LG UltraFine Ergo 32UN880 - Ergonomija iz snova

Specifikacije - LG UltraFine Ergo 32UN880 Ekran 31,5” / 3.840 x 2.160 (16:9) / 60 Hz (AMD FreeSync) Tip matrice/Pozadinsko osvjetljenje IPS (10-bit) / W-LED Kontrast/Svjetlina 1.000:1 / 350 cd/m2 Vrijeme odziva 5 ms (GtG) Kutovi gledanja (hor./vert.) 178° / 178° HDR Da (HDR10) Konektori 1x DisplayPort, 2x HDMI, 1x USB-C (DisplayPort, 60 W USB-PD), 2x USB 3.0, 3,5 mm izlaz za slušalice Jamstvo 3 godine Dojam Izvrstan monitor za razne oblike rada, s vrhunskom ergonomijom

S LG-jevom linijom monitora UltraFine susretali ste se ako ste monitor tražili u nešto višoj cjenovnoj kategoriji od početne. Dotična okuplja modele namijenjene zahtjevnijim korisnicima, kod kojih je naglasak stavljen na produktivnost i ergonomiju, što znači da su tolerancije za kvalitetu panela uže no što bi to bio slučaj kod, primjerice, jeftinih kućnih ili gejmerskih modela. Monitore UltraFine u svojim je digitalnim trgovinama nudio i Apple, kao “preporučljivi” par svojim računalima, što dovoljno govori o njihovom pedigreu.

Kao što mu se iz oznake može naslutiti, UltraFine Ergo 32UN880 32-inčni je monitor, osobito obdaren u aspektu ergonomije. Specifičan je po tome što ne dolazi s klasičnim postoljem, već ćete u kutiji dobiti nešto mnogo bolje: izvrsni stolni nosač, koji se, pomoću masivnog, metalnog steznika fiksira za stražnji rub stola. Radi se o takozvanom full motion nosaču, što znači da njegova “ruka” ima zglob, kako bi se monitor mogao približavati i udaljavati od korisnika. Ekran tako može biti priljubljen uz sam nosač, ali i odmaknut 18 centimetara od njega. Naravno, podržani su i svi drugi manevri, poput naginjanja oko horizontalne osi (±25°), zakretanja ulijevo i udesno (±280°), pivotiranja (90°) te namještanja po visini. Raspon visine je 13 centimetara, pri čemu je donji rub monitora u najdonjem položaju od radne površine udaljen devet, a u najgornjem 22 centimetra.

LG UltraFine Ergo 32UN880 isporučuje se s nosačem koji se, pomoću masivne stezaljke, fiksira za rub radnog stola

Osim što mu daje zaista izvanrednu upravljivost, neviđenu kod ijednog monitora s običnim postoljem, priloženi nosač također u potpunosti sakriva kabele. Oni se provode kroz metalnu cijev nosača, izlaze iz njegove donje strane i nestaju ispod stola, daleko od pogleda. Sjajno!

Sam monitor plastične je, ali robusne konstrukcije, s tankim, 9-milimetarskim gornjim i bočnim rubovima ekrana te četverosmjernim joystickom za navigaciju kroz OSD. Joystick je smješten na sredinu donje strane ekrana i iznimno je praktičan za korištenje.

Pivotiranje za 90° još je jedan od lako izvedivih manevara

Svi konektori smješteni su straga. Uz dva HDMI-ja i DisplayPort, tu su USB-C konektor, par USB 3.0 Type-A portova, izlaz za slušalice te konektor vanjskog napajanja, izveden u formi povelike “ciglice”. USB-C sučelje razveselit će svakoga tko posjeduje noviji prijenosnik, zato što se ono ne koristi samo za prijenos podataka, već i slike, ali i punjenje baterije. Podržana snaga punjenja je 60 W, a hoće li to biti dovoljno da punite svoj prijenosnik pod punim opterećenjem, ili samo kad se bavi “lakšim” zadacima, ovisit će prije svega o hardveru kojim je on opremljen. Kad potrošnja prijenosnika premaši tih 60 W, on će crpiti energiju iz svoje baterije. Bilo kako bilo, postojanje USB-C sučelja znači da LG-jev monitor može funkcionirati kao svojevrsni docking station. Nakon što ga USB-C kabelom povežete s računalom, smjesta ćete proširiti radnu površinu, ali također moći koristiti periferije, vanjske diskove i druge uređaje, spojene u dva USB 3.0 konektora na poleđini monitora.

