KEF LSX - Potpuna bežičnost u malom formatu

SPECIFIKACIJE Zvučničke jedinice KEF Uni-Q (4,5” magnezijsko-aluminijski bas-srednjetonac, 0,75” aluminijski visokotonac) Pojačala 2x 70 W (bas-srednjetonac) + 2x 30 W (visokotonac), klasa D DAC 24-bit/48 kHz (zvučnici povezani bežično) / 24-bit/96 kHz (zvučnici povezani žicom) Frekvencijski odaziv 49 Hz – 47 kHz SPL 102 dB Povezivost Optički TOSLINK, LAN (10/100), WiFi (802.11b/g/n), Bluetooth 4.2 (aptX), izlaz za subwoofer Dimenzije i masa (po zvučniku) 240 x 155 x 180 mm / 3,6 kg Jamstvo 2 godine

Kad smo prošle godine bili u posjetu KEF-ovoj tvornici u Maidstoneu, gdje ova slavna tvrtka proizvodi svoje najbolje hi-fi zvučnike Reference, Blade i Muon, među prvima u svijetu imali smo prilike vidjeti i poslušati tvrtkine dosad najmanje zvučnike, model LSX. Kako su oni tada još bili u fazi razvoja, nismo imali dopuštenje opisivati ih, zapravo čak ni spominjati da uopće postoje. Tome sada više nije tako – zvučnici LSX službeno su lansirani i dostupni za kupnju.

Riječ je o KEF-ovim drugim bežičnim zvučnicima, koji uvelike izgledaju i ponašaju se poput smanjene varijante modela LS50 Wireless, čiju ste recenziju na ovim stranicama čitali prije nekoliko mjeseci. LS50 Wireless iznimno su moćni i neosporno izvanredni zvučnici, ali s jednim neugodnim nedostatkom: koštaju 18.000 kuna. Premda se ni LSX ni slučajno ne bismo usudili nazvati jeftinim, zato što košta punih 9.000 kuna, to je točno upola manje novca i ipak bliže nečemu što bi si netko, uz više ili manje odricanja, mogao priuštiti.

LSX-ovi dolaze u pet različitih boja. Zvučničke kutije u svim su slučajevima načinjene od plastike i prekrivene tkaninom

Budući da se radi o znatno novijem proizvodu, zvučnici LSX u odnosu na LS50 Wireless dobili su neke nove mogućnosti. Prva i većini važnija nesumnjivo će biti mogućnost potpuno bežičnog rada. Naime, iako smo LS50 Wireless glazbom hranili preko WiFi-ja ili Bluetootha (uz uobičajena žična sučelja, naravno), lijevi i desni zvučnik još su uvijek morali biti povezani mrežnim kabelom. Kod LSX-a to nije slučaj. Zvučnici među sobom znaju uspostaviti bežičnu konekciju, i zvuk reproducirati bez potrebe da su povezani i s čime osim strujnom utičnicom, a bez ikakva kašnjenja ili nesinkroniziranosti između lijevog i desnog kanala. Jedini “nedostatak” ovom pristupa jest to što je maksimalna razlučivost zvuka limitirana na 24-bita/48 kHz, a žičnim povezivanjem kanala, za što se ponovno koristi mrežni kabel, to se podiže na 24-bita/96 kHz. Integrirani digitalno-analogni konverter može primiti i 24-bit/192 kHz datoteke, ali njih će downsamplirati na maksimalno 24-bit/96 kHz.

Korisnicima kojima su ovi zvučnici primarno namijenjeni ove brojke neće značiti mnogo, i nisu nešto čime bi se trebali osobito zamarati. Onaj tko posjeduje kolekciju lossless 24-bit/96 kHz ili 24-bit/192 kHz glazbe, vjerojatno pripada kategoriji kupca koji će biti mnogo skloniji tome da 9.000 kuna potroše na kombinaciju klasičnih (i većih) hi-fi zvučnika i odvojenog pojačala.

Sve osim USB-a

Na stražnjoj strani “glavnog” zvučnika nalazimo sve konektore koji su nam potrebni da bismo LSX-ove povezali s televizorom, konzolama, kućnom mrežom i subwooferom. Najviše nam nedostaje USB DAC, čiji izostanak znači da se zvučnici s računalom mogu povezati samo pomoću optike

