LG OLED55C9PUA - Evoluirani OLED

Ovogodišnje izdanje LG-jeve poznate i priznate linije OLED televizora C donosi još bolju kvalitetu prikaza, ali i drastične pomake unaprijed u aspektu raspoloživih sučelja

SPECIFIKACIJE Ekran 55” OLED / 4K (3.840x2.160) / HDR (HDR10, HLG, Dolby Vision) Procesor Alpha 9 Gen 2 Konektori 4x HDMI 2.1, 3x USB 2.0, CI+, antenski, satelitski, kompozitni, optički i 3,5-mm audioizlaz Dodaci WiFi (802.11b/g/n/ac), LAN, Bluetooth 5.0, daljinski upravljač sa senzorom pokreta i glasovnom kontrolom Softver LG webOS Jamstvo 2 godine

LG C9 prema mnogočemu je televizor o kakvom smo oduvijek sanjali – temeljen na tehnologiji OLED, s doista izvanrednom kvalitetom prikaza, brzim i intuitivnim pametnim sučeljem te cijenom koja, kad uzmemo u obzir sve što ovaj uređaj zna i umije, nije potpuno sumanuta. Naravno, nipošto ga ne bismo nazvali jeftinim, ali 55-inčni OLED visoke klase, dostupan već za 13.000 kuna, još je donedavno bilo teško zamisliti.

Rub ekrana ni na jednoj strani ne prelazi debljinu do jednog centimetra

C9 dolazi u dijagonalama od 55, 65 i 77 inča, a testirali smo ga u najmanjoj i, samim time, najpovoljnijoj izvedbi. Može se pretpostaviti da će domaći korisnici uglavnom birati upravo između 55 i 65-inčne dijagonale (potonja je skuplja za pozamašnih 8.000 kuna), ovisno o veličini sobe gdje će ga koristiti, odnosno udaljenosti s koje će ga gledati. Iskustvo je pokazalo da je za udaljenost do nekakva tri i pol metra dijagonala od 55” optimalna. Sjedite li od vašeg televizora na četiri ili više metara, ima smisla isprsiti se za 65” model. Naravno, ništa vas, osim cijene, ne sprečava ni da kupite 65” ekran za manju udaljenost sjedenja – time dobivate na “filmskom doživljaju” prilikom gledanja serija i filmova, a riskirate da televizor potpuno dominira prostorom i biva jedino što privlači pozornost. Doduše, LG C9 teško može biti manje nametljiv, s obzirom na to da je u profilu ekstremno tanak; okvir ekrana ni na jednoj mu strani nije širi od jednog centimetra, a diskretno postolje se s vidljive, prednje strane, ispružuje za nekakvih pet centimetara. Stražnja strana postolja, ona koja dolazi iza televizora, nešto je korpulentnija – traži oko 16 centimetara prostora “u dubinu” i dodatno je otežana, kako bi ekran bio stabilan. Također sadrži vodilice za kabele.

Na lijevom boku nalaze se tri od četiri HDMI 2.1 konektora, jedan od tri USB 2.0 portova te utor za CI+ kartice

Konektori su ravnomjerno raspoređeni po stražnjoj i lijevoj bočnoj strani televizora, pri čemu su ovi bočni dovoljno uvučeni da nema rizika od stršenja spojenih kabela. Na boku nalazimo tri HDMI 2.1 ulaza, jedan USB port te utor za CI kartice. Straga su još jedan HDMI 2.1 konektor, dodatna dva USB-a, antenski priključak, analogni i optički izlaz za zvuk, kompozitni i komponentni AV ulaz, RS-232C konektor te priključak žične mrežne kartice. S korištenjem bočnih sučelja nema nikakvih problema, no ovi stražnji mogli bi vam se pokazati problematičnima (ili posve neupotrebljivima) u slučaju da televizor montirate na fiksni zidni nosač, koji je posve priljubljen uza zid. Zbog toga – oprezno prilikom odabira nosača. Postojanje četiriju HDMI 2.1 konektora najtoplije pozdravljamo jer osiguravaju dugotrajnost televizora. Podsjećamo, HDMI 2.1 sučelje donosi propusnost od 48 Gbit/s (HDMI 2.0 ima propusnost od 18 Gbit/s), podršku za 10K razlučivost i framerate od 120 sličica u sekundi, napredniji prijenos zvuka preko HDMI-ja (eARC – Enhanced Audio Return Channel), dinamični HDR te niz drugih beneficija. U ovom konkretnom slučaju, HDMI 2.1 ulazi odlično će poslužiti kad ćemo na LG C9 spajati sljedeću generaciju konzola (PlayStation 5 i Xbox Project Scarlett), koje bi trebale moći izvoditi igre u 4K razlučivosti pri više od 60 FPS, iako podrška za 4K@120 tek treba biti dodana nadogradnjom firmwarea, koja bi mogla ugledati svjetlo dana do kraja godine. U istoj nadogradnji trebala bi stići podrška za HDCP 2.3.

