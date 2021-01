Logitech G Pro X Superlight - Najbolji miš na svijetu

SPECIFIKACIJE Tip senzora Optički (HERO 25K) Dimenzije 125 x 63,5 x 40 mm Masa 59 g Broj tipki 4 + 1 Vrsta priključka Bežični (2,4 GHz), USB Jamstvo 2 godine

Logitech G Pro Wireless, predstavljen 2018. godine i lansiran unutar linije proizvoda za esports profesionalce, još uvijek se ubraja među najbolje miševe za igranje na tržištu. Osim vrhunskih performansi, karakterizira ga neagresivan, posve simetričan oblik, koji ga čini pogodnim za sve veličine dlanova i stilove držanja, ali i vrlo niska masa od svega 76 grama, zahvaljujući kojoj je izvanredno upravljiv.

Iako su se u novije doba na tržištu počeli pojavljivati brojni miševi za igranje s masom manjom od 70 grama, a u nekim slučajevima i manjom od 60 grama (Glorious Model O- ima 58 grama, a Cooler Master MM710 suludo niskih 53 grama), G Pro Wireless još je uvijek izvanredno lagan, uzmemo li u obzir da je, za razliku od spomenutih modela – bežičan.

Oblik miša neutralan je i nenametljiv pa pogoduje vrlo širokom krugu korisnika

I baš kad je Glorious pomislio da je sa svojim najnovijim, 69-gramskim modelom Model O Wireless, konačno preuzeo titulu najlakšeg i najupravljivijeg bežičnog miša za igranje, svjetlo dana ugledao je Logitech G Pro X Superlight.

Ovaj vrhunski miš, dostupan u mat crnoj i mat bijeloj izvedbi, oblikom je identičan modelu G Pro Wireless, što znači da se temelji na vrlo neutralnom, posve simetričnom, ergonomski i vizualno apsolutno nenametljivom dizajnu. Međutim, Logitech je u minulom vremenu učinio pravi inženjerski pothvat, jer je masu G Pro Wirelessa spustio na zapanjujućih 59 grama, a uz zadržavanje svega što smo kod njega voljeli, te implementaciju nekolicine drugih poboljšanja.

Inteligentni inženjering

Lijeve bočne tipke iste su kao kod modela G Pro Wireless, a desnih – nema

Zašto se radi o pothvatu bez premca? Zato što, za razliku od spomenutog Gloriousova Modela O Wireless (69 grama) ili, primjerice, SteelSeriesovs Aeroxa 3 Wireless (66 grama), Logitech G Pro X Superlight ne pribjegava korištenju rupičastog kućišta, niti reduciranju vanjskih gabarita. Dimenzije su mu u milimetar identične onima kakve ima G Pro Wireless – 125 x 63,5 x 40 milimetara – a to znači da je upotrebljiv čak i vlasnicima većih dlanova, kao i korisnicima koji na miša oslanjaju čitav dlan.

Masa mu je smanjena stanjivanjem unutarnjih stijenki kućišta, kao i uklanjanjem svjetlećeg logoa i desnog para bočnih tipki, što su vrlo prihvatljivi kompromisi. Kućište, naravno, nije toliko stanjeno da bi postalo podložno savijanju ili bilo kakvoj sličnoj anomaliji. Štoviše, ne računajući manju masu, taktilni doživljaj u dlaku je isti onome kod G Pro Wirelessa, dakle – vrhunski. Zatvoreno umjesto rupičastog kućišta, mnogi će igrači pozdraviti, prije svega zato što se uklanja (ili barem smanjuje) rizik od zalijevanja ugrađene elektronike omiljenim nezdravim pićem, kao i nakupljanje prašine i drugih prljavština.

Kotačić je u odnosu na G Pro Wireless omekšan i utišan te bi sada trebao biti izdržljiviji kada se koristi kao tipka

Velika promjena vidljiva je na donjoj strani G Pro X Superlighta, gdje su četiri manje teflonske (PTFE) nožice zamijenjene dvjema mnogo većima. Teflonska kontaktna površina sada je drastično prostranija, a samim time, i klizanje miša još je finije i glađe. Na donjoj strani također se nalazi prekidač za isključenje miša, kao i okrugli otvor, u koji možemo spremiti priloženi maleni bežični prijamnik, ali i ubaciti PowerCore, modul koji se isporučuje s Logitechovom podlogom G PowerPlay Wireless Charging System, a koji služi tome da bi spomenuta podloga bežično punila bateriju miša. PowerCore ćete, dakle, dobiti kupnjom navedene podloge, a ne sa samim mišem. Ako ne koristite PowerCore, u tu rupu možete ubaciti plastični poklopac s Logitechovim logom, poklopac prekriven teflonom, ili ništa od navedenog. Ti poklopci podižu masu miša za oko 1,5 grama.

