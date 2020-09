Xiaomi Mi Curved Gaming Monitor 34” - Izvrsna vrijednost za novac

SPECIFIKACIJE Ekran 34” zakrivljen (1500R) / 3.440 x 1.440 (21:9) / 144 Hz (FreeSync Premium) Tip matrice/Pozadinsko osvjetljenje VA (8-bit) / W-LED Kontrast/Svjetlina 3.000:1 / 300 cd/m2 Vrijeme odziva 4 ms (GtG) Kutovi gledanja (hor./vert.) 178° / 178° Konektori 2x DisplayPort 1.4, 2x HDMI 2.0, 3,5 mm izlaz za slušalice Jamstvo 2 godine

Kako testiramo monitore Bugovu metodologiju testiranja monitora, kao i značenje pojedinih karakteristika panela, možete proučiti u našem vodiču.

Premda je Xiaomi daleko najpoznatiji po mobitelima, tvrtka je vrlo aktivna i na raznim drugim tehnološkim područjima, uključujući računalne monitore. Gdje god se pojavi, Xiaomi efektivno zagorčava život konkurenciji, jer se drži iste filozofije koja ga je proslavila u svijetu mobitela: mnogo hardvera, za iznenađujuće malo novca.

S cijenom od 2.989 kuna, Mi Curved Gaming Monitor 34” uvjerljivo je najjeftiniji 34-inčni, ultraširoki monitor na tržištu. Jeftiniji je čak i od LC Powerova modela M34, koji smo krajem prošle godine preporučili zbog izrazito dobrog omjera uloženog i dobivenog. Zapravo, LC Powerov monitor, pored Xiaomijevog, posve je izgubio svoju draž; Xiaomijev model nudi 144-hercnu frekvenciju osvježavanja ekrana (u odnosu na LC Powerovih 100 Hz), ali i iznimno korisnu opciju namještanja ekrana po visini, koja kod LC Powera M34 ne postoji.

Odlična karakteristika ultraširokih monitora, pa tako i ovog Xiaomijevog modela, jest ugodan istodoban rad u dvije ili tri aplikacije

Od drugih specifikacija, Xiaomi Mi Curved Gaming Monitor 34” hvali se 8-bitnim VA panelom, sa 121-postotnom pokrivenošću sRGB prostora boja i radijusom zakrivljenosti 1500R. Zakrivljenost ekrana ne možemo nazvati neprimjetnom, ali nipošto ne i ometajućom, čak ni prilikom rada u programima s vremenskim trakama. Istodobno se brine za odličnu popunjenost vidnog polja, kao i za marginalizaciju problema vezanih uz kutove gledanja, koji bi zasigurno postojali da je ekran posve ravan. Rubovi bi nam u tom slučaju djelovali nešto tamnije i dolazilo bi do upadljivog efekta vinjetiranja. S tako zakrivljenim ekranom, blago zatamnjenje lijevog i desnog ruba uočljivo je tek na vrlo svijetlim podlogama, i ne predstavlja nikakvu prepreku za ugodan svakodnevni rad i igranje.

Stabilan i upravljiv

Stabilno postolje i odličan nosač prekriveni su mat crnom plastikom, koja monitoru daje vrlo nenametljiv, a dopadljiv izgled

Široko postolje monitora načinjeno je od metala koji je prekriven neupadljivom mat crnom plastikom. Vrlo je stabilno te se ekran čvrsto drži na mjestu – ne morate se bojati ljuljanja prilikom žustrijeg tipkanja, pa čak ni kad vas netko upuca iz žbunja, a vi, u naletu bijesa, udarite šakom o stol. Nosač ekrana također je prekriven finom mat crnom plastikom. Osim što dozvoljava, kako smo već spomenuli, podizanje i spuštanje ekrana, ima ulaznu i izlaznu rupu za kabele, kao i magnetski pokrov koji ih sakriva – odlično! Pridodamo li tome postojanje plastičnog prekrivala za konektore na stražnjoj strani monitora, očito je da je Xiaomi odradio izvrstan posao u aspektu menadžmenta kabela. Taj detalj brojni proizvođači zaboravljaju ili potiskuju u drugi plan.

Skidanjem tvorničkog nosača dolazi se do navoja za montažu na VESA nosače s rasporedom rupa 100x100

Promatramo li udaljenost donjeg ruba ekrana od podloge, raspon visine Xiaomijeva monitora kreće se od 4 do 16,2 centimetra – više no dovoljno za lak pronalazak optimalnog radnog položaja. Ekran se također može naginjati oko horizontalne osi, u rasponu od tridesetak stupnjeva, te zakretati ulijevo i udesno.

