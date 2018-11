MSI RX 570 Mech 2 8G OC - Novo ime, stara kvaliteta

specifikacije Broj stream procesora 2.048 Takt GPU-a do 1.281 MHz Memorijsko sučelje 256 bit Memorija 8 GB GDDR5, 7 Gbps Napajanje 1 x 8pin PCIe, 1x 6pin PCIe Videoizlazi 1 x DL-DVI

2 x HDMI 2.0b

2 x Display Port 1.4

MSI je do prije nekoliko mjeseci u sklopu svoje proizvodne marke Gaming imao Nvidijine i AMD-ove kartice. Nakon Nvidijinih pritisaka, tvrtka pod okriljem GeForce Partner Programa, MSI je najjače kartice temeljene na Radeonovim GPU-ovima odlučio izdvojiti u odvojenu proizvodnu marku pod imenom Mech 2. Mechovi su veliki čovjekoliki borbeni roboti, u čijem se torzu ili glavi nalazi ljudski pilot, pa su grafike robota iskorištene i za promoviranje novih kartica. Zašto Mech 2, odnosno postoji li onda i Mech 1? Koliko je nama poznato, ne postoji.

Iako se na prvi pogled čini da je MSI jednostavno reciklirao dizajn starih Gaming kartica, detaljan pregled otkriva bolje riješeno hlađenje, odnosno jaču konfiguraciju hladnjaka Frozr, nego što je na starijem Gaming X modelu. Hladnjak je u ovoj izvedbi prošaran s tri 6-milimetarske toplovodne cijevi, s time da su dvije u obliku slova S, a jedna u obliku slova U; na starim je karticama RX 570 bio hlađen samo s dvije cijevi. Aluminijska rebra radijatora prekriva crno-crveni plastični plašt, no dizajn je šareniji nego kod starijih kartica, a nigdje nema ni logoa sa zmajem, koji je karakterističan za seriju Gaming. Na gornjem rubu hladnjaka ugrađen je osvijetljeni MSI-jev logo.

LED-ice su tvornički podešene na bijelu boju, no zapravo je riječ o RGB LED-icama kojima je u teoriji moguće prilagođavati osvjetljenje uz pomoć MSI-jeve aplikacije Gaming App. Kažemo teoretski, jer iz nekog razloga aplikaciju nismo mogli pokrenuti kad je kartica bila instalirana u računalo, odnosno softver nije prepoznavao karticu kao kompatibilnu. Osim boje logoa, istom je aplikacijom moguće izmjenjivati između tri preddefinirana profila radnih taktova – OC, Gaming i Silent. Profil Gaming podešen je tvornički, i njega smo koristili za testiranje mogućnosti kartice. Kao i Gaming kartice, Mech 2 koristi PCB razvijen od MSI-jevih inženjera. Napaja se iz jednog dodatnog 8-pinskog PCIe konektora te nudi par HDMI-ja 2.0, par DisplayPortova 1.4a i jedan DVI konektor. Na poleđinu kartice ugrađena je ukrasna aluminijska ploča.

Što se tiče tvornički definiranih radnih taktova, situacija je sljedeća – 1.281 MHz za GPU i 1.750 MHz za 8 GB GDDR5 memorije. Pri tim radnim taktovima hlađenje kartice iznimno je tiho pod opterećenjem, a temperatura GPU-a doseže samo 60 °C u otvorenom testnom kućištu. Kada kartica miruje, odnosno kada je temperatura GPU-a niža od 60 °C, ventilatori nisu aktivni. Samim time, uz prikladno hlađeno kućište, sasvim je moguće da bi kartica mogla raditi i s pasivnim hlađenjem.

Iako s Gaming Appom nije moguće overklokirati, to lako možemo izvesti preko AMD-ove aplikacije Radeon Settings i alata Wattman, ili, pak, instalacijom odličnog MSI-jevog Afterburnera. Zahvaljujući kvaliteti izvedbe, Mech 2 u tom smislu ima puno potencijala. GPU smo tako overklokirali s 1.281 na čak 1.460 MHz, a memorija je išla sa skromnih 1.750 na 2.180 MHz. To su bolji rezultati nego što smo prošle godine postigli s Gaming X izvedbom RX-a 570, što govori u prilog poboljšanja hlađenja. Uz takvo overklokiranje performanse rastu solidno, no ista je stvar i sa zagrijavanjem (sa 60 na 69 °C) i potrošnjom (+65 W).