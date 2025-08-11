LG UltraGear 45GX950A - Savršeni monitor?

Prije dvije godine sanjali smo o 45-inčnom ultraširokom monitoru takozvane 5K2K razlučivosti, nazvavši takav hipotetski primjerak savršenim monitorom. Upravo te tehničke specifikacije donosi UltraGear 45GX950A, a je li savršen – analiziramo u njegovoj recenziji

SPECIFIKACIJE Ekran 44,5" / 5.120 x 2.160 (21:9) / 165 Hz Tip matrice MLA OLED (10-bit) Kontrast/Svjetlina 1.500.000:1 / 275 cd/m2 Vrijeme odziva 0,03 ms Kutovi gledanja (hor./vert.) 178° / 178° Konektori 2x HDMI 2.1 (48 Gbit/s), 1x DisplayPort 2.1 (UHBR13,5), 1x USB-C DP Alt Mode (90 W Power Delivery), 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A (5 Gbit/s), 3,5 mm izlaz za slušalice Jamstvo 2 godine Dojam Vrhunski ultraširoki monitor, osobito za igrače. Tko ga kupi, dugo godina neće imati na što nadograditi

Za sve one koji traže "ultimativni monitor" – ako takvo što uopće postoji – LG UltraGear 45GX950A nesumnjivo se ubraja među najiščekivanije modele novijeg doba. Radi se o 45-inčnom, ultraširokom monitoru, s omjerom stranica od 21:9. U to da upravo ta kombinacija dijagonale i omjera stranica predstavlja apsolutni vrhunac korisničkog iskustva, bilo da govorimo o igranju, bilo o radu, uvjerili smo se još prije dvije godine, kada smo testirali Corsair Xeneon Flex 45WQHD240. No, Corsairova uzdanica preko takve, goleme površine razvukla je OLED panel razlučivosti 3.440x1.440 točaka, što je rezultiralo niskom gustoćom piksela i, posljedično, izrazito neoštrim prikazom, kao i naglašenim problemima s fringingom – anomalijom gdje se oko fontova, ikona i svih ostalih grafičkih elemenata pojavljuju obojene sjene, zbog toga što OLED paneli imaju nestandardnu strukturu piksela, za koju rendereri operacijskih sustava nisu prilagođeni.

Najučinkovitiji način eliminacije fringinga jest povećanje oštrine prikaza, do točke u kojoj on prestaje biti vidljiv golim okom, te je upravo iz toga proizašao velik dio uzbuđenja oko LG-jeva monitora UltraGear 45GX950A, kojim ćemo se u ovoj recenziji pozabaviti. Naime, njegov OLED panel, osim što je temeljen na najnovijoj generaciji LG Displayeve OLED tehnologije, nativno prikazuje monstruoznih 5.120 x 2.160 točaka. Za tu se razlučivost "udomaćio" naziv 5K2K te se ona smatra jednim od temelja modernih ultraširokih monitora najviše klase. U kombinaciji s 45-inčnom (zapravo 44,5") dijagonalom, dobiva se gustoća piksela od 125 PPI, što se u svijetu monitora smatra prilično visokim. Smjesta, stoga, valja istaknuti kako LG UltraGear 45GX950A nudi odličnu oštrinu prikaza, a nesretnog fringinga nema ni u tragovima, čak ni kada se ciljano traži, s nosom zabijenim u ekran. Ako je problematika oštrine bila jedino što vas je priječilo u kupnji 45-inčnog ultraširokog monitora, možete prestati čitati ovu recenziju i naručiti LG-jevu zvjerku.

Prostor za sve

Zašto uopće nazivamo 45-inčni ultraširoki monitor idealnim za sve oblike korištenja? Zato što tako dimenzioniran panel fantastično popunjava vidno polje te omogućuje rad na računalu bez ikakvih kompromisa i naprezanja. Drugim riječima, on se ni u jednom trenutku ne doima prevelikim, što se ne može reći za 16:9 monitore i televizore veće od 40 inča.

