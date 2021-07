Mountain Everest Max - A sad, nešto sasvim drugačije

Specifikacije Izvedba Modularna mehanička tipkovnica (ANSI ili ISO) Prekidači Cherry MX Red/Brown/Blue/Silent Red/Speed Silver Pozadinsko osvjetljenje RGB (potpuno upravljivo) Kabel 2 m (opleteni) Dodaci Odvojiva numerička tipkovnica, odvojivi Media Dock, USB 3.2 Gen 1 port Dimenzije 461 x 265 x 43 mm Masa 1,373 kg Jamstvo 2 godine

Za tipkovnicu Everest, proizvod mlade njemačke tvrtke Mountain, prvi put smo čuli još u ožujku 2020. godine, kad je svjetlo dana ugledala u formi projekta na Kickstarteru. Svojim jedinstvenim dizajnom i funkcijama brzo je privukla preko 1.000 korisnika te prikupila investiciju od zamalo 230.000 eura. Nažalost po Mountain, taj ogromni uspjeh dogodio im se usporedno s početkom pandemije koronavirusa, koja je sa sobom donijela velik broj problema i komplikacija, mahom vezanih uz proizvodnju i isporuku ove intrigantne tipkovnice. Izgleda, međutim, da su nedaće konačno riješene: Mountain Everest ovih dana stiže na stolove posljednjih backera s Kickstartera i u Mountainov web shop, a jedan primjerak dospio je i do naše redakcije. Testirali smo najopremljeniju izvedbu ove nesvakidašnje tipkovnice, punog naziva Mountain Everest Max. Cijena joj je, kažimo to odmah, punih 250 eura, a podjednako joj je visoka i ambicija – želi biti najbolja tipkovnica na svijetu.

Osim u crnoj, Everest Max dostupan je i u sivoj boji

Mountain Everest Max mehanička je tipkovnica pune veličine, s posve odvojivim numeričkim dijelom, što znači da se jednim brzim zahvatom pretvara u tenkeyless tipkovnicu. Proizvodi se u crnoj i sivoj boji kućišta, sa šest različitih rasporeda tipki (US ANSI te German, Nordic, United Kingdom, French i Spanish ISO) i pet vrsta mehaničkih prekidača Cherry MX. Riječ je o varijantama Brown, Blue, Red, Speed Silver i Silent Red, pri čemu potonje dvije podižu cijenu tipkovnice na 260 eura. Razlikuju se po izvedbi (linearni ili taktilni), potrebnoj sili pritiska ("mekoći"), hodu i glasnoći.

Mountain koristi vrhunske prekidače Cherry MX, a implementacija im je praktički besprijekorna. Moguće ih je zamijeniti drugim prekidačima, bez korištenja lemilice. Odlično je izvedeno i pozadinsko osvjetljenje tipki. Ono podržava Razer Chroma RGB Sync, što znači da se boje i svjetlosni efekti mogu uskladiti sa svim drugim svjetlećim uređajima koji su dio Razerovog RGB "ekosustava"

Prekidači Red su linearni, s hodom od 4 milimetra i silom pritiska od 45 cN, a u praksi se pokazuju jednako pogodnima za igranje i maratonsko tipkanje. Prekidači Blue i Brown su taktilni, također imaju hod od 4 milimetra te se malo razlikuju u sili pritiska – 55 cN za prekidače Brown te 60 cN za Blue. Ključna razlika je u zvuku; dok prekidači Blue imaju glasan, upečatljiv klik, prekidači Brown su njihova tiha (iako nipošto ne bešumna) alternativa. Jedni i drugi smatraju se osobito pogodnima za maratonsko tipkanje. Za pravu tišinu, tu su prigušeni, linearni prekidači Silent Red, čija je sila pritiska 45 cN, a hod skraćen na 3,7 milimetra. Najzad, prekidači Speed Silver imaju silu pritiska od 45 cN, linearni odziv i kratak hod, od svega 3,4 milimetra, što ih čini prilagođenima igranju, budući da se vješti igrači mogu izrazito brzo prebacivati između tipki. Detaljnije razlike između svih prekidača proučite na Cherryjevoj službenoj stranici, gdje ćete u kategoriji "MX Original" pronaći specifikacije, grafove odziva i opise svakoga od njih. Prekidači Red, Brown i Speed Silver hvale se tehnologijom Hyperglide – povećana je površina gornjeg dijela prekidača, čime im se trajnost povećava na 100 milijuna pritisaka.