Među konektorima najviše pozornosti privlači USB-C, pomoću kojeg se monitor može pretvoriti u docking station za modernije laptope

Pripadajući USB-C kabel dobit ćete u kutiji s monitorom, zajedno s jednim HDMI kabelom, ali ne i DisplayPort kabelom – njega valja kupiti odvojeno. Čudno mjesto za škrtarenje.

U četiri smjera

Prije no što se pozabavimo karakteristikama ugrađenog 4K IPS panela, recimo nekoliko riječi o OSD-u. Spomenuti četverosmjerni joystick daje nam brz pristup funkcijama poput glasnoće zvuka, odabira videoulaza te tvorničkih profila slike (Vivid, HDR Effect, Reader, Cinema, FPS, RTS, Color Weakness, sRGB, DCI-P3, Calibration 1, Calibration 2, Custom). U postavkama na intuitivan način upravljamo uobičajenim stvarima, poput svjetline, kontrasta, temperature boja i gamme. Premda se ne radi o monitoru za igranje, OSD također dozvoljava namještanje Overdrivea (tehnologija za ubrzavanje tranzicije piksela, s ciljem smanjenja ghostinga) i aktivaciju adaptivne sinkronizacije, koja je tvornički deaktivirana. Monitor službeno podržava AMD FreeSync (Nvidijine grafičke kartice prepoznaju ga kao G-Sync kompatibilan) te nudi dvije opcije: Basic i Extended. Tu valja odabrati Extended, čime se radni raspon FreeSynca postavlja na 40-60 Hz. Ako vam je računalo dovoljno snažno da u igrama postižete između 40 i 60 sličica u sekundi pri nativnoj 4K razlučivosti, FreeSync će se pobrinuti za besprijekorno zaglađivanje slike, odnosno eliminaciju trzanja i efekta “kidanja” ekrana (screen tearing). Kad već lamentiramo o ovom monitoru u kontekstu igranja, spomenimo još i da se najveća oštrina pokretnih objekata dobiva kad se Overdrive namjesti na Fast (u OSD-u otiđite na Settings > Picture > Game Adjust > Response Time > Fast) te da smo izmjerili prosječni input lag od iznenađujuće niskih 17 milisekundi, doduše uz nešto veće oscilacije u oba smjera; minimalni input lag spušta se do 8,1 ms, a maksimalni ide do 26,1 ms.

Ovo je jedan od rijetkih monitora čiji se ekran može nagnuti za oko 25° u oba smjera

Jedna opcija koje u OSD-u nema, a bila bi potencijalno korisna, jest istodobni prikaz slike s dvaju izvora – Picture-in-Picture (PiP) ili Picture-by-Picture (PbP).

LG UltraFine Ergo 32UN880 opremljen je ravnim, 10-bitnim IPS panelom. Nativna razlučivost mu je 4K (3.840x2.160), a dijagonala iznosi 31,5 inča. Ta kombinacija rezultira gustoćom piksela od 140 PPI i općenito izvrsnom oštrinom prikaza. Windowsi preporučuju da se ta kombinacija dijagonale i nativne razlučivosti koristi uz 150-postotno skaliranje sučelja, no u praksi se bez problema koristi i 125-postotno skaliranje, pri kojem imamo više ekranskog prostora za razvlačenje prozora aplikacija. Ako baš žele, korisnici s odličnim vidom moći će koristiti i 100-postotno skaliranje, iako su nam grafički elementi operacijskog sustava i aplikacija u tom slučaju ipak bili presitni.