Ugodan istodobni rad u dvije, tri ili četiri aplikacije, ubraja se među specijalnosti LG-jeva monitora

Dok se igrate, imat ćete osjećaj da ste posve okruženi zbivanjima na ekranu i temeljito uvučeni u akciju. Kad radite "nešto pametno", ekran ćete moći podijeliti na tri ili četiri prozora za aplikacije, i svaku od njih s lakoćom koristiti. Ako su u pitanju programi za obradu videa ili zvuka, koji koriste vremenske trake, širina monitora utoliko je korisnija i iskoristivija. Subjektivno, navedena veličina i format ekrana na gornjoj su granici optimalne upotrebljivosti – stava smo kako ekran imalo veće dijagonale ne bi bio jednako upotrebljiv. Samim time, UltraGear 45GX950A monitor je s kojeg nećete imati na što nadograditi. Isto će vrijediti i za sve druge 45-inčne monitore ultraširokog formata, koji će u narednom razdoblju ugledati svjetlo dana; naravno, uz pretpostavku da će i oni nuditi istu "5K2K" nativnu razlučivost.

Pogled s profila zorno ukazuje na agresivnu zakrivljenost ekrana

Pri tih visokih 5.120x2.160 točaka, Windows sugerira korištenje 125-postotnog skaliranja sučelja, s čime smo se skloni složiti. Veće skaliranje od toga nije potrebno, a korištenje bez skaliranja (odnosno uz skaliranje od 100%) bit će prihvatljivo samo manjem dijelu korisnika koji će pristati na sitnije elemente sučelja OS-a, znajući da zauzvrat dobivaju još veću količinu radnog prostora.

Nenapadna vanjština

Vanjština monitora izgleda pitomo, što nas nije iznenadilo – LG redovito odolijeva porivu da svoje monitore, uključujući one namijenjene igračima, "ukrasi" napadnim detaljima. Naravno, s obzirom na puku veličinu ekrana, UltraGear 45GX950A na radnoj površini iziskuje podosta mjesta. Širina kućišta ekrana iznosi gotovo jedan metar, a visina mu je 46 centimetara, pa je to minimum prostora koji valja osigurati. S obzirom na agresivnu zakrivljenost ekrana, također treba uzeti u obzir njegovu dubinu, koja je oko 32 centimetara kad se monitor nalazi na tvorničkom nosaču. Prebačajem na stolni ili zidni nosač – podržani su svi nosači sa standardnim VESA 100x100 rasporedom rupa – dubina monitora smanjuje se desetak centimetara.

Metalna baza iznenađujuće je kompaktna, imamo li na umu koliko se golemi ekran nad njom nadvija

Nosač i kućište monitora oklopljeni su plastikom, a baza je metalna. Dimenzije joj nisu pretjerane – 30 x 27 centimetara, što je zapravo iznenađujuće kompaktno, imajući na umu mamutske gabarite ekrana. Monitor na radnoj površini stoji posve stabilno, čak i prilikom promjene položaja ekrana, koji se može namjestiti po visini, zakrenuti ulijevo i udesno 10° te nagnuti (-15° do +10°). Ukupni raspon visine je 12 centimetara, pri čemu je donji rub ekrana u najdonjem položaju od radne površine podignut devet centimetara. Taj najdonji položaj u našem je slučaju ujedno bio optimalan, no ako sjedite posve uspravno, tada ćete ekran svakako htjeti malo podići, te je odlično što UltraGear 45GX950A takvo što omogućuje. Usporedbe radi, spomenuti Corsairov 45-inčni monitor ne može se namještati po visini.

Ergonomija ekrana solidna je – moguće je zakretanje ulijevo i udesno, naginjanje oko horizontalne osi te, najvažnije, podešavanje po visini

Na stražnjoj strani nosača nalazimo ovalnu rupu za provođenje kabela, koje velikost ekrana i puka širina nosača posve kriju od pogleda. Malo muke moglo bi vam zadavati tek napajanje, izvedeno u formi povelikog vanjskog transformatora; njega nije tako lako sakriti od pogleda.