Cijena tipkovnice dodatno će porasti ako umjesto tipki od ABS plastike odaberete kvalitetnije tipke od dvostruko injektirane PBT plastike, što je moguće samo kod US ANSI rasporeda tipki. Tada tipkovnica košta 280 eura te još uvijek morate doplatiti 10 eura za mehaničke prekidače Speed Silver i Silent Red. Stava smo da Mountain ovdje pretjeruje – tipkovnica od 250 eura tvornički bi morala nuditi kapice tipki od PBT plastike, umjesto da nam se one dodatno naplaćuju. To, doduše, ne znači da su tipke od ABS plastike nedovoljno dobre. Štoviše, vrijedi istaknuti da sve tipke Everest Maxa pod prstima ostavljaju dojam potpune stabilnosti i visoke kvalitete izrade, čak i one najveće (razmaknica, Shift, Enter, Backspace). Izvrsnima se pokazuju i ugrađeni mehanički prekidači. Na test nam je stigla izvedba s linearnim prekidačima Cherry MX Red, a Mountainovu implementaciju tih prekidača bez mnogo premišljanja možemo proglasiti jednom od najboljih s kojima smo se susreli. Tvrtka ističe kako koristi Cherryjeve službene stabilizatore prekidača te da su oni ručno podmazani. Odlaze toliko daleko da navode tip korištenog lubrikanta - Krytox GPL 205g0, hvala na pitanju. Nožice razmaknice ručno su skraćene s ciljem postizanja njenog boljeg taktilnog odziva, a područje između tiskane pločice i aluminijskog kućišta tipkovnice ispunjeno je pjenom, s ciljem upijanja buke prekidača. Vjerojatno baš zato pritisak tipki nije popraćen zveckanjem ili nekim drugim nepoželjnim zvučnim artefaktom.

Na stražnjoj strani tipkovnice našao se jedan USB 3.1 Gen 1 port, u koji možete spojiti prijamnik bežičnog miša, USB stick ili neki sličan dodatak

Što ako kupite Everest Max i shvatite da vam odabrani prekidači ne odgovaraju? Nema problema – jednostavno ćete naručiti zamjenski set prekidača i ugraditi ih umjesto postojećih. Naime, tipkovnica je izvedena tako da se njeni prekidači, pomoću priloženog alata, mogu izvaditi te na njihovo mjesto ubaciti neki drugi, a sve to bez posezanja za lemilicom. Štoviše, u kutiji ćete dobiti po jedan komad svakog prekidača u Mountainovoj ponudi, kako biste ih sve mogli iskušati i lakše se odlučiti za onaj koji vam najbolje odgovara.

Kućište tipkovnice sastoji se od robusne plastične baze i dviju aluminijskih ploča. Između njih postavljena je svjetlosna traka, koja okružje čitav uređaj. Visina odnosno nagib tipkovnice regulira se pomoću okruglih, magnetskih pločica, promjera od 25 i visine od 7 milimetara. One se postavljaju na odgovarajuća mjesta u lijevom i desnom uglu donje strane tipkovnice, a kako se hvataju jedna za drugu, korisnik ima poveliku slobodu u namještanju nagiba Everest Maxa. U kutiji dolazi ukupno osam takvih pločica. Na isti se način upravlja nagibom numeričkog dijela. Tipkovnica je općenito odlično osigurana od klizanja, a magneti na spomenutim pločicama prilično su jaki te nema rizika od odvajanja od baze prilikom pomicanja tipkovnice po radnoj površini.

Cjelokupno iskustvo tipkanja na Mountain Everest Maxu opisali bismo kao luksuzno i izvrsno – u tom aspektu tipkovnica opravdava visoku cijenu.

Dvokatnica

Da Mountain Everest Max nije obična tipkovnica, shvatit ćete već kad ugledate njenu kutiju, izvedenu na dva kata. Na gornjem se katu nalazi tenkeyless tipkovnica i pripadajuće odmorište za dlanove, a donja, izvlačna etaža sadrži sve dodatke: numeričku tipkovnicu, takozvani Media Dock, nožice za povećanje nagiba, alat za vađenje kapica i prekidača te dva kabela.