Dobar iz kutije

Pokrivenost sRGB, DCI-P3 i Adobe RGB prostora boja

Prema riječima proizvođača, UltraFine Ergo 32UN880 tvornički je kalibriran. Početna mjerenja s kolorimetrom dala su nam naslutiti da je netko doista potrošio nešto vremena na ugađanje prikaza ovog monitora, jer smo “iz kutije” izmjerili svjetlinu od 222 cd/m2 i temperaturu boja od 6.513 K. Za velik broj korisnika to su zamalo optimalne vrijednosti, koje nije potrebno ispravljati i pokušavati poboljšati. Drugim riječima, ako se bavite uobičajenim uredskim radom te želite monitor koji je spreman za rad čim se uključi, UltraFine Ergo 32UN880 u potpunosti odgovara tom opisu.

Dubljom analizom ponašanja panela ustanovili smo da vrijedi promijeniti tek dvije opcije. Prvo, kako bismo svjetlinu podigli na željenih 250 cd/m2, valja otići u izbornik Settings > Quick Settings > Brightness te podići vrijednost s 50 na 60. Mjerenje je također pokazalo da gammu treba podići s tvorničke postavke Mode 1 na Mode 4 (izbornik Settings > Picture > Color Adjust > Gamma), jer tada dobivamo krivulju koja gotovo savršeno prati referentnu, dok kod postavke Mode 1 dolazi do nezanemarivog odstupanja kod viših svjetlina, koje može rezultirati gubitkom detalja u svjetlijim dijelovima scene. Druge preinake postavki nisu potrebne, a ne trebate ni koristiti ni ponuđene druge tvorničke profile slike, jer nijedan od njih nema bolji prikaz od ovako modificiranog tvorničkog. Mogao bi vam biti zanimljiv tek profil Reader, u kojem se agresivno filtrira plava boja, s ciljem drastičnog smanjenja zamora očiju, osobito prilikom noćnog rada. Kako mu ime kaže, taj profil može biti zgodan za noćno čitanje dugačkih dokumenata, napisanih na bijeloj pozadini.

Izmjerena gamma krivulja pri postavci Mode 4

Nakon tih sitnijih zahvata, kolorimetar nam je pokazao 100-postotnu pokrivenost sRGB prostora boja, kao i 95-postotnu pokrivenost DCI-P3 prostora (i 87% za Adobe RGB prostor). Ukupni raspon svjetline ekrana kreće se od 36 do 372 cd/m2, a statični kontrastni omjer seže od 890:1 do 1.010:1, što je za IPS matricu vrlo dobro. Monitor formalno podržava HDR standard HDR10, ali spomenuta maksimalna svjetlina nedostatna je za dobivanje dinamike potrebne za “pravi” HDR, tako da ga u tom kontekstu nema smisla razmatrati.

Uniformnost boja izvrsna je, uz maksimalnu izmjerenu devijaciju od ΔE 3,2, što je golom oku neuočljivo. Test ravnomjernosti pozadinskog osvjetljenja pokazao je da donji lijevi kut ekrana može biti do 16% tamniji od sredine. Oscilacije do 15% u praksi su neuočljive, a i ovu 16-postotnu moći ćete razaznati eventualno ako preko čitavog ekrana razvlačite jednu boju i pažljivo tražite najmanje nepravilnosti.

Što se tiče “tvorničke” preciznosti boja, ona je solidna, iako ne i besprijekorna. Tonovi sive boje imaju odličnu preciznost (ΔE uglavnom ispod 1), no za neke nijanse zelene, crvene i plave boje izmjerili smo ΔE veći od 4. Sve to stubokom se mijenja nakon kalibracije. Kalibrirani panel prikazao je vrhunsku preciznost boja, uz najveći izmjereni ΔE od 1,69, što znači da se UltraFine Ergo 32UN880 u takvom stanju može koristiti za profesionalnu obradu fotografija, montažu videa i sve druge color-critical zadatke.

LG UltraFine Ergo 32UN880 izvrstan je uredski monitor, a kalibracija mu dodatno proširuje područje specijalnosti i čini ga zanimljivim zahtjevnijim korisnicima, kojima će se ujedno doimati povoljnim. Osobito kad uzmu u obzir da, izuzev kvalitetnog 32-inčnog 4K IPS panela, dobivaju i USB-C sučelje, sa svim njegovim beneficijama, kao i ergonomiju, s kakvom se malo koji drugi monitor na tržištu može uspoređivati.