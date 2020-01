QNAP TS-453B - Moćan i skup

SPECIFIKACIJE Procesor Intel Celeron J3455 1,5-2,3 GHz (4 jezgre) RAM 4 ili 8 GB DDR3 SO-DIMM (2 utora) Mreža 2x 10/100/1000 Podržani diskovi 4x 3,5” HDD ili 2,5” HDD/SSD Podržani RAID RAID 0, 1, 5, 6, 10, 5 + hot spare i JBOD Konektori 5x USB 3.0, 1x USB-C, 2x HDMI 1.4b (4K@30 Hz), 2x 3,5-mm ulaz, 1x 3,5 mm izlaz, SD kartice Operacijski sustav QTS 4.4 Jamstvo 2 godine

NAS-ove je nekoć bilo mnogo lakše podijeliti na kućne i poslovne, nego što je to slučaj danas. QNAP-ov model TS-453B odličan je primjer takvog stanja stvari: sa svoje četiri ladice za 2,5 i 3,5-inčne mehaničke diskove i SSD-ove, integriranim PCI Express 2.0 x2 utorom, parom gigabitnih mrežnih kartica, parom HDMI 1.4b portova i priloženim daljinskim upravljačem, namijenjenim upravljanju multimedijom, ovaj je uređaj podjednako pogodan za male i srednje urede, kao i za naprednije dnevne boravke, gdje može vrlo uspješno odigrati ulogu kućnog multimedijalnog centra.

Temeljen je na Intelovom četverojezgrenom procesoru Celeron J3455, čiji se takt kreće od 1,5 do 2,3 GHz, a pridruženo mu je između 2, 4 ili 8 GB DDR3 SO-DIMM RAM-a, ovisno o konkretnom modelu. Ugrađena matična ploča ukupno raspolaže s dva memorijska utora. Grafička kartica je, naravno, integrirana u sam procesor, a radi se o čipu HD Graphics 500. Sve te komponente ne koriste se samo za glatko izvođenje QTS-a, QNAP-ovog poznatog, priznatog i izuzetno moćnog operacijskog sustava za vlastite NAS-ove, već i za kojekakve napredne radnje za koje je TS-453B sposoban. Tu ubrajamo, primjerice, transkodiranje 4K videa u stvarnom vremenu te izvođenje virtualnih strojeva na samom NAS-u.

Ladice za diskove načinjene su od plastike. Nisu krhke, ali ipak bismo cijenili da su metalne, ali i da se mogu zaključati. Pristupa im se skidanjem plastičnog pokrova s prednjice NAS-a

Ono čega na listi dodataka nema, a voljeli bismo vidjeti, utori su za M.2 NVMe SSD-ove. Oni se, međutim, mogu dodati kupnjom QNAP-ove ekspanzijske PCIe kartice QM2, koja na sebi sadrži dva M.2 NVMe utora, pasivni hladnjak i ventilator. Tako ubačeni M.2 SSD-ovi mogu se koristiti za keširanje, odnosno dodatno ubrzanje, svih aktivnosti vezanih uz upravljanje podacima. Ugrađeni PCI Express 2.0 x2 utor također se može iskoristiti za neka druga proširenja, poput 10-gigabitne mrežne kartice (za većinu okolina još uvijek relativno beskorisno), dodatnih USB 3.1 konektora (za brži prijenos podataka s vanjskih diskova koji znaju iskoristiti punu brzinu tog sučelja) te bežične mrežne kartice. Sve to nisu nadogradnje na koje će se prosječni korisnici lako odlučiti, ali opcija je – tu.

Dobro opremljen i proširiv

Vanjština QNAP-ovog NAS-a prilično je jednostavna i neupadljiva. Sprijeda nalazimo utor za SD kartice, USB-C i USB 3.0 Type-A port, kaskadu od četiri notifikacijske LED-ice (Status, LAN, USB i SD), dvije tipke (za uključivanje i pokretanje kopiranja podataka na vanjski disk, spojen preko spomenutog USB 3.0 porta) te poluprozirni, plastični pokrov, u čijem se gornjem desnom uglu nalazi 0,96-inčni monokromatski OLED ekran. Pored ekrančića su dvije kapacitivne tipke Enter i Select, namijenjene putovanju kroz izbornike – tu možemo saznati naziv i IP adresu NAS-a, temperaturu i kapacitet diskova, temperaturu procesora i unutrašnjosti kućišta, brzinu vrtnje ventilatora, ali i obaviti isključenje i resetiranje NAS-a i poneku drugu radnju. Prednji USB-C konektor koristi se za funkciju koju QNAP naziva QuickAccess – riječ je o mogućnosti izravnog pristupa podacima na NAS-u, bez potrebe za korištenjem mrežne konekcije.

