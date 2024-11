Logitech G Pro 2 Lightspeed - Zatezanje bora

SPECIFIKACIJE Senzor Optički (HERO 2) Povezivost Wi-Fi (prijamnik priložen, USB-C konektor za punjenje), USB-.C Dimenzije 125 x 63,5 x 40 Masa 80 g Broj tipki 6 + 1 Jamstvo 2 godine Dojam Ljevaci imaju razloga za veselje, a ostalima je bolje uložiti u Superlight 2

Logitechova nomenklatura za gejmerske periferije iz mjeseca u mjesec sve je kaotičnija. Došli smo do toga da, bez provjere, ne možemo sa sigurnošću reći o kojem se uređaju radi, pa ni kojoj konkretnoj vrsti periferije on pripada. G Pro 2 Lightspeed zoran je primjer takvog stanja stvari. Radi se o bežičnom mišu, no kad ga pretražujete, mogli biste završiti na stranici proizvoda G Pro X 2 Wireless, a to je – headset.

Bilo kako bilo, G Pro 2 Lightspeed izravni je nasljednik Logitechova modela G Pro Wireless, koji smo u trenutku izlaska, prije otprilike šest godina, proglasili najboljim mišem za igranje u egzistenciji. G Pro Wireless u međuvremenu je dobio olakšanu varijantu G Pro X Superlight, a potom i G Pro X Superlight 2, koje smo već smatrali njegovim nasljednicima, stoga nas je pomalo začudila informacija da "pravi" nasljednik stiže tek sada, u formi posve novog uređaja, spomenutog G Pro 2 Lightspeed.

Bočni gumbi ugrađeni su s obje strane. Ako ih ne želimo koristiti, mogu se prekriti magnetskim poklopcima

Frazu "novog uređaja" treba uzeti s rezervom, jer zapravo se radi o praktički identičnom mišu, samo s moderniziranim senzorom, poboljšanim tipkama i USB-C konektorom za punjenje, umjesto iritantnog i danas gotovo posve iskorijenjenog Micro-USB porta.

To znači da je i dalje riječ o posve simetričnom mišu, vanjskih gabarita od 125 x 63,5 x 40 milimetara i mase od 80 grama, koja se može spustiti na 76 grama, skidanjem plastičnog poklopca s donje strane uređaja. Poklopac krije utor u koji možemo spremiti bežični prijamnik, ali i konektore za ubacivanje PowerCorea, modula koji se isporučuje s Logitechovom podlogom G PowerPlay Wireless Charging System, a koji služi tome da bi spomenuta podloga bežično punila bateriju miša.

Skidanjem poklopca s otvora za PowerCore, masa uređaja spušta se na 76 grama

Potpuna simetričnost ne odnosi se samo na oblik uređaja, već i na činjenicu da on s obje strane posjeduje bočne tipke, što ga čini jednim od rijetkih modela koji ni na koji način ne zakida ljevake. Ako ne želite koristiti sve četiri bočne tipke, neželjene ćete jednostavno izvaditi i nastale rupe zapuniti plastičnim poklopcima, koji se tu magnetski hvataju. Dobro je što je tome tako, jer će dešnjacima desne bočne tipke definitivno smetati, baš kao i ljevacima lijeve.

Sam oblik miša nazvali bismo "klasičnim", što znači da je izveden tako da pogoduje vrlo širokom broju korisnika. Vlasnici manjih dlanova moći će ga držati položenim dlanom, a jednako je pogodan za claw grip i hvatanje vršcima prstiju.

Poznati i provjereni oblik još uvijek je omiljen među igračima

Novi senzor isti je kakav Logitech koristi u svojim najboljim miševima: HERO 2. Radi se o vrhunskom optičkom senzoru, raspona razlučivosti od 100 do 44.000 DPI, koji ljudska ruka naprosto ne može zbuniti ni natjerati na gubitak kontrole. Mogli bismo nabrajati njegove tehničke specifikacije, ali to zaista nema smisla – senzor je u funkcionalnom smislu besprijekoran.

Nekoliko dana nakon početka testiranja, miš je dobio nadogradnju firmwarea, koja je donijela mogućnost podizanja frekvencije bežičnog sempliranja na 8.000 Hz, ali uz napomenu da je za to potreban poseban bežični prijamnik – koji i gdje ga nabaviti, trenutačno nije poznato.

Baterija se puni preko USB-C konektora, pa nema više natezanja s vremešnim Micro-USB portom

Prekidači za glavne tipke više nisu mehanički, već optički, pa je to još jedan aspekt u kojem G Pro 2 Lightspeed kopira G Pro X Superlight 2. Taktilni "osjećaj" glavnih tipki Superlighta 2, odnosno spomenutih optičkih prekidača, neki korisnici smatraju lošijim od Omronovih klasičnih prekidača, kakve je Logitech ranije koristio u svojim miševima, ali nama se ne doimaju problematičnima. Tipke ispuštaju glasan i konkretan "klik", i brzo se vraćaju u početni položaj, a nema rizika od nehotičnog dvostrukog klikanja, što je znala biti boljka starijih Logitechovih miševa – štoviše, to je vjerojatno glavni razlog prelaska na optičke prekidače.

Senzor HERO 2 nije samo precizniji, već i energetski učinkovitiji od senzora u vremešnom G Pro Wirelessu, pa se vrijeme bežične autonomije sada kreće oko 90 sati (uz isključeno osvjetljenje amblema na kućištu).

Poput drugih novijih Logitechovih periferija za igrače, G Pro 2 Lightspeed dostupan je u crnoj, bijeloj i ružičastoj boji

G Pro 2 Lightspeed neosporno je dobar miš, ali ujedno i miš koji nikoga neće neopisivo uzbuditi. Ako niste ljevak, za 30 eura više pametnije vam je kupiti Superlight 2, koji je prema svemu isti, samo nema tipke na desnom boku, i dvadesetak grama je lakši, što ga čini osjetno upravljivijim u igrama koje traže brzo manevriranje.