Elaborirana mreža kanala na donjoj strani kućišta koristi se za glavni kabel tipkovnice, a može poslužiti i za kabele headseta i miša

Jedan od ta dva kabela namijenjen je povezivanju tipkovnice s računalom. Debeo je, gusto opleten i dugačak dva metra. Na jednom kraju ima USB-C konektor, koji moramo utaknuti u tipkovnicu, dočim se na drugom njegovom kraju nalazi klasični USB Type-A konektor. USB-C port za komunikaciju tipkovnice s računalom je na sredini donje strane njenog kućišta, a okružen je kanalima za provođenje kabela, pomoću kojih možemo odabrati hoće li kabel iz stražnje strane tipkovnice izaći točno po sredini, ili bliže njenom lijevom odnosno desnom rubu. Drugi, tanji kanalići namijenjeni su provođenju kabela headseta, a potencijalno i miša, premda je malo vjerojatno da će ih netko za to koristiti.

Pomoću priloženog USB-C kabela, numeričku tipkovnicu također možemo koristiti kad je posve odvojena od glavnog dijela Everest Maxa

Drugi priloženi USB-C kabel broji samo 15 centimetara, a svrha mu je povezivanje glavne i numeričke tipkovnice, ako želimo da su one fizički odvojene. Pripadajući konektori nalaze se na lijevom i desnom boku Everest Maxa, stoga sami biramo gdje ćemo točno smjestiti njegov numerički dio, u slučaju da ga odlučimo koristiti.

Naravno, "glavni" i numerički dio Everest Maxa također se mogu povezati direktno. Ispod numeričke tipkovnice nalazi se klizač, pomoću kojeg pomičemo mehanizam za spajanje s glavnim dijelom tipkovnice. Sam mehanizam na taj način može "izaći" iz lijevog ili desnog boka numeričke tipkovnice, a to znači da sami biramo hoćemo li ju fiksirati za lijevu ili desnu stranu glavnog dijela tipkovnice. Takav izravni spoj dodatno je stabiliziran pomoću magneta, premda magneti nisu suviše jaki – podignete li glavni dio tipkovnice uvis, numerički će dio ostati "visjeti" samo na USB-C konektoru i jednoj dodatnoj mehaničkoj izbočini, koja ulazi iz numeričkog u glavni dio.

Odmorište za dlanove prekriveno je umjetnom kožom i ispunjeno mekanim materijalom

Podjednako je slabašan i magnet priloženog odmorišta za dlanove. Dok će numerički dio uvijek ostati fiksiran za tipkovnicu kad ju odlučimo pomaknuti po podlozi, odmorište za dlanove mnogo je sklonije odvajanju. Premda uspijeva ostati na svojem mjestu za vrijeme tipkanja i igranja, računajte da ćete ga morati ponovo približavati tipkovnici u slučaju njenog repozicioniranja. Samo odmorište prekriveno je umjetnom kožom te je na dodir vrlo mekano i ugodno, a proteže se samo u širinu glavnog dijela tipkovnice – kako vam ne bi smetalo u slučaju da numerički dio odlučite ostaviti u kutiji.

Usukani ekrani

Tipke-ekrani, postavljene na gornju stranu numeričke tipkovnice, razlučivosti su od svega 72x72 piksela. Prikaz boja je loš, a ekrani su podosta udaljeni od površine tipki pa se u praksi praktički ne vide