Na pozadini monitora nalazi se svjetleća traka, koju LG naziva Hexagon Lighting. Unutar OSD-a možemo birati boju rasvjete, ili ju isključiti. Intenzitet rasvjete nije dostatan za raskošno osvjetljavanje zida iza monitora, ali efekt je ipak vidljiv, pa može poslužiti kao kakvo-takvo ambijentalno osvjetljenje. Za propisno osvjetljavanje zida iza monitora, što redovito preporučujemo kao mjeru drastičnog povećanja ugode noćnog rada na računalu, još uvijek ćete trebati solidnu LED traku ili neko slično rješenje, poput Philips Hue Play Light Bara.

Hexagon Lighting naziv je svjetlosne trake na stražnjoj strani ekrana, koja noću donekle može osvijetliti stražnji zid

Spomenimo još da se na donjoj strani pozadine monitora nalazi četverosmjerni joystick, namijenjen navigaciji kroz OSD, a ispod donjeg okvira ekrana su 3,5-milimetarski konektor slušalica i tipka za aktivaciju Dual-Modea.

Zbrka sa sučeljima

Ponuda sučelja kod monitora jako visoke nativne razlučivosti, među koje se LG UltraGear 45GX950A svakako ubraja, od velike je važnosti, s obzirom na to da itekako treba razmišljati o pitanju potrebne i podržane propusnosti. Nekompresirani, 10-bitni videosignal razlučivosti 5.120 x 2.160 točaka, uz frekvenciju osvježavanja od 165 Hz, iziskuje propusnost od 60,18 Gbit/s. Za takvo što potrebno je DisplayPort 2.1 sučelje, i to u varijanti UHBR20, čija je propusnost 80 Gbit/s. Druge dvije varijante sučelja DisplayPort 2.1 su UHBR10 (40 Gbit/s) i UHBR13.5 (54 Gbit/s).

UHBR je skraćenica od Ultra-High Bit Rate, a radi se o nadogradnji HBR-a (High Bit Rate), pojma kojim smo baratali kod sučelja DisplayPort 1.4. U odnosu na DisplayPort 1.4 HBR3 (32,4 Gbit/s), koje je bilo u masovnoj upotrebi posljednjih nekoliko godina, DisplayPort 2.1 UHBR20 triput je brži, promatramo li stvarnu maksimalnu brzinu protoka podataka (77,37 u odnosu na 25,92 Gbit/s). Štoviše, DisplayPort 2.1 UHBR20 brži je i od sučelja HDMI 2.1, čija je maksimalna propusnost 48 Gbit/s, a stvarna gornja granica brzine podataka 42 Gbit/s.

Izostanak DisplayPort 2.1 UHBR20 sučelja znači da se videosignal 5K2K razlučivosti, frekvencije osvježavanja od 165 Hz, isporučuje pomoću kompresijskog algoritma DSC, što za gotovo nikoga ne predstavlja praktički problem. USB-C sučelje isporučuje 90 W snage spojenim uređajima

Nažalost, LG u monitor nije ugradio DisplayPort 2.1 UHBR20 sučelje, već UHBR13.5 – što tvrdi sam proizvođač – ili UHBR10, na što ukazuju alati poput GPU-Z. Kako bismo ipak mogli dobiti potrebnu razlučivost prikaza i 165-hercno osvježavanje, koristi se takozvani Display Stream Compression (DSC). DSC je kompresijski algoritam, koji je dio DisplayPort 1.4/2.0/2.1 i HDMI 2.1 specifikacije, implementiran tako da u procesu kompresije videosignala ne dolazi ni do kakve golim okom uočljive degradacije kvalitete prikaza. Gubici postoje, ali "vidljivi" su samo na matematičkoj razini. Zahvaljujući DSC-u, potrebna propusnost za prikaz na LG-jevom monitoru pada na svega 20,06 Gbit/s, dakle, ulazi u okvire funkcionalnog raspona svih triju varijanti sučelja DisplayPort 2.1, uključujući najsporiju – UHBR10.

