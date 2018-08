Logitech G Pro Gaming Headset - Profesionalac za igranje

SPECIFIKACIJE Izvedba Zatvorene, over-ear Vrsta Analogni Dodaci Odvojiv mikrofon, zamjenski jastučići Masa 259 g Jamstvo 2 godine

Već iz samog naziva Logitechova G Pro Gaming Headseta možete zaključiti da je on namijenjen natjecateljski nastrojenim korisnicima. To potvrđuje pogled na njegovu kutiju, gdje možemo vidjeti ambleme mnogih e-Sport timova, čiji će igrači, pretpostavljamo, koristiti ovaj headset. Usprkos takvoj namjeni, G Pro ima vrlo jednostavan i neupadljiv dizajn pa sigurno neće privlačiti znatiželjne poglede ako ga odlučite nositi u pokretu. Njegovu korištenju “na terenu” definitivno pridonosi činjenica da je mikrofon odvojiv te kako masa ne prelazi 259 grama. Fleksibilan kabel duljine dva metra pažljivo je opleten i također se može potpuno odvojiti od slušalica, a to je korisno ako dođe do oštećenja i potrebe za njegovom zamjenom. Priključak kabela je kombinirani 3,5-milimetarski (4-polni TRRS), a G Pro dolazi s dodatnim adapterom koji će jedan TRRS priključak pretvoriti u dva klasična 3,5-milimetarska TRS-a za izlaz slušalica i ulaz signala mikrofona.

Svi kabeli i mikrofon su odvojivi, a valja pohvaliti da uz headset dobijete zamjenski par jastučića

Dizajnom je vrlo sličan postojećim modelima G433 i G233 pa možemo reći da nije previše inovativan. Međutim, već pri prvom korištenju uočavamo poboljšanje kod ušnih školjki. Za razliku od prethodnih modela, sada su nešto veće pa bez problema obuhvaćaju i veće uši. Meki i udobni jastučići obloženi su umjetnom kožom koja izolira buku, a ako to nije vaš par rukava, uz G Pro dobit ćete dodatni par jastučića obloženih mekanom tkaninom (microsuede). Okvir je izrađen od čvrste mat plastike, čija je unutrašnjost učvršćena metalom koji vidimo prilikom produživanja okvira. Slušalice su obložene gumiranom plastikom, na čijoj je sredini amblem Logitech G – takva jednostavnost ostavlja dojam luksuza. Zbog vrlo prilagodljive konstrukcije, okvir možemo lako povećati, a ušne školjke mogu se naginjati i rotirati za 90° (korisno pri odlaganju), što svakako pridonosi udobnosti. G Pro nije sklopiv pa bez obzira na uvjerljivu konstrukciju ne bismo preporučili prenošenje ruksakom ili torbom zbog mnogo fleksibilnih dijelova koji bi pod pritiskom mogli popustiti. No ako ćete G Pro koristiti uglavnom na istome mjestu, to neće predstavljati problem. Potenciometar glasnoće zvuka i prekidač mikrofona nalaze se na kabelu, što će nekima biti zgodno, no moramo priznati da preferiramo pristup koji imaju mnogi drugi headseti, koji kontrole pozicioniraju na same slušalice.

Zvuči li profesionalno?

Jednostavan i neupadljiv dizajn i odvojiv mikrofon daju nam mogućnost korištenja u pokretu

G Pro za reprodukciju stereo zvuka koristi 40-milimetarske drivere koje naziva "hybrid-mesh Pro G", čijoj su izradi potpomogli igrači profesionalnih e-Sport timova. Njihov zvuk u igrama uistinu je precizan, što znači da je takva suradnja Logitecha i onih kojima je korištenje ovakvog headseta u opisu posla, urodila plodom. Što se tiče kvalitete zvuka prilikom slušanja glazbe i ostalih medija, on je odlično balansiran ako uzmemo u obzir njegovu glavnu namjenu – natjecateljsko igranje. Ljubitelji dobroga basa bit će na svojem jer svojom prisutnošću zaista upotpunjuje doživljaj u žanrovima gdje se traži u većim količinama. Ušne školjke dobro su izolirane pa neće dolaziti do previše curenja zvuka. Valja istaknuti nedostatak virtualnog surrounda, koji bi vas mogao odgovoriti od kupnje, pogotovo zbog cjenovnog razreda u koji G Pro spada. Iako je korištenje virtualnog surround zvuka prilikom igranja osoban odabir, to je upravo ono što i nedostaje – mogućnost odabira. Doduše, tada bi headset također morao biti USB, a ne analogni, što bi se kosilo s jednostavnošću na koju je Logitech ciljao. Mikrofon je razmjerno tih i hvata podosta pozadinske buke, no sasvim je prihvatljiv za komuniciranje za suborcima i sve ostalo što nije snimanje voiceovera za YouTube ili streamanje na YouTube ili Twitch.

Sve u svemu, ovo je udoban headset s uvjerljivom kvalitetom zvuka i osrednjim mikrofonom. Ipak, konkurencija u ovoj cjenovnoj kategoriji iznimno je jaka, a neki modeli drugih proizvođača, kao što su HyperX Cloud Alpha i SteelSeries Arctis 3, u pojedinim aspektima ipak nude više.