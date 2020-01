Logitech G915 Lightspeed - Brza mehanika niskog profila

Logitech G915 Lightspeed Izvedba Pune veličine, ISO (postoji i ANSI) Tip Mehanička, low-profile Prekidači GL Switch Pozadinsko osvjetljenje RGB, podesivo Dimenzije 475 x 150 x 22 mm Vrsta priključka 2,4 GHz wireless i Bluetooth Jamstvo 2 godine

Potrebu igrača da na svoje stolove stave pouzdanije i izdržljivije mehaničke tipkovnice Logitech je prepoznao davnih dana. U tvrtkinoj ponudi dosad se našao niz modela opremljenih popularnim mehaničkim prekidačima Cherry MX, a prije nekoliko godina tvrtka je na tržište plasirala i vlastito mehaničko rješenje u obliku prekidača Romer G. Voljeli ih ili ne, ti su prekidači bili solidna, nešto mekša alternativa tradicionalnim mehaničkim prekidačima, no nikad se nisu drastičnije odmaknuli od ostatka Logitechove ponude. To će možda učiniti tvrtkini novi mehanički prekidači niskog profila, koje je Logitech ugradio u svoju najskuplju tipkovnicu dosad, model Logitech G915 Lightspeed.

G915 Lightspeed tipkovnica je pune veličine koja dolazi u ANSI i ISO izvedbama. Testirani model stigao je u ISO izvedbi, no bez laserski ugraviranih hrvatskih znakova, koji su izostali zbog toga što se radi o inženjerskom primjerku; prodajne verzije imat će uredno označene hrvatske dijakritike. Na njenom lijevom rubu nalazi se pet programabilnih makro tipki, a na lijevom vrhu tipkovnice nalaze se tipke za brzo snimanje makro naredbi i prebacivanje između tri korisnička profila. Tik do tih tipki, iznad funkcijskih tipki F5 do F8, nalaze se dvije tipke kojima upravljamo tipom povezivosti, tipka za uključivanje gaming moda koji deaktivira prečace operacijskog sustava, te tipka za upravljanje intenzitetom RGB osvjetljenja kojim su ukrašene baš sve tipke na tipkovnici.

Kontrole multimedije nalaze se iznad numeričkog dijela, gdje se nalazi i veliki, pod prstima vrlo ugodan valjak za podešavanje glasnoće, koji razinu mijenja u inkrementima od 2%. Dodatnih tipki nema, no na bazi tipkovnice još su se našli indikator statusa Caps Locka te indikator stanja baterije, koji se uključuje tek kad baterija padne na kritičnu razinu – druge funkcije nema. Na gornjoj (stražnjoj) nalaze se Micro-USB port za punjenje ugrađene baterije te klizni prekidač za isključivanje tipkovnice u trenucima kad ju ne koristimo.

Sama baza tipkovnice ekstremno je elegantna. Načinjena je od tamnosivog, matiranog i lagano perforiranog aluminija, s oštrim gornjim i donjim rubovima te zaobljenim bočnim stranicama. Visina baze ujednačena je čitavom površinom tipkovnice te iznosi otprilike 14 mm od stola do vrha baze, odnosno 22 mm od stola do vrha kapica tipki. To je dovoljno nisko da tipkovnici za ugodno korištenje nije potrebno odmorište za dlanove pa ono nije ni uključeno u paket. Na donjoj strani tipkovnice nalazi se šest širokih gumenih nožica te par otklopnih nožica u dva stupnja. Svih sedam gumenih nožica stvara mnogo trenja, pogotovo ako tipkovnicu držite na nekoj od velikih krpenih podloga, pa nema straha od neželjenog klizanja po stolu u napetim trenucima.

Performanse bez premca

Logitech G915 za povezivanje s računalom koristi tvrtkinu bežičnu tehnologiju Lightspeed. Ta je tehnologija prokušana na nekoliko modela tvrtkinih igraćih miševa, a posebna je po iznimnoj štedljivosti, koja tipkovnici na bateriji uz uključeno RGB osvjetljenje osigurava trajanje do 30 sati žestokog korištenja, te izostanku primjetne latencije, zbog čega joj se okreću čak i najzahtjevniji igrači FPS-ova, poput esportaša. Za bežičnu povezivost tipkovnica koristi maleni, 2,4 GHz adapter koji ne izaziva smetnje čak ni ako se nalazi blizu bežičnog routera. Mimo Lightspeeda, G915 moguće je s raznim uređajima povezati preko Bluetootha, što ovu tipkovnicu čini idealnim kandidatom za povezivanje sa svim uređajima u kući kod kojih je bitan takav tip unosa. Bluetooth ne bismo preporučili koristiti za igranje, latencija je ipak prevelika, no za sve drugo bit će više nego dovoljan.

Logitech G915 Lightspeed za registriranje pritiska koristi Logitechove nove mehaničke prekidače GL, koji koriste neke od koncepata viđenih na prekidačima Romer G. Mehanički prekidači GL dostupni su u tri izvedbe – GL Clicky, GL Linear i GL Tactile – a testirani je model stigao s prekidačima GL Clicky, koji zvukom i osjećajem pod prstima najviše podsjećaju na prekidače Cherry MX Blue (i njihove pandane). Prekidači GL u odnosu na tradicionalne mehaničke prekidače otprilike su 50% niži, s još boljom responzivnosti i registriranjem pritiska nakon samo 1,5 mm, a uz ukupnu visinu puta od 2,7 mm. Iako se responzivnost na mehaničkim tipkovnicama teško može ručno mjeriti, moramo napomenuti kako se na ovoj tipkovnici nijednom nije dogodilo da Battlefield V ne uspije registrirati dvostruki klik malim prstom na lijevi CTRL, koji nam aktivira slide u igri, što nam se na tipkovnici opremljenoj Cherry MX Brown prekidačima događa relativno često.

Slično tome, testovi na stranicama Typing Test pokazuju otprilike 10% bolji učinak u odnosu na našu uobičajenu tipkovnicu. Osim prekidača, za ovakve performanse nedvojbeno su zaslužne i vrlo kvalitetne kapice tipki, koje se ne klimaju, i pod prstima su iznimno ugodne. Djelomično podsjećaju na one koje viđamo na prijenosnim računalima, uz minimalno izraženije udubljenje, koje je okom teško vidjeti, ali pod prstima radi čuda.

Nije nimalo upitno kako G915 Lightspeed predstavlja sam vrh Logitechove ponude. Ovo je jedna od najboljih tipkovnica koje smo imali prilike probati, no prati je i doista paprena cijena. U slobodnoj prodaji ova se tipkovnica može pronaći za “sitnih” 1.700 kuna, što sasvim sigurno neće biti razumna kupnja većini korisnika. Ipak, oni koji odluče izdvojiti ovakav novac, dobit će kvalitetan komad hardvera koji će ih vjerno služiti godinama. A ako i zaštuca, Logitechova poznata, iznimno dobra, podrška sasvim će ga sigurno zamijeniti novim, ponekad čak i nakon isteka jamstva. Događalo (nam) se.

Logitech G815 - Brat sa žicom Ako model G915 Lightspeed predstavlja prevelik udarac na kućni budžet, a bežično igranje vam nije na listi prioriteta, Logitech u ponudi ima model G815. Pedesetak eura jeftiniji, taj model u svemu je, osim sposobnosti bežičnog povezivanja, identičan modelu 915.