Premda je taj detalj LG-jeva monitora podigao mnogo prašine od trenutka kad je on ugledao svjetlo dana, u praksi se radi o nečemu čime će se zamarati samo puristi. Za "normalnog" korisnika nema nikakve veze koristi li monitor DSC ili ne, s obzirom na to da je njegovu prisutnost nemoguće uočiti. DSC je nekoć uzrokovao nekoliko sekundi crnog ekrana kada bismo iz full-screen igre izašli u Windows pomoću kombinacije ALT+Tab, što je bilo izuzetno iritantno, no čini se da u aktualnim inačicama Nvidijinih drivera za grafičke kartice takvo što više ne postoji – GeForce RTX 4070 SUPER i RTX 5090, koje smo koristili za testiranje, uredno su se prebacivale između OS-a i igre, bez ikakvih anomalija.

Na nosaču se nalazi ovalni prorez, kroz koji ćemo provući spojene kabele. Širina postolja i golemost samog ekrana u potpunosti ih sakrivaju

Osim tog spornog DisplayPort 2.1 ulaza, LG UltraGear 45GX950A raspolaže s dva HDMI 2.1 ulaza (48 Gbit/s), a tu je i USB-C videoulaz, koji se također može iskoristiti za prikaz slike u 5K2K razlučivosti pri 165 Hz. Istim će se putem istodobno puniti baterija spojenog laptopa, i to snagom od 90 W. Taj USB-C konektor povezan je s parom USB 3.2 Gen 1 Type-A portova. Utaknemo li u njih periferije, vanjsku memoriju, web-kameru ili neki četvrti prikladni uređaj, oni će biti dostupni za korištenje na uređaju koji je s monitorom povezan preko USB-C sučelja, bez obzira radi li se o laptopu ili stolnom računalu.

Mikroskopska zrcala

LG UltraGear 45GX950A koristi 45-inčni MLA OLED panel, oznake LW450CD3-ETG1, u izvedbi LG Displaya. Kao što je nekima zacijelo poznato, MLA (Micro Lens Array) varijanta OLED panela spada u gornju klasu ponude OLED matrica LG Displaya, a koristi se u LG-jevim, Philipsovim i Panasonicovim najboljim OLED televizorima. Zahvaljujući mreži od milijuna mikroskopskih leća, koji su postavljeni iznad potpiksela i vrše funkciju usmjeravanja svjetlosti prema korisniku, MLA OLED paneli imaju višu svjetlinu od "običnih" OLED matrica i još šire kutove gledanja – važna stavka za 45-inčni ultraširoki monitor, od kojeg smo udaljeni metar ili manje.

Zakrivljenost ekrana - Za igranje sjajno, a za rad?

Jedna od najupečatljivijih značajki LG-jeva monitora UltraGear 45GX950A, kojemu upečatljivih značajki zaista ne nedostaje, relativno je agresivna zakrivljenost njegova ekrana. Radijus zakrivljenosti je 800R, što rezultira krivinom koja nije vidljiva samo iz profila, već i onda kada sjedimo ispred ekrana. Za igranje takva zakrivljenost funkcionira odlično, jer se pojačava osjećaj da smo okruženi akcijom i preseljeni iz naših stolaca u virtualne svjetove.

