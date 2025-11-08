Kioxia Exceria Plus G2 Portable SSD 2 TB - Malen, konzistentan, prijenosni spremač podataka

Kioxia se odvojila od Toshibe prije nekih šest-sedam godina, no i dalje se solidno drži u sektoru pohrane podataka. Ovaj put na tapetu je druga generacija njihova prijenosnog SSD-a iz serije Exceria Plus, jednakih nazivnih performansi, ali osjetno manjih dimenzija. Tako druga generacija mjeri 72 x 40 x 11,8 milimetara, što je osjetno manje od prethodnika, koji je tri centimetra dulji, tri milimetra deblji i pet milimetara širi. Također je i laganija – svega 42 grama, naspram 76 grama. A i kućište je drugačije oblikovano – konveksni oblik zamijenjen je konkavnim (udubljenim).