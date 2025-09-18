Apple priprema MacBook Pro s OLED zaslonom na dodir?

Analitičar Ming-Chi Kuo kaže da će Apple sljedeće godine izbaciti MacBook Pro s OLED zaslonom na dodir. To bi navodno trebalo povećati produktivnost korisnika

Apple bi napokon mogao promijeniti dugogodišnju strategiju i ugraditi zaslon osjetljiv na dodir u svoj najjači MacBook. Kako doznaje dugogodišnji Appleov analitičar Ming-Chi Kuo, prvi MacBook Pro s OLED zaslonom koji bi trebao stići na tržište iduće godine, ujedno će biti i prvi sa zaslonom na dodir.

Zaslon će navodno proizvoditi Samsung i koristit će on-cell touch tehnologiju. Kuo navodi da ova odluka proizlazi iz dugogodišnjeg Appleovog promatranja korisnika iPada koji pokazuju da u određenim scenarijima zaslon osjetljiv na dodir može povećati produktivnost i unaprijediti korisničko iskustvo.

Za sada nije poznato hoće li MacBook dobiti šarku od 360 stupnjeva kako bi se mogao koristiti i kao punokrvni tablet ili podršku za Apple Pencil. Više informacija bit će poznato u narednim mjesecima.