Kad je u pitanju rad, bez obzira radi li se Officeu, montaži videa, grafičkoj obradi ili nečemu četvrtom, navedena bi krivina dijelu korisnika mogla biti pretjerana. Premda smo se s vremenom navikli na nju, pa i počeli ju smatrati podnošljivom, ni u jednom trenutku nismo prestali željeti da bude za red veličine blaža – 1500R ili 1800R, primjerice. Samim time, UltraGear 45GX950A preporučujemo prije svega igračima. Svi ostali, koji se pronalaze u perfektnoj kombinaciji 45-inčnog ultraširokog ekrana s nativnom 5K2K razlučivošću, neka radije pričekaju monitore koji će isti panel donijeti u manje zakrivljenoj varijanti. Jedan od njih bit će LG UltraGear 45GX990A, kod kojeg ćemo zakrivljenost ekrana moći birati sami, s obzirom na to da će on biti – savitljiv.

Priču o nativnoj 5K2K razlučivosti i visokoj oštrini prikaza ispričali smo pri početku recenzije, a tome još treba pridodati da je panel matiran, pa mnogo manje reflektira okolinu od Samsungovih QD-OLED panela (koji trenutačno ne postoje u 45-inčnoj 5K2K varijanti), ali nauštrb doživljaja živosti i dubine boja, koja je u slučaju matiranih ekrana nešto skromnija.

No, to što je skromnija, ne znači da nije izvrsna – ipak se još uvijek radi o OLED panelu najviše kategorije. Testiranje monitora na tvorničkim postavkama pokazalo je kako je on već iz kutije konfiguriran gotovo besprijekorno. Balans triju glavnih kanala boja izvrstan je, a temperatura bijele boje vrlo blizu idealnoj (tražimo 6.500 K, dobivamo 6.329 K). Pridodamo li tome činjenicu da je gamma krivulja bliska referentnoj u čitavom rasponu svjetline, sasvim je logično što sve to rezultira vrlo dobrom preciznošću tonova sive boje (prosječni ∆E 1,9).

Panel je tvornički izvrsno ugođen pa većina korisnika neće imati što namještati. Sugeriramo tek promjenu gamme, prema uputama iz recenzije

Poput svakog drugog OLED monitora, LG UltraGear 45GX950A dobrano nadilazi sRGB prostor boja, pa ga volumenom pokriva u iznosu od 131,3%. U praksi to znači da su boje naglašeno zasićene i natprosječno bogate, čak i bez sjajnog premaza i tehnologije Quantum Dot, koju koriste Samsungovi OLED paneli. Naravno, mjerimo li preciznost boja unutar sRGB prostora, ta prezasićenost biva prepoznata kao devijacija, stoga prosječni ∆E od 3,28 ne djeluje impresivno. No, ako baš inzistirate na maksimalnoj preciznosti unutar sRGB prostora boja, u OSD-u ćete pronaći odgovarajući profil slike (Settings > Game Adjust > Game Mode > sRGB), koji će prikaz prilagoditi tom prostoru. Tada prosječna preciznost boja ima odstupanje (∆E) od samo 1,16, a maksimalnu devijaciju od 2,67, što je dovoljno dobro za profesionalnu grafičku upotrebu. Preciznost tonova sive, balans crvenog, plavog i zelenog kanala te gamma krivulja u sRGB načinu rada bivaju zadržani na očekivano visokim razinama.

Na istom je mjestu dostupan i profil DCI-P3, koji prikaz prilagođava tom prostoru boja, popularnom među profesionalcima, poput filmaša, ali i razvojnih timova, koji se nerijetko nalaze unutar njega prilikom implementacije HDR-a u svoje igre.

Najprecizniji prikaz u sRGB prostoru boja dobiva se aktivacijom istoimenog profila unutar OSD-a. Njega je LG također namjestio praktički besprijekorno

