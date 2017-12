MSI GTX 1080 Ti Gaming X Trio - Duža, hladnija i moćnija

SPECIFIKACIJE Broj CUDA jezgri 3.584 Takt GPU-a 1.544+ MHz Memorijsko sučelje 352 bit Memorija 11 GB GDDR5X, 11 Gbps Napajanje 2 x 8pin PCIe Videoizlazi 1 x DL-DVI

2 x HDMI 2.0b

2 x Display Port 1.4

Kako Nvidia za kraj godine nije pripremila novu generaciju grafičkih kartica, već je osvježavanje ponude ograničeno na model GTX 1070 Ti, neki su proizvođači odlučili blagdansku sezonu dočekati oboružani novim modelima koji koriste postojeće GPU-ove. MSI je u svoju ponudu dodao dvije nove serije GTX 1080 Ti kartica – Duke, Gaming Trio i Lightning. Jednak je redoslijed i u kontekstu cijene – modeli Duke su najjeftiniji, Gaming Trio su u sredini, a za Lightning MSI traži najviše novca.

Nama je na test stigao GTX 1080 Ti Gaming X Trio, snažniji od dva trio modela. Slovo X nakon Gaming označava da je riječ o kartici s boljim, odnosno višim, tvornički podešenim radnim taktovima. Prema specifikacijama s MSI-jevih web-stranica, Gaming X Trio ima posve jednake taktove kao stariji model Gaming X. Točnije, osnovni takt GPU-a je 1.544 MHz, a Boost takt je 1.657 MHz. Memorija, pak, radi na efektivnom taktu od 11.08 MHz (1.376 MHz fizički takt umnožen s osam zbog toga što se koristi memorija GDDR5X).

No, kad je riječ o karticama GeForce, stvarni takt GPU-a uvelike ovisi i o tome kako je kartica izvedena. Drugim riječima, dvije kartice s nazivno jednakim radnim taktovima GPU-a a različitim hladnjacima, u praksi će se razlikovati u performansama. S obzirom na to da je kartica GTX 1080 Ti Gaming X koju koristimo u našoj glavnoj testnoj konfiguraciji, lako nam je bilo provjeriti kako se nosi s novim modelom. Kako bismo otkrili taktove na kojima GPU radi pod opterećenjem, iskoristili smo alat GPU-Z i 3DMarkov stress test Fire Strike Ultra, koji se vrti u 4K razlučivosti. Benchmark se izvodi u petlji i stvara konstantno opterećenje grafike.

U takvim uvjetima GPU na modelu Gaming X Trio doseže prosječan takt od 1.923 MHz, a GPU na običnoj Gaming X kartici ima prosječnu vrijednost od 1.850 MHz. Kao što vidimo, razlika nije golema, no ipak postoji, a možemo je pripisati boljoj kvaliteti izrade kartice, odnosno implementaciji hlađenja.

Mrcina i pol

Nova kartica opremljena je golemim hladnjakom s tri Torx ventilatora. Zapravo je riječ o istom tipu ventilatora kao i na starijem Gaming modelu, samo što Trio ima tri takva ventilatora. Hladnjak kartice je polupasivan, odnosno ventilatori miruju dok temperatura GPU-a ne prijeđe vrijednost od 60 °C. Treba naglasiti da nije produljen samo hladnjak, već i kompletan PCB kartice, tako da je sve zajedno posloženo za optimalno hlađenje. Pasivni dio hladnjaka temeljen je na čak šest toplovodnih cijevi, a osim na GPU, nasjeda i na VRM-ove, što je kod ovakve kartice temeljene na vrlo jakom GPU-u dosta bitno. Originalni Gaming model nije bio osobito duga kartica (290 mm), no novi Gaming Trio ispravlja tu “nepravdu” te se može pohvaliti tijelom od 325 mm. Doduše, kartica i dalje ne zauzima više od dva utora na matičnoj ploči.