Većinu pozadine NAS-a zauzima tihi 70-milimetarski ventilator, pored kojeg se nalaze brojni konektori. Na vrhu vidimo pokrov integriranog PCI Express utora – kad ugradite neku od podržanih ekspanzijskih kartica, tu će se smjestiti

Kad se spomenuti plastični pokrov “otključa”, klizne u stranu i skine, otkrivaju se četiri plastične ladice, namijenjene ugradnji 2,5 i 3,5-inčnih SATA diskova i SSD-ova. Za ugradnju 3,5-inčnih diskova nećete morati koristiti nikakav alat, zato što se na mjestima njihovih rupa već nalaze plastični držači i antivibracijske gumice. Manje, 2,5-inčne diskove potrebno je vijcima fiksirati za ladice. Same ladice također se umeću i vade bez korištenja alata.

Stražnjom stranom NAS-a dominiraju perforacije 70-milimetarskog ventilatora. Dotični je, usput budi rečeno, izrazito tih – toliko tih da se NAS bez problema može držati na stolu, u blizini monitora (osobito ako je popunjen SSD-ovima). Svi konektor smjestili su se lijevo do ventilatora: dva 3,5-milimetarska ulaza za mikrofone (kako bi se NAS, unutar odgovarajuće aplikacije, mogao koristiti za karaoke), 3,5-milimetarski izlaz za zvučnike, dva HDMI porta, ukupno četiri USB 3.0 porta, dva gigabitna LAN konektora te priključak vanjskog napajanja, izvedenog u formi “ciglice”.

Svemogući QTS

Početak korištenja i inicijalne konfiguracije ovog QNAP-ovog NAS-a isti je kao kod svih drugih tvrtkinih modela iste kategorije, stoga možemo ponoviti što smo već pisali u njihovim recenzijama.

QTS 4.4 ima lijepo sučelje, ali i zaista impresivnu količinu opcija. Brojne dostupne aplikacije proširuju mogućnosti ovog NAS-a dobrano iznad pukog pohranjivanja podataka

Više je načina da se NAS počne konfigurirati, a zacijelo najjednostavniji jest skidanje aplikacije Qfinder Pro, dostupne za Windowse, macOS i Linux. Ako ste NAS spojili na kućni router, aplikacija će ga smjesta prepoznati i dozvoliti vam da pristupite njegovom web-sučelju, mrežno dijeljenim podacima, Resource Monitoru, detaljima o IP-u, spojenim diskovima i slično. Web-sučelje vas zapravo vodi u QTS 4.4, operacijski sustav koji QNAP koristi na svim svojim NAS-ovima. Radi se o grafički vrlo bogatom OS-u u kojem se sva konfiguracija odvija unutar središnje kontrolne ploče, a pojedini njegovi dijelovi izvedeni su u formi odvojenih modula, odnosno aplikacija, koje prema potrebi preuzimamo s QNAP-ovog App Centera. Valja istaknuti da je količina opcija i dubina u koju svaki pojedini modul ulazi impresivna, tako da je teško zamisliti neku mogućnost koja vam unutar pripadajućih modula neće biti dostupna.