Ipak, većini korisnika preporučujemo zadržavanje na profilu slike Gamer 1, koji nudi potpunu slobodu namještanja postavki prikaza, premda se zapravo nema što mijenjati, izuzev gamme (Settings > Picture Adjust > Gamma), koju ima smisla s "Mode 2" prebaciti na "Mode 4", jer se tako dobiva još malo bolje praćenje referentne krivulje. Sve ostalo može ostati na tvorničkim postavkama. Mogli biste doći u napast da aktivirate funkciju Peak Brightness (izbornik Picture Adjust), ali nju je za prikaz standardne definicije (SDR) bolje držati isključenom jer to rezultira stabilnijom svjetlinom prikaza, koja se ne mijenja u odnosu na trenutačno prikazani sadržaj. Radi se o tehnologiji Auto Brightness Limiter (ABL), koja će povećati maksimalnu dostižnu svjetlinu prikaza, što je na ekranu veća količina tamnog sadržaja (i obratno – smanjiti ju kad na ekranu prikazujemo pretežito svijetao sadržaj). Kad je Peak Brightness (odnosno ABL) isključen, LG-jev monitor doseže statičnu svjetlinu od oko 277 cd/m2, što je dostatno za sve načine dnevnog i noćnog korištenja.

Naravno, prebacimo li se na HDR, koji UltraGear 45GX950A itekako umije prikazati, Peak Brightness valja postaviti na "High", jer tada želimo da svijetli detalji budu najsvjetliji mogući – dinamika scene postaje neobično važna. U HDR načinu rada, monitor doseže vršnu svjetlinu od oko 1.150 cd/m2 na detaljima koji se prikazuju na 2% ekrana.

Sama implementacija HDR-a je, usput budi rečeno, perfektna – monitor pamti postavke OSD-a za SDR i HDR prikaz odvojeno, pa je sve navedeno dovoljno namjestiti samo jednom, nakon čega se OSD automatski prebacuje na odgovarajuće postavke čim aktiviramo ili isključimo HDR u operacijskom sustavu (Win + ALT + B). Tako se to radi!

CPC i LEA - Rubno zatamnjenje

Prvi korisnici LG-jeva monitora složno su žalili zbog jednog njegova rješenja prikaza – vidljivog zatamnjenja na rubovima i u kutovima ekrana, koje je prouzročilo efekt "vinjetiranja". S vremenom se ispostavilo kako je za to odgovorna funkcija Convex Power Control (CPC), zasnovana na ideji da veći dio vremena ionako gledamo u sredinu ekrana, stoga nam manji pad svjetline prema rubovima neće biti bitan. CPC je implementiran na razini panela i dostupan isključivo preko servisnog izbornika, u koji se ulazi pomoću kombinacije pokreta joysticka, dok je monitor isključen. Tamo možemo isključiti CPC, kao i Logo Extraction Algorithm (LEA), mehanizam koji detektira statične elemente na ekranu – poput sučelja u igrama – i zatamnjuje ih.

CPC i LEA namijenjeni su prevenciji burn-ina, odnosno dugoročnoj zaštiti OLED panela, i premda se mogu deaktivirati, ne radi se o nečemu s čime ćete se htjeti baviti. Naime, obje postavke se nakon svakog ponovnog uključenja monitora, bez obzira je li računalo bilo isključeno ili samo u sleepu, vraćaju na tvorničko, aktivno stanje. Osim toga, bilo kakvi zahvati unutar servisnog izbornika potencijalno mogu rezultirati gubitkom jamstva, što je još jedan razlog zašto se time ne biste trebali baviti.

LG je čvrst u stavu da CPC i LEA nikad neće biti trajno uklonjivi, ali dojma smo kako je efekt vinjetiranja u najnovijoj inačici firmwarea ublažen, jer smo ga inicijalno, na tvorničkom firmwareu, uočavali mnogo više nego nakon nekoliko tjedana korištenja, a jedino što se u međuvremenu promijenilo jest upravo inačica instaliranog firmwarea. Ili smo se samo naviknuli – moguće je i to.

U svakom slučaju, CPC i LEA kod ovog monitora nikad neće biti trajno uklonjivi, pa ako vam to zvuči kao nešto što bi vam moglo predstavljati nepremostivu prepreku – čekajte neki drugi, ekvivalentni model.