Dodaci osvjetljenju implementirani su na poleđinu kartice, što ima puno smisla s obzirom na to da će kod većine korisnika upravo taj dio kartice biti vidljiv u računalu

Koliko novi hladnjak pomaže u održavanju niske temperature? Podosta. Pod opterećenjem GPU na modelu Gaming X Trio doseže temperaturu od 66 °C, a na običnoj Gaming X kartici 70 °C. Istovremeno je za održavanje niže temperature novijem modelu potrebna brzina ventilatora od 1.180 rpm, a Gaming X svoja dva ventilatora mora vrtjeti na 1.370 rpm. Iako je već i model Gaming X dosta tih pod opterećenjem, Trio je sukladno ovakvim rezultatima, još tiši.

Mistično osvjetljenje

Softver Mystic Light nudi lijepu selekciju efekata i mogućnost kombiniranja osvjetljenja s drugim elementima u računalu, no korisničko iskustvo nije mu baš jača strana

Osim izvrsnih performansi, hladnjak se na novoj kartici može pohvaliti i atraktivnijim izgledom. Oklop s prednje strane ima crveno osvijetljene ukrase, kao i onaj na GamingX-u, no na modelu Trio RGB LED-ice su proširene na stražnju stranu kartice koja je zaštićena crnom aluminijskom pločom. Blizu gornjeg ruba kartice ploča je ukrašena plastičnim mliječnobijelim RGB modulom, koji se podvlači ispod ploče i osvjetljava MSI logo izrezan u metalu. Logo je osvijetljen tvornički spektrom boja, no preko MSI-jeve aplikacije Mystic mogu se promijeniti boje i efekti. Mogućnosti podešavanja efekata su odlične, no sâma aplikacija nije baš intuitivna i trebat će vam određeno vrijeme dok ne shvatite kako kombinirati opcije. Fokusiranje na osvjetljenje stražnjeg i gornjeg dijela kartice ima podosta smisla, s obzirom na to da će kod većine korisnika upravo ti dijelovi kartice biti vidljivi u kućištu.

MSI GTX 1080 Ti Gaming X Trio Gaming X Trio @ OC 1080 Ti Gaming X 3DMark First Strike Ultra GFX Score 7.001 7.601 6.968 DeusEx Maknkind Divided DX11 - Ultra 1440p 70 fps 76 fps 69 fps 4K 39 fps 43 fps 39 fps BF1 - Ultra DX11 1440p 134 fps 139 fps 127 fps 4K 80 fps 86 fps 78 fps Total War: Warhammer - DX11 - Ultra 1440p 106 fps 110 fps 96 fps 4K 66 fps 71 fps 66 fps Destiny 2 1440p 92 fps 99 fps 90 fps 4K 52 fps 56 fps 51 fps Wolfenstein 2 - Mein leben! 1440p 136 fps 140 fps 128 fps 4K 79 fps 84 fps 78 fps Temperatura i potrošnja - 3DMark Stress test* Potrošnja 386 W 438 W 374 W Temp 66 °C 68 °C 70 °C *manje je bolje, **testirano na AMD Ryen 7 1800X @ 4 GHz, 16 GB DDR4 3200

Hladnjak na modelu Trio mami korisnika i da se okuša u ručnom overklokiranju. Kako je riječ o tvornički “nabrijanoj” kartici, rezultatima overklokiranja pomoću alata MSI Afterburner bili smo prilično zadovoljni. Tu smo na GPU dodali 80 MHz, na memoriju 800 MHz, uz povećanje Power limita na 117%. U konačnici GPU je pod opterećenjem skočio s 1.923 na 2.025 MHz, a memorija s 1.377 na 1.575 MHz, što je, dakle, povećanje od 5,3% i 14,4%. Za usporedbu, stariji model ide do 1.970 MHz kad je riječ o GPU-u, odnosno 1.474 MHz kad je riječ o memoriji. Potrošnja kartice prilikom ručnog overklokiranja raste za 52 W, što je s obzirom na visoku temeljnu potrošnju, očekivano.

Iz svega viđenog možemo zaključiti da je MSI odradio odličan posao s modelom Trio, kojim je odličan dizajn iz serije Gaming podignut na još višu razinu. Kartica ne samo da je brža, već je tiša, hladnija, a i bolje izgleda. Naravno, ponešto je viša i cijena, no u ovom, visokom segmentu taj faktor ipak igra manju ulogu.