Osim što je odvojiva, numerička tipkovnica specifična je i po četiri tipke na svojem vrhu. Dotične su prozirne i ispod sebe kriju malene ekrane, na kojima se mogu prikazivati stvari poput ikona aplikacija vezanih uz te tipke, oznaka multimedijalnih i sistemskih kontrola (Explorer, Sleep i slično), i koješta drugo. Ove su tipke vrlo tvrde i imaju kratak hod, a ugrađeni ekrani niske su rezolucije (72x72 točaka) te su prilično aljkavi u smislu interpretacije boja i kutova gledanja. Uvučeni su u kućište numeričke tipkovnice pa su kao takvi podosta udaljeni od površine samih tipki, zbog čega bivaju vidljivi samo kad sjedimo potpuno uspravno - otprilike nikad. Pridodamo li tome da se estetski nikako ne uklapaju u inače vrlo ispoliran i ujednačen dizajn Everest Maxa, preostaje nam tugaljivo konstatirati kako se radi o najlošijem i najmanje dotjeranom aspektu Mountainove tipkovnice. Ove nam se tipke-ekrani toliko ne sviđaju da bismo radije koristili tipkovnicu bez numeričkog dijela nego s njime, unatoč tome što nam je povremeno potreban.

Ovako otprilike tipke-ekrani na numeričkom dijelu izgledaju kad se gledaju iz uobičajenog položaja sjedenja. Budući da su podosta uvučeni u odnosu na dodirnu površinu tipki i imaju uske kutove gledanja, ekrani su teško čitljivi

Drugi bitan dodatak Everesta Maxa jest spomenuti Media Dock. Riječ je o modulu s pet multimedijalnih tipki i okruglim ekranom, čiji se obod može okretati i koristiti kao kotačić. Na tom ekranu možemo upravljati stvarima poput glasnoće zvuka te načina i intenziteta osvjetljenja tipki, a također je moguće prikazati brojač akcija u minuti (metrika bitna profesionalnim igračima), datum i vrijeme, tajmer, štopericu, opterećenje određenih dijelova sustava (procesor, grafička kartica, RAM i drugo) te odabrati neki od pet spremljenih korisničkih profila. Dostupnim opcijama upravljamo okretanjem prstena oko ekrana, a tipke su namijenjene puštanju, pauziranju i prebacivanju pjesama, isključenju zvuka (mute) i potvrdi odabira odnosno povratku na prethodni izbornik prilikom korištenja ekrana.

Media Dock moguće je fiksirati na lijevu ili desnu stranu stražnjeg dijela tipkovnice. Donosi multimedijalne kontrole i okrugli ekran, čiji obod funkcionira kao kotačić. Putem ekrana pristupamo funkcijama poput reguliranja glasnoće zvuka i intenziteta pozadinskog osvjetljenja tipki, odabira svjetlosnih efekata i drugog

Media Dock se spaja na stražnju stranu tipkovnice, a korisnik sam bira hoće li se nalaziti bliže njenom lijevom ili desnom bridu. Ovaj modul je mnogo skladnije uklopljen s ostatkom tipkovnice od spomenutih tipki-ekrana na njenom numeričkom dijelu, no dojma smo kako će se njegov ekran i kotačić naposljetku koristiti isključivo za namještanje glasnoće zvuka. S tim na umu, običan kotačić za glasnoću potencijalno bi bio sretniji odabir, budući da bi nesumnjivo smanjio cijenu tipkovnice.

Tu su i dvije iritantnosti vezane uz korištenje Media Docka. Prvo i očitije, sučelje se renderira u izrazito niskom broju sličica u sekundi, do mjere da kod prebačaja na sljedeći ili prethodni izbornik možemo vidjeti iscrtavanje tog novog ekrana. Kako to izgleda u praksi, pogledajte u videu.

Drugo, kad se računalo probudi iz sleepa ili biva resetirano, ekran i kotačić nemaju funkciju koju smo dotad koristili, već bivamo vraćeni na početni ekran sučelja. Drugim riječima, ako kotačić koristite za namještanje glasnoće zvuka, nakon resetiranja ili buđenja računala morat ćete pritisnuti tipku lijevo od kotačića, kako biste ponovno aktivirali taj način rada. Nadamo se kako će Mountain u jednoj od budućih nadogradnji softvera odnosno firmwarea tipkovnice dotjerati iskustvo korištenja Media Docka.