U smislu povezivosti, LSX-ovi nude gotovo sve poput modela LS50 Wireless – 3,5-milimetarski analogni i TOSLINK optički ulaz, izlaz za subwoofer, mrežni konektor, WiFi (za reprodukciju preko DLNA ili UPnP-a) i Bluetooth 4.2, s podrškom za kodek aptX (iako ne i aptX HD ili LDAC, što bismo još radije vidjeli). Ono čega kod LSX-a nema, a bilo je kod LS50 Wirelessa, RCA su konektori za spajanje drugih hi-fi komponenti i USB konektor za računala. USB port postoji, ali se koristi isključivo za napajanje, primjerice, baterije mobitela (5V/2A). LSX je još uvijek moguće povezati sa stolnim ili prijenosnim računalima, ali za to ćete morati koristiti optiku. Većina stolnih računala posjeduje S/PDIF izlaz, no kod laptopa je on rijedak, stoga valja posegnuti za USB zvučnom karticom sa S/PDIF-om, ili koristiti bežične mogućnosti reprodukcije glazbe. Dobre vijesti za vlasnike Appleovih uređaja: LSX će uskoro također podržavati AirPlay 2. Svi konektori smješteni su na “glavnom”, desnom zvučniku. U slučaju da vam iz nekog razloga više odgovara da taj zvučnik držite na lijevoj strani, nema problema – u KEF-ovoj aplikaciji Control lako je zamijeniti pozicije kanala.

Druga novost u odnosu na LS50 Wireless također je praktičnog karaktera. Umjesto OLED ekrana na vrhu zvučnika, koji nije bilo moguće pročitati bez ustajanja iz naslonjača i šetanja do zvučnika, LSX-ovi nas o svojim radnim stanjima informiraju pomoću nenametljivog prstena, smještenog ispod Uni-Q jedinice na “glavnom”, desnom zvučniku. On će biti narančast kad su zvučnici u stanju mirovanja, ružičast kad se kao ulaz koristi optika, plav ako je aktivan Bluetooth, zelen kad glazbu puštamo kroz Spotify, i tako dalje. Nakon početnog navikavanja na KEF-ovu nomenklaturu, jedan pogled na zvučnik dovoljan je da doznamo koji je ulaz trenutačno aktivan. Sam odabir ulaza može se odraditi unutar aplikacije KEF Control (više o njoj pročitajte u okviru uz ovaj opis), kao i na daljinskom upravljaču. Razlika je u tome što aplikacija omogućuje izravan odabir željenog ulaza, a daljinac se zna samo prebacivati na idući u nizu, bez mogućnosti preskakanja neaktivnih. Teško je reći koji je od dva pristupa brži – putovanje po svim ulazima pomoću daljinca u teoriji traje duže, ali za obavljanje istog zadatka unutar aplikacije treba uzeti mobitel, pokrenuti aplikaciju i pričekati nekoliko sekundi da ona prikaže zvučnike, na što također otpada određeni dio vremena.

Plastični daljinski upravljač ne oduševljava kvalitetom izrade, a ni funkcijama – nedostaje nam mogućnost izravnog odabira aktivnog ulaza

Sam daljinski upravljač ne oduševljava. Ergonomija mu je dobra, ali kvaliteta izrade baš i ne. U potpunosti je načinjen od plastike te na spoju dvaju dijela kućišta povremeno kvrcka, osobito kad se snažnije uhvati u ruku.

Potonje je sušta suprotnost kvaliteti izrade samih zvučnika. Kompaktne kutije, dimenzija 24 x 15,5 x 18 centimetara, sprijeda imaju iznimno robusnu plastiku, a odozgo i na bokovima prekrivene su hrapavom tkaninom, što LSX-ovima daje zanimljiv, nesvakidašnji izgled. Usput budi rečeno, zvučnici su dostupni u ukupno pet boja – bijeloj, crvenoj, maslinastozelenoj, plavoj i crnoj. Pritom samo crvena i plava izvedba imaju Uni-Q drivere u boji kućišta. Kod maslinastozelene izvedbe driver je boje bakra, a kod crnog i bijelog modela je siv.

Snage na izvoz

Ako dosad nije bilo jasno, ovo su aktivni zvučnici s ukupno četiri integrirana pojačala klase D – po dva u svakom zvučniku. Visokotonski driveri pogonjeni su 30-vatnim pojačalima, a bas-srednjetonci 70-vatnim. Ta količina snage dovoljna je da se glasnim i bogatom zvukom ispuni prostorija od nekoliko desetaka kvadratnih metara, što je popriličan uspjeh za ovako kompaktan par zvučnika.

Na donjoj strani zvučnika nalazi se navoj za ugradnju na zidne nosače

Kao kod svih svojih zvučnika, KEF u LSX-ovima koristi jedinicu Uni-Q, karakterističnu po tome što visokotonsku jedinicu smješta točno u sredinu bas-srednjetonske. Visokotonski driver ima aluminijsku kupolu i veličine je 19 milimetara (0,75”), a magnezijsko-aluminijski bas-srednjetonac je 115-milimetarski (4,5”). Prednjica zvučnika koristi isti zakrivljeni dizajn kakav smo vidjeli kod modela LS50 Wireless, čija je svrha poboljšanje disperzije zvuka, tako da se on ne reflektira po prednjoj strani samih zvučnika, čime se smanjuje utjecaj zvučničke kutije na cjelokupne akustičke performanse.