Vizualna čistoća zadržana je (i) na prednjici ekrana, do te mjere da na njoj nema nikakvih oznaka proizvođača ili modela. Gornji i bočni bridovi broje samo sedam milimetara, a donji rub ima prihvatljivih 19 milimetara. U donjem desnom kutu okvira ekrana nalazimo tek bijelu LED-icu, koja nas informira da monitor radi

Plastična pregrada prekriva stražnje konektore, a pokrovom su sakriveni i kabeli koje odlučimo sprovesti kroz nosač. Pokrov se za nosač hvata magnetski

Kontrole su vertikalno poredane po stražnjoj desnoj strani ekrana, a na lakoću pritiska i općenitu intuitivnost korištenja nemamo zamjerki. Od ulaza, Mi Curved Gaming Monitor 34” nudi dva HDMI 2.0 porta te dva DisplayPorta 1.4. Oni se mogu kombinirati za istodobni prikaz slike iz dvaju izvora, tako da imamo sliku pored slike (PbP), ili sliku u slici (PiP). Dostupna su još dva konektora: 3,5-milimetarski izlaz za zvuk te priključak za “kompjutersku” (IEC) utičnicu za napajanje. Samo napajanje, dakle, ugrađeno je u kućište monitora, što je svakako pogodnije od natezanja s vanjskom “ciglicom”. Poželite li ga montirati na VESA nosač, dovoljno je ukloniti tvorničko postolje, čime se otkrivaju rupe za VESA nosače (100x100).

Potpuno sinkroniziran

Mi Curved Gaming Monitor 34” opremljen je 8-bitnom, ultraširokom (21:9) VA matricom, nativne razlučivosti od 3.440x1.440 točaka i frekvencije osvježavanja od 144 Hz. Tehnologija adaptivne sinkronizacije je FreeSync Premium, a radni raspon mu je od 48 do 144 Hz. FreeSync Premium od “običnog” FreeSynca razlikuje se po tome što podrazumijeva postojanje tehnologije Low Framerate Compensation (LFC). U slučaju da se igra izvodi pri nižem broju sličica u sekundi od donje granice radnog raspona FreeSynca (u ovom slučaju bi to bilo 48 FPS), LFC frameove prikazuje više puta, kako bismo ostali unutar tih minimalnih 48 Hz i zadržali potpunu fluidnost akcije. Naravno, ljudsko oko ne percipira to multipliciranje frameova. Zahvaljujući takvom pristupu, donja granica potrebnog broja sličica u sekundi postaje nebitna te o njoj više ne treba razmišljati. Doduše, najbolje iskustvo igranja još uvijek se postiže uz visok framerate – što ste bliže 144 FPS, to će vas Mi Curved Gaming Monitor 34” više oduševiti svojim gejmerskim mogućnostima. Nvidijine grafičke kartice Xiaomijev monitor uredno prepoznaju kao G-Sync kompatibilan, stoga i njihovi vlasnici mogu uživati u blagodatima adaptivne sinkronizacije.

Kada govorimo o aplikacijama, Xiaomijev monitor se, zbog svoje širine, osobito dobrim pokazuje u onima s vremenskim trakama

Na tvorničkim postavkama monitor ima relativno visoku temperaturu boja (7.249 K) i svjetlinu od 295 cd/m2, ali smjesta ostavlja dobar dojam – boje izgledaju upečatljivo i kontrastno, oštrina odlično te ni na jednom dijelu ekrana ne dolazi do probijanja pozadinskog osvjetljenja.

Izmjerena pokrivenost sRGB, Adobe RGB, DCI-P3 i NTSC prostora boja

Uz nekoliko sitnijih zahvata unutar OSD-a, te se brojke mogu dodatno poboljšati. Sve što treba učiniti jest otići u izbornik Picture > Color Temperature, odabrati opciju “Custom” te plavi kanal (B) spustiti na 48. Crveni (R) i Zeleni (G) kanali neka ostanu na 50. Nakon toga još samo treba malo smanjiti svjetlinu – otiđite u izbornik Bri/Con > Brightness te vrijednost svjetline spustite na 55. Sve to rezultirat će slikom svjetline od oko 250 cd/m2 (248,7 cd/m2 kod testiranog primjerka) i temperaturom boja koja će biti mnogo bliže željenih 6.500 K (6.430 K kod testiranog modela). Slika time gubi karakterističnu plavičastu primjesu (koja je mnogim korisnicima, doduše, privlačna) i postaje zaista dopadljiva, kako za rad u aplikacijama, tako i za igranje i sve oblike multimedije. Zapravo, uzmemo li u obzir da Xiaomijev monitor košta manje od 3.000 kuna, slika mu nije samo dopadljiva, već izvrsna!