Kućnim korisnicima najzanimljiviji će biti modul HybridDesk Station. Radi se o paketu koji omogućuje da se NAS ponaša kao HTPC kad ga spojimo na televizor, projektor ili monitor. Nakon instalacije HybridDesk Stationa, na spojenom ekranu vidjet ćemo sučelje unutar kojeg možemo pristupiti raznim aplikacijama, poput Kodija, YouTubea, Chromea, Spotifya, glazbenog svirača, Skypea, preglednika fotografija i datoteka na NAS-u, LibreOfficea i drugih. Ako vam već sam Kodi nije dovoljan, zanimat će vas da QTS 4.4 također podržava instalaciju Plex servera, a ljubitelje glazbe i vlasnike velikih fonoteka također će razveseliti da NAS može funkcionirati i kao Roon server. Uz dodatak nazvan Media Streaming Add-On, QNAP-ov NAS također dobiva sposobnost castanja pohranjenih sadržaja (video, fotografije, glazba) na Chromecast, AirPlay i DLNA-kompatibilne uređaje. S modulom Download Station, NAS također dobiva sposobnost samostalnog skidanja torrenta. Kako ćete upravljati Kodijem i drugim aplikacijama kad NAS spojite s televizorom? Pomoću priloženog daljinskog upravljača, ili žičnih, odnosno bežičnih, periferija, koje možete spojiti u stražnje USB portove na samom NAS-u.

Ako ne trebate podršku za četiri diska, zanimat će vas da je isti NAS dostupan i u jeftinijoj varijanti s dva diska (TS-253B). Najnaprednijim korisnicima namijenjena je izvedba koja podržava šest diskova (TS-653B)

Još jedna iznimno zanimljiva aplikacija jest IFTTT Agent. Tu možemo namjestiti razne “okidače”, s ciljem automatizacije kojekakvih akcija, uz posredovanje popularnog web-servisa IFTTT. Jedan od tipičnih primjera primjene IFTTT Agenta bio bi izrada okidača koji će sve fotografije načinjene mobitelom smjesta pohraniti na NAS, a da ništa ne činimo ručno.

Od “ozbiljnijih” mogućnosti, QNAP-ov NAS pomoću odgovarajućih aplikacija nudi širok spektar mogućnosti za sigurnosnu pohranu i sinkronizaciju podataka (Hybrid Backup Sync), može raditi kao centralno mjesto za videonadzor (Surveillance Station – pregledavanje i snimanje videa s IP kamera, alarmiranje korisnika i slično), može pokretati virtualne strojeve (Virtualization Station) i koješta drugo.

Za potpuno iskorištenje mogućnosti QNAP-ovog NAS-a potrebno je kreirati korisnički račun za uslugu myQNAPcloud. Ona nam omogućuje da NAS-u pristupimo s bilo kojeg uređaja povezanog na Internet, bez obzira nalazimo li se unutar naše kućne mreže ili ne. Tada možemo koristiti razne mobilne aplikacije, poput Qgeta, koji služi praćenju, dodavanju i brisanju svega što se skida unutar modula Download Station, ili Qsynca, koji nam omogućuje da NAS koristimo kao privatni cloud.

Unutar Control Panela nalazi se istinska gomila opcija vezanih uz konfiguraciju diskova (podržani su RAID 0, 1, 5, 6, 10, 5 + hot spare i JBOD), dodavanje korisnika i korisničkih prava, i sve ostalo što bi se od jednog NAS-a moglo očekivati. Mogućnosti QTS-a naprosto je previše da bismo ih pobrojali u ovom opisu, no neka bude rečeno da se u smislu funkcionalnosti i brzine rada radi o jednom od najnaprednijih operacijskih sustava za NAS-ove današnjice.

Uvjerljive performanse u svim oblicima rada, niska razina buke u radu i zaista impresivna lista mogućnosti sa sobom donose visoku cijenu. Ovisno o količini tvornički ugrađenog RAM-a, QNAP TS-453B stoji 5.650 kuna (4 GB RAM-a) ili 6.700 kuna (8 GB RAM-a, kao u testiranoj izvedbi). U oba slučaja radi se o prilično visokoj cijeni, a još je neugodnija spoznaja da se povećanje RAM-a skupo plaća – kao da QNAP biva inspiriran cjenicima dodatne opreme za Appleova računala. Naravno, ako NAS planirate koristiti za virtualizaciju, izvedba s 4 GB RAM-a automatski otpada.

Sve to rezultirat će time da će se na kupnju ovog NAS-a odvažiti samo tvrtke i vrlo napredni kućni korisnici, koji će znati iskoristiti veći broj njegovih mogućnosti i biti spremni platiti to da su one centralizirane, dostupne unutar jednog, moćnog uređaja.