Logitech G502 Lightspeed – Legenda ostala bez repa

Logitech G502 Lightspeed Tip senzora Optički (HERO 16K, 16.000 DPI) Dimenzije 132 x 75 x 40 mm Masa 114 g (opcionalni utezi 4x 2 g, 2x 4 g) Broj tipki 11 Vrsta priključka Bežičan Jamstvo 2 godine

Logitechov miš G502 predstavljen je pradavne 2014. godine i do danas je ostao jedan od najpopularnijih miševa tvrtkine gejmerske ponude, a navodno i najprodavaniji miš za igranje u povijesti. U proteklih je nekoliko godina dobio dva osvježenja, jedno s RGB osvjetljenjem (Proteus Spectrum) i jedno s novim senzorom (HERO). U novoj, četvrtoj iteraciji, G502 oslobađa se svih ograničenja koja donosi žica.

G502 Lightspeed oblikom je identičan svojim prethodnicima, što znači da je prilagođen dešnjacima koji koriste palm grip. Njegovi gabariti idealni su za srednje velike šake (18-20 cm u duljinu, 8-10 cm u širinu), no uz malo prilagodbe mogu ga koristiti i ljudi s manjim i većim šakama. Na mišu se nalazi šest dodatnih tipki, a zahvaljujući bočnim prekidačima na kotačiću, ta se brojka penje na osam dodatnih programabilnih tipki. Miš stoji na velikim teflonskim nožicama, koje pružaju minimalni otpor na svim vrstama podloga. S donje se strane i dalje nalazi poklopac iza kojeg se kriju opcionalni utezi. Pomoću njih mišu je moguće podešavati masu, a pridružio mu se i drugi poklopac, iza kojeg se nalazi praktični prostor u koji možemo spremiti maleni USB receiver, radi lakšeg prenošenja miša.

Uz uključeno osvjetljenje i maksimalni polling rate G502 Lightspeed na bateriji izdržava otprilike 60 sati igranja

Čovjek bi očekivao kako će zbog svoje bežičnosti G502 Lightspeed biti teži od svojih već prilično masivnih prethodnika, no proizvođač je, svjestan da velika masa modela G502 predstavlja jednu od rijetkih mana, uspio smanjiti masu novog modela. Učinio je to korištenjem olakšanog kostura i stanjenog kućišta te uvođenjem praznina u kotačić. Zahvaljujući tim promjenama G502 Lightspeed teži sedam grama manje od originalne verzije, otprilike 114 grama. Uklonimo li poklopac prostora za pohranu receivera (poklopac prostora za utege nije zgodno micati jer se na njemu nalazi jedna od teflonskih nožica), dolazimo do mase od 110 grama, što možda nije idealno za igrače koji preferiraju claw-grip, no bez konkurencije je u svijetu bežičnih miševa s većim brojem programabilnih tipki.

Za povezivanje s računalom ovaj miš koristi Logitechovu provjerenu tehnologiju Lightspeed, prema kojoj je dobio ime. Ona rješava probleme s latencijom i stabilnošću te pruža iskustvo identično onom kakvo imamo na žici, ali uz osjetno više slobode. Nekoliko blind-testova odrađenih nakon predstavljanja Lightspeeda pokazalo je da korisnici ne mogu osjetiti razliku u ponašanju Logitechovih žičanih i bežičnih miševa, a možda najbolji svjedok kvalitete ove tehnologije jest činjenica da tvrtkine bežične miševe koriste brojni profesionalni igrači, uključujući osvajače nekih od najvećih eSports natjecanja na svijetu.

Na prvi pogled model G502 Lightspeed ne razlikuje se od svojih prethodnika, no prema riječima proizvođača jedini dio koji na mišu nije modificiran u posljednjoj inačici dvije su teflonske nožice na donjem dijelu miša

U unutrašnjosti novog G502 nalazi se senzor HERO 16K maksimalne razlučivosti od 16.000 DPI, sposoban prepoznati ubrzanja do 40 G te brzinu kretanja od 10 m/s. Drugim riječima, običan ga smrtnik ne može natjerati da zakaže. Senzor se dobro slaže sa svim razumnim tipovima i bojama podloga te nudi iznimne performanse, uz 1:1 praćenje pomaka na svim osjetljivostima.

Ono što ga, osim performansi, čini posebnim jest njegova štedljivost. Naime, ovaj je senzor toliko nezahtjevan da bežični miševi koji ga koriste imaju zaista impresivnu autonomiju. S uključenim osvjetljenjem amblema na leđima miša te uz polling rate od 1.000 Hz, miš može na jednom punjenju baterije ponuditi otprilike 60 sati igranja, što znači da vas nikad neće ostaviti na cjedilu. Pridodamo li tome činjenicu da podržava bežično punjenje na Logitechovim podlogama Powerplay, efektivno smo izbrisali sve negativne strane bežičnih miševa te dobili jedan od najboljih i najsvestranijih modela na tržištu.