Softverska kontrola

Za upravljanje tipkovnicom koristi se tvrtkina aplikacija Base Camp, koja nudi sve uobičajene opcije za konfiguraciju tipkovnice, kao i niz onih vezanih uz specifičnosti Everest Maxa. Tako možemo, među ostalim, upravljati bojom svake pojedine tipke i svjetlosnim efektima (Static, Color Wave, Tornado, Breathing, Reactive, Matrix), mijenjati funkcije svih tipki, snimati makroe, birati koji će nam se izbornici prikazivati na Media Docku i u kojoj boji te pohranjivati sve postavke u pet korisničkih profila. Odlučimo li se za promjenu funkcije tipki, svakoj tipki možemo dodijeliti pokretanje željene aplikacije, kao i neku multimedijalnu ili sistemsku funkciju, funkciju miša, makro i slično. Base Camp također nudi integraciju tipkovnice s OBS-om, najpoznatijim softverom za streamanje sadržaja. Ona nam omogućava korištenje željenih tipki za pokretanje i zaustavljanje streamanja odnosno snimanja, prebačaj između profila i scena, regulaciju glasnoće mikrofona i poneku drugu funkciju. Zgodno! Naravno, također je moguće promijeniti funkcije tipki-ekrana Everest Maxovog numeričkog dijela, te odabrati što se na njima prikazuje – to može biti ikona aplikacije ili neki piktogram, no ništa vas ne sprečava ni da ekranima dodijelite neku proizvoljnu sliku iz vlastite kolekcije. Sve dok je ona kvadratnog formata, uspješno će se prikazati.

Za softversko upravljanje tipkovnicom koristi se aplikacija Base Camp

Base Camp radi dobro – kad radi. Povremeno nam se znao drastično usporiti, a tipkovnica prestati prihvaćati promjene postavki; pomoglo bi odspajanje i ponovno spajanje tipkovnice ili resetiranje računala. Mountain ističe kako se na poboljšanju stabilnosti i pouzdanosti Base Campa neumorno radi pa ćemo im vjerovati na riječ. U sadašnjem je stanju softver posve upotrebljiv, a svaka predstojeća nadogradnja samo može poboljšati cjelokupnu situaciju.

U konačnici, Mountain Everest Max izvrsna je, ali ipak preskupa tipkovnica. Aspekti poput kvalitete tipki, izvedbe pozadinskog osvjetljenja i ergonomije gotovo su besprijekorni, a modularni dizajn zaista je inovativan i zanimljiv. Međutim, ne možemo ignorirati lošu izvedbu tipki-ekrana na numeričkom dijelu, kao ni neoptimalno iskustvo korištenja Media Docka. Kad tipkovnicu plaćamo gotovo 2.000 kuna, tada ona mora biti praktički savršena – a Everest Max to nije.

Jedno je sigurno: ako želite zaista posebnu tipkovnicu, kakvu nitko drugi nema i ne nudi, a usput vam novac nije osobito bitna stavka, tada je Mountain Everest Max svakako vrijedan razmatranja.

Mountain Everest Core

Mountain Everest Core - Može i jeftinije Uz Everest Max, Mountain također nudi tipkovnicu Everest Core. Dotičnu je najlakše opisati kao Everest Max bez numeričkog dijela, Media Docka i odmorišta za dlanove, a sa zadržanom metalnom konstrukcijom, istom ponudom rasporeda tipki (ANSI i ISO) te mehaničkih prekidača, kao i identično izvedenim pozadinskim osvjetljenjem, magnetskim nožicama za namještanje nagiba, stražnjim USB 3.2 Gen 1 konektorom i kanalima za provođenje kabela na donjoj strani kućišta. Cijena joj je 160 eura, uz nadoplate za prekidače Cherry MX Silent Red i Speed Silver te dvostruko injektirane PBT kapice tipki. Odmorište za dlanove dio je dodatne opreme, a košta 15 eura. Poželite li Everest Coreu pridodati još i Media Dock, njega ćete (do)platiti 60 eura. Time se cijena tipkovnice podiže na 235 eura, a u tom slučaju je isplativije kupiti Everest Max, budući da košta samo 15 eura više, a uključuje još i numeričku tipkovnicu. U ponudi je i model Everest Core Barebone, koji košta 130 eura, ali nema mehaničke prekidače ni kapice. Drugim riječima, za taj novac dobivate tipkovnicu bez tipki. Ideja je da ćete prekidače kupiti i ugraditi sami. U Mountainovom web shopu dostupni su paketi raznih prekidača, kao i vrlo zanimljivih kapica, različitih boja i dizajna.