KEF ističe da LSX-ovi koriste DSP algoritam nazvan Music Integrity Engine, zadužen za vremensku i faznu usklađenost zvuka koji iz njih dopire. Također raspolažu ekvilizatorom za fino ugađanje basa i visokotonskog područja, što se obavlja unutar aplikacije KEF Control. Treba kazati da ove kontrole nisu dostupne kad se signal do zvučnika dostavlja pomoću optike – tada oni rade u nativnom, tvornički ugođenom načinu rada.

Aplikacija KEF Control koristi se za konfiguraciju zvučnika

S obzirom na fizičke gabarite, LSX-ovi isporučuju neočekivano detaljan i raskošan zvuk. Već nam je nakon nekoliko taktova pjesama s testne playliste postalo jasno koliko dva fizički odvojena kanala bolje funkcioniraju od bilo kojeg “integriranog” rješenja, gdje su zvučnici smješteni u jedno kućište. Stereo slika koju LSX-ovi generiraju neobično je široka i prostrana, bez obzira na to slušamo li ih iz kauča u dnevnom boravku ili kad sjedimo za računalom, u nearfieldu. Vokali su pozicionirani u prostoru između zvučnika čak i ako niste potrošili dva dana na pronalazak optimalne zakrenutosti zvučnika i idealnog položaja sjedenja. Srednje i visoke frekvencije iznimno su čiste i lijepo povezane, a precizan bas zadovoljavajuće ih popunjava. Ipak, ne možemo reći da bas puca od energije i dubine; ako ga volite u većim količinama, LSX-ove ćete svakako morati upariti sa subwooferom. Bez dodatka subwoofera, ovi se zvučnici najbolje snalaze s vokalima, akustičnim gitarama i glazbenim žanrovima gdje nema sintetiziranih basova, ili gdje zabavnost onoga što slušamo nije izravno ovisna o dubini i sirovoj snazi dubokih tonova, osobito onih ispod 50 Hz. Drugim riječima, Adele, GoGo Penguin i Michael Kiwanuka zvučat će bolje nego deadmau5, Trentemøller ili Post Malone. Naravno, sve to ne znači da LSX-ovi imaju tanak ili nikakav bas, jer to zaista nije slučaj, već samo da bi ga za neke slušatelje (ili glazbene pravce) moglo biti premalo.

Sviđaju li vam se koncept i opisana funkcionalnost ovih zvučnika, oni će svakako biti vrijedni vaše pozornosti. U slučaju da ste nesigurni oko toga hoće li imati dovoljno basa da ispune vaše zahtjeve, sugeriramo da prije kupnje zatražite demonstraciju, što će vam njihov domaći distributer rado osigurati.

Upravljanje pomoću aplikacija Kao što je to bio slučaj kod KEF-ovih bežičnih zvučnika LS50 Wireless, za upravljanje LSX-ovima i dalje se koriste dvije aplikacije – KEF Control i KEF Stream. Prva služi konfiguriranju svih postavki vezanih uz njihov rad. Primjerice, tu ćete odrediti jesu li oni postavljeni na stol ili stalke, koliko su udaljeni od ruba stola i zida, kolike su vam kvadratura i akustička “živahnost” prostora i slično. Prema tim parametrima digitalni DSP tada će prilagoditi karakteristike zvuka, odnosno povećati ili smanjiti zastupljenost basa i visokih tonova. Aplikacija također omogućuje obrtanje lijevog i desnog kanala, što je vrlo korisno u slučaju da nam je desni zvučnik, onaj sa svim konektorima i kontrolama, praktičnije držati lijevo. Unutar aplikacije KEF Stream reproduciramo glazbu koja se preko UPnP-a dijeli na lokalnoj mreži (preko Plex Servera, primjerice) i pokrećemo podržane servise za streamanje, kao što su Spotify i Tidal. Odabir Spotifya zapravo samo pokreće Spotifyevu službenu aplikaciju, ako je ona instalirana na uređaj, a Spotify automatski prepoznaje zvučnike na listi uređaja s kojih može reproducirati zvuk. Obje aplikacije (zašto se sve navedeno ne može integrirati u jednu?) još uvijek su mušičave. Povremeno nam je dolazilo do prekida glazbe s Tidala u KEF Streamu, a KEF Control nam se znao zaglaviti prilikom promjene akustičkog profila – zapeo bi na učitavanju i odbijao daljnju suradnju dok ga ne bismo ručno zatvorili s Androidove liste aktivnih aplikacija. KEF se hvali da se nadogradnja firmwarea zvučnika sada može obaviti bez posredovanja računala, što je točno, ali uz jednu začkoljicu – lijevi i desni zvučnik za vrijeme trajanja procedure moraju biti povezani mrežnim kabelom.