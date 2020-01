MSI Immerse GH30 - Jeftine eksplozije

MSI Immerse GH30 Izvdeba Over-ear, zatvoren Driveri / Otpor 40 mm, 32 Ω Vrsta priključka 3,5 mm TRRS + 2x 3,5 mm TRS (razdjelnik) Masa 222 g Jamstvo 2 godine

Relativno kompaktnih gabarita, MSI-jev novi headset zadržava skromnu masu i udobnost pri duljem korištenju

Vremena u kojima smo kvalitetan zvuk očekivali samo od headseta najvišeg cjenovnog razreda daleko su iza nas, ne samo zato što je cijena najskupljih uređaja otišla u nebo, već i zato što su proizvođači pronašli način da solidne performanse ponude i za relativno maleni novac. MSI-jev novi headset jedan je od tih pristupačnih uređaja nove generacije, čijoj kvaliteti nije preporučljivo suditi samo na osnovi cjenovnog razreda kojem pripada. Za tek nešto više od 50 eura, koliko stoji u Europi, ovaj headset solidan je izbor onima koji bi slušali dobar zvuk, a ne bi mnogo platili.

MSI Immerse GH30 relativno je kompaktan gejmerski headset umjereno agresivnog dizajna, čije linije i boje odgovaraju ostatku MSI-jeve linije perifernih uređaja za igrače. Očekivano za uređaj ovakve cijene, kompletan je headset načinjen od plastike koja pod prstima djeluje razmjerno jeftino, iako moramo naglasiti kako je bilo kakvo krckanje ili pucketanje karakteristično za “plastikanere” ovdje izostalo. Headset djeluje čvrsto čak i kad ga neprirodno širimo i savijamo, što znači da će sasvim sigurno izdržati umjereno grubo korištenje i svakodnevne pritiske. Čvrstoći ovog modela uvelike pridonosi metalna armatura koja se nalazi u unutrašnjosti gornjeg nosača i širi na donje sklopive dijelove koji drže slušalice. Usprkos korištenju metala u izradi, headset je zadržao vrlo malu masu, i sa svega 215 izvaganih grama (deklarirana masa je 222 grama), bez mikrofona i kabela, na glavi je relativno neprimjetan.

Uklonimo li mikrofon, uređaj podsjeća na klasične slušalice, no crveni zmaj s vanjske strane čini ga relativno neprivlačnim za korištenje izvan doma

Zatvorene over-ear slušalice ovog headseta srednje su veličine, no usprkos tome, mogu potpuno obujmiti sve osim zaista velikih ušiju. Na unutrašnjoj strani slušalica nalaze se umjereno meki pjenasti jastučići obloženi umjetnom kožom. Jastučiće je sa slušalica relativno lako ukloniti, no zamjenski se još uvijek ne mogu pronaći na službenom webu. Nažalost, slušalice ne sjedaju sasvim dobro na područje oko ušiju – dio jastučića koji se nalazi ispod uha tek je toliko odvojen od glave da stvara dojam otvorenosti – što narušava pasivnu izolaciju zvuka, ali i stvara određenu nelagodu u prvim satima korištenja. Osim navedenog, MSI Immerse GH30 razmjerno je udoban headset, s dobrom distribucijom težine na skalpu i slušalicama koje ne izazivaju pojačano znojenje u toplijem okruženju.

MSI Immerse GH30 analogni je headset, i na izvor zvuka priključuje se pomoću 3,5-milimetarskog TRRS (4-polnog) konektora. To ga čini kompatibilnim s mobilnim uređajima opremljenim 3,5-milimetarskim utorom, te aktualnim konzolama koje na gamepadu imaju ugrađenu zvučnu karticu. Poželite li ga koristiti u kombinaciji s tradicionalnom zvučnom karticom, u paketu ćete pronaći odgovarajući razdjelnik.

