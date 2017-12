NAD Viso HP 50 - Radi malo, radi dobro

Čuveni NAD većina nas primarno veže uz neka od najpoznatijih i najboljih stereo pojačala do sada proizvedenih. Manje je poznato da nekoć britanska, a danas kanadska, tvrtka također nudi nekolicinu slušalica, među kojima su nas jedne ozbiljno impresionirale

SPECIFIKACIJE Izvedba Zatvorene, over-ear (držač gore) Zvučnički driver Dinamički (40 mm) Impedancija 32 Ω Povezivost 3,5 mm (6,25 mm adapter u paketu) Jamstvo 2 godine

U NAD-ovoj ponudi nalaze se tri para slušalica – HP 20 (in-ear izvedba), HP 30 (on-ear) i HP 50 (over-ear). Potonji je najskuplji i nazivno najbolji, ali to nije glavni razlog zašto smo testirali upravo njega. Mnogo nas je više zanimao zato što se iz godine u godinu povlači po top listama najboljih prenosivih over-ear slušalica za zahtjevnije korisnike. To je kategorija u kojoj kupci biraju između modela kao što su Bowers & Wilkins P7 i Sennheiser Momentum 2 Over-Ear, što nam govori da traže doista izvrsnu kvalitetu zvuka te da su taj luksuz spremni platiti oko 2.500 kuna. Uspoređujemo li samo ovaj trojac, NAD ispada najjeftiniji – s cijenom od 2.300 kuna pedesetak je kuna jeftiniji o B&W-ovog modela, odnosno 200 kuna od Sennheiserovog. Dostupan je u crnoj, bijeloj i upečatljivoj crvenoj boji, a u sva tri slučaja obojena je samo vanjska strana ušnih školjki, a metalni zglobovi i nosači, te mekanom umjetnom kožom presvučeni obruč, uvijek su isti.

NAD Viso HP 50 proizvodi se u tri boje

Premda su ove slušalice nazivno namijenjene čestom prenošenju, baš vas ništa neće spriječiti da ih aktivno koristite kod kuće ili u uredu, pogotovo ako vam je cilj izolirati se od okoline. Radi se, naime, o zatvorenom modelu, koji pasivno blokira vanjsku buku i brine se za to da vas ništa ne ometa u onome što radite. Osim zbog same izvedbe, za kućnu su upotrebu pogodne i radi kvalitete zvuka, koja je toliko visoka da bi vam sekundarne slušalice za kućno slušanje mogle zatrebati samo ako inače preferirate otvorene modele.

Trenutak u kojem će vam postati kristalno jasno na što ste potrošili novac stići će kad NAD Viso HP 50 spojite na izvor zvuka

Prije no što se pozabavimo akustičkim performansama Visa HP 50, kažimo još da nam donekle smeta što se ne mogu preklopiti, što bi nedvojbeno olakšalo njihovo prenošenje. Dobra vijest je da se ušne školjke mogu rotirati oko vertikalne osi, stoga je slušalice praktično držati oko vrata ili na radnoj površini. Također treba pošteno priznati da Sennheiserovi i Bowers & Wilkinsovi modeli nude finije konstrukcijske materijale i generalno luksuzniju izradu. Plastične vanjske strane ušnih školjki jednostavno ne pristaju slušalicama ove klase i cijene, kako u vizualnom smislu, tako i svojim škriputanjem, srećom, posve nečujnim za vrijeme korištenja. S pozitivne strane, udobnost je besprijekorna. To treba zahvaliti mekoći jastučića i odlično pogođenoj sili pritiska, koja je takva da slušalice na glavi stoje čvrsto te ne prijete ispadanjem prilikom kretanja, a istovremeno ne uzrokuju neugodu ni nakon višesatnog neprekidnog korištenja.

Jedan od dva kabela koji dolaze sa slušalicama na sebi ima daljinski upravljač s mikrofonom te tipkama za glasnoću, puštanje i pauziranje pjesama, prebačaj na prethodnu ili sljedeću pjesmu, i javljanje na telefonske pozive. Kontrole glasnoće ne rade na mobitelima s Androidom, no ostale smo funkcije uredno koristili

Trenutak u kojem će vam postati kristalno jasno na što ste potrošili novac stići će kad NAD Viso HP 50 spojite na izvor zvuka (to mogu biti mobiteli, prijenosni svirači ili ozbiljnija pojačala), stavite na uši i pustite neki komad glazbe. NAD bi vjerojatno volio da pišemo o RoomFeelu, tehnologiji kojom su htjeli stvoriti dojam da glazba u smislu otvorenosti i topline ostavlja dojam da dopire iz zvučnika, ali pustimo to postrani. Mnogo je važnije istaknuti koliko bogato, čisto i moćno NAD Viso HP 50 zvuči u čitavom tonskom području. Bas seže duboko i udara sa zastrašujućim autoritetom i preciznošću. Isprobali smo mnoge slušalice s moćnim, ali nedovoljno brzim i udarnim basom, zbog kojeg su remetile ritmičnost glazbe. HP 50 s time nema apsolutno nikakvih problema. U življim pjesmama bit će vam nemoguće ne zasvirati zračne bubnjeve, tapkati nogom ili zaneseno klimati glavom, čak i uz rizik sramoćenja u javnom prijevozu. S jednakom pozornošću ugođeni su srednji i visoki tonovi, stoga vam odlično neće zvučati samo glazba s mnogo basa, već i ona koja se više fokusira na vokale i gitare, kao i orkestralne skladbe. Nećete moći pronaći žanr s kojim se Viso HP 50 ne nosi odlično, jer on jednostavno ne postoji.

Dodatna oprema sastoji se od karabinera, 6,25-milimetarskog i avionskog adaptera te futrole za prenošenje svih spomenutih dodataka

Bez ikakva pretjerivanja, a nekolicini spomenutih mana unatoč, ovo su jedne od najboljih prenosivih zatvorenih slušalica s dinamičkim zvučničkim jedinicama koje smo imali prilike iskušati. Sljedeći korak bio bi tek prelazak na modele s planarnim magnetima, koji bi vas koštali drastično više, a nipošto vam ne bi ponudili toliko impresivnije performanse.