Najbolji jeftini mobiteli - Nokia 6.1

SPECIFIKACIJE Ekran 5,5” IPS / 1.080x1.920 (16:9) / 403 ppi Čip Qualcomm Snapdragon 630 2,2 GHz (8 jezgri) Memorija / RAM 32 GB + microSD (do 256 GB) / 3 GB RAM Stražnja kamera 16 MP f/2.0 Prednja kamera 8 MP f/2.0 Kapacitet baterije 3.000 mAh (neizmjenjiva) Konektor za slušalice Da (odozgo) Vrsta USB konektora USB-C Dimenzije i masa 148,8 x 75,8 x 8,2 mm / 172 g Operacijski sustav Android 8.1 Oreo Jamstvo 2 godine

U slučaju da ste u posljednje vrijeme načuli nešto o povratku Nokije na tržište mobitela, uši vas ne varaju: finski HMD Global, aktualni vlasnik Nokijine mobilne divizije, sve uspješnije odbacuje teret prošlosti i u zaborav tjera vremena kad je tvrtka bila u vlasništvu Microsofta i kontaminirana neslavno propalim mobilnim Windowsima. Mobiteli poput nove, ovogodišnje Nokije 6.1 izravno su zaslužni za taj pozitivni trend, a kako i zašto, bit će vam jasno kad pogledate što sve ovaj uređaj nudi, za cijenu manju od 2.300 kuna.

Čitač otiska prsta postavljen je malo niže no što bismo voljeli - kažiprst će vam prirodno padati na LED bljeskalicu, koja se nalazi na donjem dijelu modula s kamerom

Jedan od najboljih aspekata praktički svih novih Nokija, pa tako i modela 6.1, sudjelovanje je u Googleovom programu Android One. To znači da uređaj dolazi s posve čistom (i aktualnom) inačicom Androida, lišenom bilo kakvih naknadnih kozmetičkih ili funkcionalnih zahvata, ali i s dvogodišnjim jamstvom da će dobivati sve Googleove softverske nadogradnje. Drugim riječima, Android One mobitele možete zamisliti poput Googleovih vlastitih Pixela (ili Nexusa prije njih). Za mnoge korisnike već će to biti dovoljan motiv da ne gledaju ništa drugo; netaknuti Android nije poželjan samo radi ugode svakodnevnog korištenja, već i zbog glađeg, zamjetno bržeg rada.

REZULTATI TESTIRANJA AnTuTu 90.548 Geekbench 4 (Multi-Core) 4.236 Izmjerena maksimalna svjetlina ekrana 455,43 nita / 8.669 K

Nokia 6.1 tako nas je smjesta nakon uključenja upozorila na to da ima spremnu nadogradnju na Android 8.1 Oreo, što će biti pozitivan šok za većinu korisnika Androida, nenaviklih na dostupnost brzih (ili ikakvih) sistemskih updateova. Nakon nadogradnje i instalacije aplikacija, prisjetili smo se zašto volimo takvu radnu okolinu – uređaj ostavlja dojam da “lakše diše”. Animacije sučelja su glatke, a pokretanje aplikacija brzo, baš kao i prebacivanje između njih. Naravno, velika pomoć u tom smislu dolazi i od dobro odabrane hardverske platforme: Qualcommovom 8-jezgrenom Snapdragonu 630 pridruženo je 3 GB RAM-a i 32 GB skladišnog prostora, proširivog pomoću microSD kartica. Korištenjem dodatne memorije “blokira” se jedna od dvije ladice za Nano-SIM kartice, stoga korisnici dvaju SIM-ova neće imati opciju korištenja microSD kartica. Uređaj je dostupan i u varijanti sa 64 GB memorije (ta ima 4 GB RAM-a), no takav ispada iz cjenovnog razreda definiranog ovim testom.

Nokia 6.1 u obje boje izgleda prekrasno i visoke je kvalitete izrade

Sam uređaj načinjen je od jednog komada sivog aluminija te je na svim rubovima ukrašen detaljima boje bakra. Poleđina mu je suptilno zaobljena, a čitavu prednjicu štiti Gorilla Glass 3. Opisana kombinacija rezultira vizualno vrlo atraktivnim uređajem, koji, usto, odlično leži u ruci. Nešto sitnija tipka Power i tipke za glasnoću na desnom su boku, a odvojenih tipki za navigaciju nema – koriste se one na ekranu. Ergonomiju kvari tek položaj čitača otiska prsta. Dotični se nalazi na leđima, ali prenisko, stoga ćete morati izvoditi čudan pokret rukom kad ćete na njega htjeti prisloniti kažiprst. Kažiprst prirodno pada na bljeskalicu, koja je lukavo ubačena na donju stranu blago izbočenog modula s kamerom, tako da na prvi pogled izgleda kao da se radi o pomodnom sustavu s dvije kamere.

Stražnja kamera je, međutim, jedna, a radi se o 16-megapikselnom sustavu s Carl Zeissovom optikom, autofokusom s faznom detekcijom, pikselima veličine 1 µm i otvorom blende f/2.0. Performanse su joj u ovoj kategoriji mobitela natprosječne, na trenutke i odlične (fotografiranje na otvorenom). Uz uobičajeni automatski, podržan je automatski HDR i “Pro” način rada, gdje sami možemo definirati parametre poput balansa bijele boje, ISO-a i vremena ekspozicije. Vrlo nam se dopala i 8-megapikselna prednja kamera (f/2.0, 1,12 µm pikseli), koja bilježi iznenađujuću količinu detalja.

Galerija fotografija (stražnja kamera, automatske postavke)

Ugrađena baterija kapaciteta je od 3.000 mAh te se u praksi pokazuje vrlo izdržljivom, više nego dostatnom za čitav dan intenzivnijeg korištenja. Pomoću priloženog punjača i USB-C konektora brzo se može napuniti – za petnaestak minuta vraća tridesetak posto kapaciteta, a posve se napuni za manje od dva sata.

Još neki aduti Nokije 6.1 su postojanje konektora za slušalice (štoviše, u paketu se dobivaju žične earbud slušalice s ugrađenim mikrofonom) i glasnoća ugrađenog zvučnika. Ravnodušnim nas je ostavio tek ugrađeni Full HD IPS ekran. Nipošto nije loš – oštrina i kutovi gledanja zadovoljavaju sve kriterije – ali ne obara s nogu bogatstvom i dubinom boja. Tome unatoč, Nokia 6.1 u smislu uloženog i dobivenog kotira odlično i zaslužuje preporuku.