Corsair HS35 Stereo - Niskobudžetni kralj je rođen

Corsair HS35 Stereo Izvdeba Over-ear, zatvoreni Driveri / Otpor 50 mm, 32 Ω Vrsta priključka 3,5 mm TRRS + TRS splitter Masa 240 g (bez kabela) Jamstvo 2 godine

Iako je gotovo u potpunosti načinjen od plastike, Corsair HS35 vrlo je čvrst i neće popustiti pod pritiscima uobičajenog korištenja, povremenih padova ili prenošenja u ruksaku

Corsairova linija uređaja za igrače koji raspolažu manjim budžetom nedavno je postala bogatija za tvrtkin najjeftiniji headset u povijesti. Radi se o 280 kuna “teškom” stereo headsetu naziva Corsair HS35, koji za zaista razuman novac donosi kompatibilnost s gotovo svim igraćim platformama, solidnu udobnost, isto takvu kvalitetu izrade i, na kraju, zadovoljavajući zvuk.

Corsair HS35 Stereo relativno je jednostavan headset koji je izašao iz istog kalupa kao ostatak tvrtkine linije HS. Očekivano, s obzirom na cijenu, već na prvi pogled djeluje jeftinije, jer je načinjen pretežito od mat plastike, s tek ponekim sjajnim detaljem. Pa ipak, kad ga primimo u ruke, čini se čvrstim, čemu pridonosi metalom ojačan okvir koji povezuje par umjereno velikih over-ear slušalica. Plastika ovog headseta ne pucketa čak ni kad je savijamo, a okvir djeluje solidno i kad ga rastegnemo izvan granica uobičajenog, što ulijeva povjerenje da će izdržati sve izazove svakodnevnog gaminga, pod uvjetom da ga u naletima bijesa ne bacamo u zid.

Osim činjenice da je plastičan, ništa na ovom headsetu ne djeluje jeftino, iako uređaj pripada zaista najnižem cjenovnom razredu

Školjke slušalica na ovom headsetu zatvorenog su tipa, i prilično dobro štite ukućane od buke u kojoj uživate. Nažalost, izolacija zvuka “prema unutra” nije najbolja, pa očekujte da ćete u mirnijim situacijama u igri ipak čuti sve što ukućani rade. Na njihovoj unutarnjoj strani nalaze se meki pjenasti jastučići koji mogu potpuno obujmiti sve osim zaista velikih ušiju. Obloženi su pomalo hrapavom tkaninom koja bi mogla biti ugodnija na dodir, a slično vrijedi za tkaninu na gornjem nosaču, koji bi mogao malo smetati na ćelavoj glavi. Usprkos tome, kao i činjenici da se školjke mogu podešavati samo po vertikalnoj osi, slušalice su vrlo udobne. Tome najviše pridonose stabilan, ali ne prečvrst pritisak na područje oko ušiju, solidna prozračnost i vrlo mala masa headseta od samo 240 g (bez kabela).

Kontrole su na ovom headsetu vrlo jednostavne. Desna je slušalica oslobođena bilo kakvih dodataka, a na lijevoj se nalaze kotačić za podešavanje glasnoće, tipka za isključivanje mikrofona, te sam mikrofon. Mikrofon je fleksibilan i moguće ga je odvojiti od headseta u trenucima kad nam nije potreban, no to nije moguće učiniti s kabelom. Šteta, jer se radi o gumenom kabelu koji lako zapinje na stolu, i bilo bi ga zgodno zamijeniti opletenom alternativom. Kabel na svom vrhu ima 3,5-milimetarski, 4-polni TRRS konektor (dvostruki TRS splitter za spajanje na zvučnu karticu računala uključen je u paket) pa je headset moguće spojiti na mobitel ili gamepad bez gubitka funkcije mikrofona.

S masom od 240 g bez kabela, ovo je jedan od lakših headseta na tržištu, što ga u kombinaciji s udobnim slušalicama čini pogodnim za višesatno korištenje

U unutrašnjosti slušalica nalaze se 50-milimetarski driveri uobičajenog otpora i frekvencijskog raspona, koji proizvode zaokružen i iznenađujuće dobar zvuk, s obzirom na cjenovni razred kojem headset pripada. Srednji tonovi puni su detalja i omogućuju lako pozicioniranje izvora zvuka, što posebno cijenimo u pucačkim igrama. Određivanje udaljenosti i vertikale nešto je izazovnije, no prihvatljivo. Bas je prenaglašen, uobičajeno za igraće headsetove, no nedostaje mu udarnosti. “Rastegnut” je, što može smetati kad je mnogo eksplozija, no ne guši odveć srednje tonove, što je dobro.

Priloženi mikrofon prolazne je kvalitete. Dovoljno je dobar za komunikaciju sa suborcima preko Discorda ili TeamSpeaka, no zvuk koji snima neprirodno je hladan, gotovo robotski, pa za ozbiljnije zadaće preporučujemo da nabavite neki od samostalnih mikrofona.