Posljednji zahvat koji vrijedi obaviti u OSD-u jest otići u izbornik PQ Settings > Response Time te tu vrijednost prebaciti s “Off” na “Medium”. Riječ je o tehnologiji Overdrive, koja povećava napon podraživanja piksela, s ciljem ubrzanja njihove promjene stanja, odnosno poboljšanja oštrine pokretnih objekata. Visoka oštrina pokretnih objekata može se postići i aktivacijom opcije “Motion Response Time”, koja pozadinsko osvjetljenje prebacuje u stroboskopski način rada. Međutim, kako svjetlina prikaza u tom slučaju pada na samo 137 cd/m2, bez mogućnosti povećanja, MRT valja izbjegavati.

Nadmašuje očekivanja

Izmjerena preciznost boja

Xiaomi nudi nekolicinu tvorničkih profila slike, poput ECO, Game, Movie, Low Blue Light i RTS, ali najbolji prikaz dobit ćete zadržavanjem na profilu Standard i namještanjem svjetline i temperature boja na opisani način. Tek bi profil Low Blue Light dijelu korisnika mogao poslužiti prilikom noćnog rada – kod dotičnog se filtrira plava boja, kako ne bi dolazilo do umaranja očiju.

Kolorimetrom ustanovili smo da Xiaomi Mi Curved Gaming Monitor 34”, uz spomenute optimalne postavke, uspješno pokriva 100% sRGB prostora boja (85% AdobeRGB, 91% DCI-P3, 82% NTSC). Izmjerena gamma krivulja prilično precizno prati referentnu, uz pretpostavku da se vrijednost gamme u OSD-u namjesti na 2,2, što je ujedno njena tvornička postavka. Raspon svjetline ekrana kreće se od 82 do maksimalnih 382 cd/m2, a kontrastni omjer ide od 1.140:1 (najniža svjetlina) do 2.420:1 (svjetlina iznad 50%), što je očekivan rezultat za VA panel. Uniformnost boja je izvrsna. Najviši izmjereni ∆E iznosi 4,2 (donja strana ekrana), a na svim ostalim dijelovima panela kreće se od 0,4 do 3,8. Pri svjetlinama nižim od maksimalne stvari su još povoljnije: ∆E ni na jednom dijelu ekrana ne prelazi 3, što rezultira golom oku posve uniformnim prikazom. Za ujednačenost pozadinskog osvjetljenja vrijedi obratno – bolje je pri višim svjetlinama, gdje najviše odstupanje u svjetlini iznosi 11%, nego pri nižim (lijeva trećina ekrana biva do 18% tamnija od desne). Međutim, sve to su brojke koje se kod monitora ove cijene mogu bezbrižno proglasiti posve prihvatljivima. Prosječni korisnici i igrači golim okom ionako neće percipirati ništa od navedenog, niti će ijedna od tih vrijednosti utjecati na njihovo cjelokupno iskustvo korištenja Xiaomijeva monitora. Prosječna preciznost boja izvrsna je (∆E 1,47) te nijedan ton boje nema odstupanje veće od ∆E 2,86, koliko smo izmjerili za neke tonove sive boje.

Izmjerena gamma krivulja pri postavci gamme 2,2 u OSD-u

Najzad, Xiaomi Mi Curved Gaming Monitor 34” ne podbacuje ni kad je u pitanju input lag. Baš suprotno – izmjerili smo maksimum od 16,67 milisekunde, minimum od 8,33 ms te prosjek od 11,67 ms. Te vrijednosti smještaju ga u prvu klasu monitora za igranje, koji akciju s podloge do ekrana prenose toliko brzo da ni eSports profesionalci neće osjetiti nikakvu zadršku.

Opisana kombinacija odličnih performansi u igrama, lijepog prikaza, upravljivog ekrana, 34-inčne ultraširoke dijagonale i gotovo neshvatljivo niske cijene, ne ostavlja mjesta za dileme – ovo je monitor za svaku preporuku!