Novo sučelje, nove mogućnosti

Korištenje stražnjih konektora bit će otežano u slučaju montaže televizora na zidni nosač koji je vrlo približen zidu

Sam panel ima impresivno tanak profil, a u “zadebljanju” na donjoj polovici krije se sva elektronika

Prisutnost HDMI 2.1 portova ujedno je jedna od najistaknutijih razlika ovogodišnjeg C9 i prošlogodišnjeg modela C8. Druge bitnije razlike su naprednije skaliranje slike s nižih razlučivosti na 4K, još bolji prikaz tamnih sadržaja i finiju reprodukciju pokretnih objekata, uvođenje podrške za varijabilnu frekvenciju osvježavanja u rasponu od 40 do 120 Hz te osjetno smanjenje input laga (oko 13 milisekundi u Full HD i 4K razlučivostima, uz uključen Game Mode). Implementirani su pametni asistenti Google Assistant i Amazon Alexa, a podržan je Apple AirPlay 2, što je dobra vijest za vlasnike Appleovih gadgeta, zato što će im prijenos sadržaja na televizor biti trivijaliziran. Ako koristite Android, bit ćete nešto manje sretni – LG-jev televizor bit će vam unutar YouTubeove mobilne aplikacije vidljiv kao uređaj na koji možete castati, ali s drugim mobilnim aplikacijama nećete biti te sreće. Drugim riječima, onaj tko traži punu slobodu slanja sadržaja s mobitela na LG C9, a nema iPhone, morat će investirati u Chromecast Ultra te ga utaknuti u jedan od četiri dostupna HDMI ulaza. Za time, doduše, možda nećete osjećati veliku potrebu, s obzirom na to da LG-jeva softverska platforma webOS u svojoj posljednjoj inačici raspolaže većinom bitnijih aplikacija, kao što su Netflix, HBO GO, Amazon Prime Video, Google Play Movies & TV, YouTube, Deezer i Plex. Štoviše, Netflix i Amazon Prime Video imaju vlastite tipke na priloženom daljinskom upravljaču. Od drugih važnijih aplikacija, nedostajati bi vam mogli Kodi, za koji webOS nema službenu podršku, te Twitch i Spotify – jedan i drugi nastavljaju misteriozno izostajati u ponudi webOS-ove trgovine s aplikacijama.

Za koncept i izvedbu samog webOS-a imamo isključivo riječi hvale. Radi brzo i glatko, smisleno je organiziran, nije zakrčen nepotrebnim sadržajima te omogućuje učinkovito upravljanje svim funkcijama televizora, uključujući promjenu i ugađanje postavki slike i zvuka. Dio zasluga svakako valja pripisati priloženom daljinskom upravljaču, Magic Remoteu. Premda on ne impresionira plastičnom konstrukcijom i cjelokupnom estetikom, u sebi sadrži vrlo precizne senzore pokreta; stoga ga koristimo kao “zračnog miša” – pokretima ruke pomičemo pokazivač po ekranu te tako manevriramo kroz sučelje webOS-a. Pritom je ruku dovoljno pomicati iz zgloba, dakle, nema mahnitog lamatanja ni ičega drugog što bi umanjilo prirodnost ove metode upravljanja. Između navigacijskih tipki na daljincu, na mjesto gdje prirodno pada palac, ugrađen je kotačić za vertikalno scrollanje – još jedan itekako zgodan dodatak, koji blagotvorno utječe na iskustvo korištenja webOS-a. Magic Remote s televizorom komunicira pomoću Bluetootha pa ne moramo brinuti oko toga ima li optičku vidljivost s infracrvenim prijamnikom; praktički je svejedno koliko ste udaljeni od ekrana i kamo ste ga uperili.

Postolje je stabilno i nenametljivo – baš onako kako to treba biti

Ako imate iskustva s prethodnim verzijama webOS-a, zanimat će vas da je najuočljivija novost ove aktualne nešto što LG naziva “AI Preview”. Kad postavimo pokazivač iznad aplikacije poput Netflixa ili YouTubea, iznad njih se otvara traka s preporukama drugih sadržaja koji bi nam mogli biti zanimljivi, pa tu možemo brzinski pregledati njihove thumbnailove i po želji ih pustiti.

