Logitech G923 - Najbolji volan za zaljubljenike u virtualno utrkivanje

Logitech nije htio nespreman dočekati nove konzole pa je unaprijed u prodaju plasirao novu generaciju svog ponajboljeg kontrolera za ljubitelje trkaćih igara. Radi se o volanu koji je na tržište stigao pod nazivom G923, i dostupan je u dvije varijante – onoj za PlayStation, te onoj za Xbox i PC, koju smo testirali.

Već na prvi pogled jasno je da se radi o ozbiljnom volanu. Vrhunski materijali i besprijekorna završna obrada donekle opravdavaju visoku cijenu

Logitech G923 izravni je nasljednik popularnog i često hvaljenog modela G29. Radi se o volanu načinjenom od kombinacije kvalitetne plastike, metala i prave kože, koji pod prstima djeluje poput onog u pravom vozilu, iako je nešto manji. Na volanu se nalazi većina tipki kakve bismo dobili na tradicionalnom gamepadu, što olakšava navigiranje kroz izbornike u igri. Tu su i zgodne polugice, smještene iza volana, kojima možemo mijenjati brzine za vrijeme igre. One nadomještaju odvojeni mjenjač, koji je moguće kupiti zasebno. Nedostaju tek analogne gljive, no one na takvom uređaju ionako nisu potrebne. Malo je vjerojatno da će ga itko koristiti za nešto što nije vožnja. Dobro, vjerojatno postoje luđaci koji će na volanu htjeti zaigrati igrati Dark Souls, no to je druga priča.

Papučice su nam vjerojatno najdraži dio ovog kompleta, imaju dobar hod i uvjerljiv otpor. Pravi ih je užitak koristiti.

Iznimno pozitivan prvi dojam dodatno se pojačava jednom kad uskočimo u virtualni kokpit omiljene simulacije vožnje, gdje do izražaja dolazi potpuno novi sustav force feedbacka, koji Logitech naziva Trueforce. Za razliku od prvih iteracija force feedbacka, koji je funkcionirao tako da pruža otpor prilikom okretanja volana u određenim situacijama, ili reagira na udarce kotačima, Trueforce reagira na apsolutno sve. U igrama koje ga podržavaju, Trueforce reagira na vibracije motora, tip podloge na kojoj vozimo, i sve ostalo što bi u stvarnom svijetu izazivalo odaziv volana. Trueforce je mnogo detaljniji od ranijih iteracija force feedbacka te nudi mnogo više stupnjeva odaziva, što je još jedna od stvari koje iskustvo korištenja ovog volana čini uvjerljivim. Za napajanje Trueforce motorića u kućištu volana potrebno je vanjsko napajanje. Njime upravlja dedicirani čip, koji automatski mijenja output, ovisno o uvjetima na virtualnoj cesti, te tako stvara više ili manje otpora u samom volanu. Takav pristup pridonosi dugotrajnosti elektromotora, koji se u svakom trenutku muči samo onoliko koliko treba.

Kako nije sve u rukama, potvrdit će svi ljubitelji tvrdokornih simulacija. Mnogo je i u nogama. Mnogi proizvođači zanemaruju papučice, no to s Logitechom nije slučaj. Modul s papučicama gasa, kočnica i kvačila iznimno je dobro napravljen. Svaka papučica pruža različit otpor, baš kao što je slučaj u automobilima, pa je njihovo korištenje pravi užitak. Kočnica je relativno tvrda, a papučica gasa pruža taman toliko otpora da ju je lako dozirati. Manju zamjerku imamo na masu baze, koja ponekad pod pritiskom može popustiti i kliznuti sa željenog položaja, pogotovo ako se nalazi na golom parketu.

Bismo li Logitech G923 preporučili onima koji igraju arkadne utrke? Samo ako ih u džepu žulja 3.000 kuna. No ljubitelji tvrdokornih simulacija vožnje o ovom uređaju svakako moraju razmisliti. Nemjerljivo će produbiti iskustvo i ostati im vjeran pratitelj kroz čitavu nadolazeću generaciju konzola.