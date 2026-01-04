Logitech Signature Slim Solar+ K980 - Zaboravite na punjenje baterije

Signature Slim Solar+ K980 izravna je nadogradnja na Logitechovu popularnu plosnatu tipkovnicu Signature Slim K950, poglavito orijentirana korisnicima koji ne žele razmišljati o trajanju i preostalom kapacitetu baterije. Tajna je, kao što zacijelo pretpostavljate, u dodatku "Solar+", odnosno širokoj, ovalnoj traci iznad prvog reda tipki. Radi se o solarnom modulu koji apsorbira energiju iz sunčeve svjetlosti i umjetne rasvjete u prostoru. Nju Logitechova tehnologija LightCharge potom pretvara u električnu energiju i koristi za dopunjavanje interne baterije.