Spreman za sve

Magic Remote nije osobito lijep, a ni pročišćen od suvišnih tipki, ali omogućuje precizno upravljanje pokazivačem i generalno ugodnu navigaciju kroz sučelje webOS-a

U postavkama slike, LG C9 nudi nekolicinu profila: Standard, Eco, Cinema, Sports, Game, Vivid, HDR Effect, Technicolor Expert, ISF Expert (Bright Room) te ISF Expert (Dark Room). Za sve te profile, osim Gamea, moguće je uključiti tehnologiju AI Picture, koja, prema navodima iz LG-ja, koristi umjetnu inteligenciju za analizu svakog framea i u stvarnom vremenu vrši optimizaciju čistoće, oštrine i svjetline prikaza. Usput budi rečeno, u izbornicima postoji i AI Sound, koji slične “optimizacije” obavlja na zvuku. Težite li vjernosti i prirodnosti prikaza, AI Picture (i AI Sound) htjet ćete držati isključenim. Vjernost nećete dobiti ni od profila Standard, Vivid i Game, zato što svaki od njih na neki način drastičnije manipulira saturacijom, oštrinom i drugim parametrima slike. S druge strane, profili Technicolor Expert i ISF Expert vrhunski su tvornički ugođeni, i kod njih ćete u serijama i filmovima dobiti prikaz koji je vrlo blizak onome što su autori sadržaja zamislili.

Općenito je kvaliteta prikaza ovog televizora zaista izvanredna. Tu ne mislimo samo na crnu boju, koja kod većine OLED-a izgleda perfektno, već i na raskoš, živost i prirodnost svih ostalih boja, finoću tonskih prijelaza i impresivnu količinu detalja, kojih ne nedostaje ni u vrlo kompleksnim scenama. Druga generacija procesora Alpha 9 odlično se nosi s upscaleom sadržaja niže razlučivosti na nativnih 4K, tako da serije i filmovi snimljeni u Full HD-u također izgledaju odlično. Glatkoća i oštrina pokretnih objekata praktički je besprijekorna. Premda se maksimalna vršna svjetlina televizora zaustavlja na oko 730 cd/m2, što je još uvijek dobrano ispod onog za što su sposobni najmoćniji LCD-ovi, HDR sadržaji su upečatljivi i izrazito atraktivni. Kako to kod OLED-a biva, kutovi gledanja ekstremno su široki, stoga će prikaz izgledati jednako dobro svim osobama koje sjede pred televizorom.

Sve u svemu, LG C9 evolucijski je korak naprijed u odnosu na prošlogodišnji C8 – manje u smislu kvalitete prikaza, a mnogo više u aspektu dostupnih sučelja. Radi se o vrhunskom OLED televizoru, podjednako pogodnom za filmske večeri i neumorno igranje. Tko si ga može priuštiti, neće požaliti.

Burn-in - stvarnost ili mit? Nedostaci vezani uz kvalitetu prikaza nisu nužno “krivnja” ovog televizora, već same tehnologije OLED. Kad se na ekranu prikazuje velika količina izrazito svijetlog sadržaja, automatski se primjenjuje ABL (Automatic Brightness Limiter) te dolazi do upadljiva srozavanja svjetline čitave slike. Riječ je o tehnologiji koja je implementirana radi sprečavanja burn-ina – trajnog “zaprženja” slike u piksele OLED panela – a koju nije moguće isključiti. Sam burn-in dugoročno se svakako može pojaviti, ali samo ako televizor neprestano prikazuje sadržaje koji imaju iste grafičke elemente na istim mjestima, primjerice, ako uvijek gledate isti televizijski kanal. Na probleme s ABL-om u praksi biste mogli naići kad gledate stvari poput skijaških natjecanja, hokejskih utakmica ili dokumentarce o Sjevernom polu. Burn-in zbog prirode nastanka za većinu korisnika nije stavka koja bi ih trebala zabrinjavati, što je pokazao najkonkretniji test ove anomalije, objavljen na izvrsnoj stranici Rtings.com. Kolege preko 9.000 sati (više od 5 godina) prikazuju šest tipova sadržaja na šest različitih OLED televizora i prate razvoj burn-ina. Burn-in se u tom razdoblju pojavio samo na dva uređaja na kojima se prikazuje televizijski program (CNN i NBC), a na televizorima s nogometnim utakmicama te igrama Call of Duty: WW2 i FIFA 18 i dalje – ga nema.