Slušalice je na ovom modelu moguće sklopiti, zbog čega je headset lakše spremiti kad ga ne koristimo, ali i prenositi u ruksaku

Kontrole zvuka na ovom su headsetu smještene na in-line upravljač, na kojem se nalazi analogni kotačić za podešavanje glasnoće te veliki prekidač za utišavanje mikrofona. Indikator statusa mikrofona crvena je boja koja se može vidjeti ispod prekidača, no pomalo je sakriven pa je ponekad, pogotovo kad igramo u mraku, prilično nevidljiv. Voljeli bismo da se umjesto boje radi o svjetlu, no s obzirom na cijenu, teško je proizvođaču zamjeriti tu odluku. Ono što ipak zamjeramo jest smještaj upravljača. On je, naime, taman toliko visoko da ne sjedi savršeno na stolu, pa stvara neravnotežu. To nije velik problem, daleko od toga, no voljeli bismo da se nalazi koji centimetar niže, ili da je opremljen kvačicom za odjeću, kakve inače viđamo na sličnim rješenjima.

Na samim sklopivim slušalicama ne nalaze se nikakve dodatne kontrole, tek utor za odvojivi mikrofon smješten na lijevu slušalicu. Mikrofon je relativno kratak i načinjen od relativno čvrste gume, pa nije osobito fleksibilan. Mikrofon ne stoji savršeno ispred usta, no bez problema hvata i tiše zvukove, ali ne i dahtanje. Osim toga, takva kraća izvedba znači i da ne smeta ako usred virtualne borbe poželite srknuti omiljeni napitak.

Ne pliva u mutnom

U unutrašnjosti slušalica ovog headseta nalaze se standardni 40-milimetarski driveri uobičajenog frekvencijskog raspona i impedancije. Lako ih je pogoniti i podjednako dobro rade na vanjskim i ugrađenim zvučnim karticama, kao i na konzolama koje se tradicionalno muče proizvesti dovoljno glasnoće na zahtjevnijim slušalicama.

In-line upravljač maksimalno je pojednostavljen i nudi tek kotačić za podešavanje glasnoće te prekidač za isključivanje mikrofona

Zvuk koji ovaj headset proizvodi iznenađujuće je dobar i balansiran, pod uvjetom da ga uspoređujemo s drugim headsetima slične cijene. Prenaglašeni bas razuman je, s obzirom na namjenu, no dobra je stvar to da rijetko guši srednje tonove, pa čak ni na polju prepunom eksplozija nije problem čuti kad se neprijatelj približava. Ugodan zvuk headset proizvodi u svim žanrovima igara, a manje zahtjevnim korisnicima upotrebljiv je i za slušanje glazbe te gledanje filmova. Ove lijepe riječi ne znače da se radi o headsetu bez mane. Možda najprimjetnija odnosi se na bas, kojem povremeno nedostaje brzine, te srednje tonove, koji gube preciznost na većim udaljenostima. Zbog toga je izvor zvuka vrlo lako definirati na blizinu, čak i kad se radi o vertikalnom pozicioniranju, no udaljeni izvori nejasni su, što posebno do izražaja dolazi u igrama poput Battlefielda, gdje su mape velike, a buke je mnogo.

Sadržaj pakiranja jednostavan je – osim headseta, tu su tek 3,5-milimetarski TRRS na TRS razdjelnik te dobrodošla platnena torbica za prenošenje

Kvaliteta mikrofona u skladu je s cjenovnim razredom. Zvuk koji bilježi pomalo je sirov, bez mnogo topline, no više nego dobar za komunikaciju u igri ili omiljenom VoIP servisu. Na jeftinijim headsetima zvuk mikrofona često je suviše tih, no to ovdje nije slučaj, i suborci će vas čuti bez obzira na situaciju, a ako se zaigrate postavkama i igrate u relativno tihoj sobi, ne biste trebali imati mnogo problema ni pri korištenju aktivacije glasom.

MSI Immerse GH30 sposoban je novak u najnižem segmentu tržišta. Ako ste spremni zanemariti činjenicu da slušalice ne sjede savršeno na glavi, za prihvatljiv novac dobit ćete više nego solidan komad svestranog hardvera, koji se podjednako dobro snalazi na PC-ju, mobilnim igraćim platformama i kućnim konzolama. Zbog relativno nediskretnog, agresivnog dizajna, možda ga nećete željeti koristiti u pokretu, no tko smo mi da sudimo – možda upravo zbog toga hoćete.