Osim u klasičnoj, mat crnoj, G Pro X Superlight dostupan je i u atraktivnoj mat bijeloj izvedbi

Osim poklopaca, u kutiji s mišem dobiva se gumirani kabel za punjenje baterije i žični rad, zatim bežični prijamnik, dodatni modul koji omogućuje postavljanje prijamnika na kraj spomenutog kabela (kako biste prijamnik mogli dovući u blizinu miša) te set od četiri naljepnice, koje možemo postaviti na bočne stranice i glavne tipke miša, kako bismo im povećali trenje i stabilnost u dlanu. Nismo osjećali potrebu koristiti ih, ali to ne znači da netko drugi neće.

Bez kompromisa

Na donjoj strani miša još se nalazi centralno pozicionirani optički senzor HERO 25K, koji je zapravo nadogradnja hvaljenog senzora HERO 16K. Mogli bismo sada drobiti o tome kako se radi o prvom senzoru koji precizno može pratiti pokrete manje od jednog mikrona, a bez korištenja ikakva zaglađivanja i interpolacije, ali ne vidimo smisao. Ukratko, bolje od ovoga ne može: kakav god pokret izvedete na podlozi, HERO 25K kirurški će precizno prenijeti na ekran. Pridodamo li tome apsolutno besprijekorne bežične performanse, koje su već kod modela G Pro Wireless postale ekvivalentne žičnima, možemo samo zaključiti da je preciznost ovog miša takorekuć savršena. Vrijedi istaknuti da se svi Logitechovi miševi sa senzorom HERO 16K mogu nadograditi na HERO 25K, jer su sva njegova poboljšanja, kao i porast maksimalne razlučivosti sa 16.000 na 25.600 DPI, implementirana na razini firmwarea. To je još jedna potvrda kako Logitech zapravo nema što poboljšavati u hardverskom dijelu optičkog sustava koji koristi u svojim najboljim miševima.

Naravno, senzor HERO 25K zadržao je još jednu važnu karakteristiku svojeg prethodnika: izrazito nisku potrošnju. Zahvaljujući njoj, kao i izostanku RGB osvjetljenja na kućištu modela G Pro Wireless Superlight, baterija mu na jednom punjenju traje do 70 sati. Za vrijeme jednomjesečnog testa, punili smo ga točno jednom. Samo punjenje se, nažalost, izvodi preko Micro-USB konektora, smještenog u prednjicu miša. To je, izuzev visoke cijene, jedini spomena vrijedni nedostatak ovog miša. Zašto Logitech nije implementirao prikladniji USB-C port, možemo samo nagađati.

Na donjoj strani miša nalaze se dvije velike teflonske nožice, kao i otvor za ubacivanje PowerCorea, modula pomoću kojeg Logitechova podloga PowerPlay Wireless Charging System može bežično puniti bateriju miša

Omronovi prekidači glavnih tipki poboljšani su u odnosu na G Pro Wireless, a promijenjen je i prekidač ispod kotačića. On je sada osjetno mekši i tiši kad se pritisne kao tipka te bi trebao riješiti problem koji su neki korisnici imali s kotačićem modela G Pro Wireless – dotični bi nakon nekoliko mjeseci jednostruke pritiske počeo prepoznavati kao dvostruke. Prekidači tipki na lijevom boku ostali su identični.

Sve to rezultira zacijelo najboljim mišem za igranje koji u ovom trenutku postoji. Vrhunski senzor, bežičnost i impresivno malena masa, daju mu upravljivost bez premca. Osobito će ga cijeniti igrači mrežnih FPS-ova, s posebnim naglaskom na one koji u igrama koriste nisku osjetljivost. G Pro X Superlight izvrsnim se pokazuje i u zahtjevnijem radu, poput obrade fotografija, gdje njegova preciznost i lakoća manevriranja također itekako dolaze do izražaja. Ako možete probaviti njegovu cijenu, znate što vam je činiti! S druge strane, ako vam petnaestak grama žive vage u životu ništa ne znači, a sve vam se ostalo vezano uz G Pro X Superlight sviđa, možete uštedjeti nešto novca kupnjom još uvijek sjajnog G Pro Wirelessa.

Logitech G HUB Za konfiguriranje Logitechovih periferija za igranje koristi se aplikacija G HUB. Tu možemo mijenjati funkcije tipki te im dodjeljivati makroe i sekundarne funkcije (G-Shift), provjeriti stanje baterije i obaviti nadogradnju firmwarea. Također, imamo mogućnost namještanja optičke razlučivosti (100-25.600 DPI) i frekvencije uzorkovanja (125–1.000 Hz). Postavke se mogu pohraniti unutar same aplikacije, ili u memoriju miša – ukupno je na raspolaganju pet različitih profila. Ako se pitate gdje su funkcije, poput kalibracije optičkog senzora prema tipu podloge, takvo što kod ovog miša ne postoji, jer senzor HERO 25K taj posao obavlja automatski.