi mješoviti razvojni tim stručnjaka za mrežu i sigurnost. Svaki uređaj sa SIM karticom u mreži Deutsche Telekoma – bilo da se radi o poslovnom pametnom telefonu, automobilu, dizalu ili vjetroturbini – u budućnosti može biti posebno zaštićen. Od 2025. DT će ovu zaštitu pružati isključivo iz svoje mreže. Brojne su prednosti toga. Neke od zaštitnih funkcija danas na tržištu su složene i stoga imaju puno prepreka za ulaz. Sigurno integriranje mobilnih uređaja u mrežu tvrtke može biti dugotrajno, kao i praćenje sigurnosti ovih uređaja u stvarnom vremenu. Mogućnost pružanja ove osnovne sigurnosti samo iz mreže, bez potrebe za instaliranjem i konfiguriranjem dodatnog softvera, jedinstveni je prodajni argument na europskom tržištu za Magenta Security on Net.

Ovisno o industrijskim i poslovnim zahtjevima korisnika, ova osnovna zaštita može se pojačati u slojevima. To omogućava nesmetan prijelaz s korporativne mreže na mobilnu mrežu Deutsche Telekoma bez potrebe za mijenjanjem pojedinačnih standarda i sigurnosnih smjernica. Snage trenutačnih IT trendova, kao što je arhitektura temeljena na Secure Access Service Edge (SASE) i pristup mreži bez povjerenja, tako nastavljaju imati besprijekoran učinak i podižu tehničku sigurnost tvrtke na novu razinu.

Idealni uvjeti za TV produkcije uživo

Nevion također ima koristi od ove pogodnosti koju nude napredne mreže. Na Mobile World Congressu, matična kompanija Sony i DT demonstrirat će mogućnosti programskih sučelja 5G mreže. U uspješnom testu, dva tehnološka diva povezala su Nevionovu VideoIPath platformu putem ovih sučelja za programiranje aplikacija (API). Mrežni API-ji standarda CAMARA nude optimizirana, niska vremena odziva sa stabilnom propusnosti. Nevionova VideoIPath platforma međusobno orkestrira različite medije i posebno ovisi o tome. Kvaliteta ovih usluga može se dinamički prilagođavati na zahtjev. Tome pridonose mrežne informacije u stvarnom vremenu. 5G tehnologija je fleksibilna, široko dostupna i isplativija od drugih putova prijenosa - savršena za videoprodukcijske tvrtke.

Ovakvim testovima DT nastavlja svoju predanost prijenosu događanja uživo. U jesen 2023. kompanija je zajedno s RTL-om najavila komercijalno pokretanje 5G video produkcije uživo putem tehnologije rezanja mreže. To također traži tehnički napredne mreže s ekosustavom u kojem su sve značajke 5G mreže – kao što je rezanje mreže – međusobno povezane i podržavaju širok raspon scenarija i zahtjeva. Mreža Deutsche Telekoma tehnički je spremna za samostalan 5G od prosinca 2021. Kroz nekoliko razvojnih faza, bliži se dan kada će 5G mreža moći raditi bez 4G u osnovnoj mreži. Svi korisnici će ju moći koristiti u drugoj polovici 2024. godine.

Ultra-prijenosni „mobile mast-to-go“ također je napravio sličan korak u razvoju. Postao je znatno manji i lakši. Unatoč tome, nova verzija ima veće kapacitete i omogućava još fleksibilniju upotrebu u mobilnim mrežama jer može raditi na dodatnim frekvencijama. Uz 2,6 i 3,6 gigaherca, antene sada koriste i spektar na 1,8 i 2,1 gigaherca kao i isključivo 5G frekvencije u rasponu od 3,7 gigaherca. Ove takozvane „industrijske frekvencije“ koriste se u kampus mrežama. To znači da je „mobile mast-to-go“ vrlo koristan u prostorijama tvrtke, u područjima katastrofe i na događanjima kao što je Europsko nogometno prvenstvo 2024. - gdje će doslovno biti uživo.