Performanse u igrama očekivano su vrhunske. Ne samo zbog izvanredne kvalitete prikaza u SDR i HDR načinu rada, kao i goleme površine ekrana, koji sa svojom izraženom krivinom u potpunosti popunjava vidno polje s uobičajene udaljenosti sjedenja, već i zbog izuzetno brze tranzicije piksela, po čemu su OLED paneli, uostalom, poznati. Izmjereno prosječno percipirano vrijeme odziva iznosi samo 1,06 milisekundi, a u praksi to rezultira visokom oštrinom pokretnih objekata i zaista spektakularnim prikazom igara, osobito onih s raskošnom grafikom i obiljem akcije, poput modernih pucačina iz prvog lica.

Munjevito brz odziv piksela, koji u prosjeku traje oko jedne milisekunde, odlika je svih OLED panela. U praksi to rezultira izvrsnom oštrinom pokretnih objekata

Frekvencija osvježavanja ekrana iznosi 165 Hz, a adaptivna sinkronizacija je, naravno, uredno podržana, bez obzira na to koristimo li grafičku karticu s AMD-ovim ili Nvidijinim čipom. Pri 165 Hz, prosječni input lag iznosi 3,2 milisekunde, što je dovoljno nisko da ni vrlo zahtjevni igrači neće osjećati kašnjenje u prijenosu njihovih manevara mišem na akciju na ekranu.

Poput nekih drugih LG-jevih naprednijih monitora za igrače, UltraGear 45GX950A podržava takozvani Dual-Mode, način rada u kojem se maksimalna razlučivost prepolovi, ali se frekvencija osvježavanja udvostruči. U tom konkretnom slučaju dobivamo razlučivost od 2.560 x 1.080 točaka, a frekvenciju osvježavanja od 330 Hz. Takvo što može biti zanimljivo igračima kompetitivnih mrežnih igara – ne samo zbog dvostruko više frekvencije osvježavanja, već i zbog još bolje responzivnosti ekrana; input lag pada na munjevitih 1,8 ms. Ne zaboravimo ni na činjenicu da na toj mnogo manjoj razlučivosti grafičke kartice mogu postići drastično veći broj sličica u sekundi, što neće biti korisno samo (polu)profesionalcima, već svakome tko se želi ugodno igrati, a nema dovoljno snažno računalo da glatko potjera AAA naslov u mamutskih 5.120 x 2.160 točaka.

Dual-Mode može navedenih 2.560 x 1.080 točaka razvući preko čitavog ekrana, a dostupne su i razne druge varijante, poput emulacije 39" ili 34" ultraširokog monitora te razlučivosti. Također, imamo opcije emulacije 16:9 monitora, poput 37-inčnog modela 4K razlučivosti, ili 37", 27" i 24" Full HD modela.

Prebačaj između standardnog i odabranog "sekundarnog" načina rada traje tri-četiri sekunde, a pokreće se pomoću tipke na donjem rubu okvira ekrana ili tipkovničke kartice, koju smo odabrali u aplikaciji LG Switch. Potonja također služi nadogradnji firmwarea i promjeni postavki monitora, bez ulaska u OSD na samom uređaju.

Aplikacija LG Switch namijenjena je nadogradnji firmwarea, ali i konfiguraciji monitora bez ulaženja u OSD

Imajući na umu cjelokupne performanse LG-jeva monitora, kao i sve njegove mogućnosti, cijena od oko 1.800 eura, za koliko se može kupiti u Hrvatskoj, zapravo je i nešto niža od očekivane. Kako ne bi bilo zablude – radi se o vrlo skupom, ali istodobno i jednom od najboljih monitora na tržištu, čije pojedine odlike, poput cjelokupnog iskustva korištenja 45-inčnog panela 5K2K razlučivosti, nijedan konkurentski uređaj ne može premašiti, pa ni doseći. Dvogodišnje jamstvo uključuje pojavu burn-ina – ako je to nešto zbog čega se još uvijek zabrinjavate.