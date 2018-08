Najbolji jeftini mobiteli - Ulefone Power 3S

SPECIFIKACIJE Ekran 6” IPS / 1.080x2.160 (18:9) / 402 ppi Čip MediaTek MT6763 Helio P23 2 GHz (8 jezgri) Memorija / RAM 64 GB + microSD (do 256 GB) / 4 GB RAM Stražnje kamere 13 MP f/2.0 + 5 MP f/2.0 Prednja kamera 8 MP f/2.2 + 5 MP f/2.2 Kapacitet baterije 6.350 mAh (neizmjenjiva) Konektor za slušalice Ne (dostupan preko USB-C adaptera) Vrsta USB konektora USB-C Dimenzije i masa 159,2 x 75,9 x 9,85 mm / 210 g Operacijski sustav Android 7.1.1 Nougat Jamstvo 1 godina

Ulefonova linija mobitela Power okuplja modele s iznimno velikim baterijama. Kad kažemo iznimno velikim, tada to doista i mislimo – ispod oklopa Powera 3S nalazi se baterija monstruoznog kapaciteta od 6.350 mAh, jedna od najvećih s kakvima smo se dosad imali prilike susresti. S time na umu, vjerojatno vas neće iznenaditi podatak da je Power 3S sposoban ponuditi preko 20 sati screen-on timea. Drugim riječima, koristite li ga aktivno nekoliko sati dnevno, morat ćete ga puniti najviše dvaput tjedno. Naravno, pojedini tipovi sadržaja, poput igara i videa, skratit će maratonsku autonomiju, ali Power 3S još će vam uvijek izdržati dulje od gotovo ijednog drugog mobitela koji u ovoj cjenovnoj kategoriji možete kupiti. Odličan dojam oko svega vezanog uz bateriju ovog mobitela zaokružuje tehnologija brzog punjenja (5V/3A), koja će za samo pola sata provedenih na punjaču povratiti gotovo 40% ukupnog kapaciteta. Za potpuno punjenje potrebno je nešto više od dva sata.

Golemi, 6-inčni ekran prekriva velik dio prednje strane uređaja

S obzirom na puke gabarite baterije, ne bi vas trebalo začuditi da se radi o povelikom uređaju. Ekran mu broji “izduženih” 6 inča, što znači da ima pomodni omjer stranica od 18:9, i razlučivost od 1.080x2.160 točaka. Radi se o IPS zaslonu maksimalne svjetline od vrlo dobrih 488 cd/m2 i iznenađujuće dopadljivog prikaza boja, u svakom pogledu natprosječnog za ovaj cjenovni razred. Famoznog notcha, međutim, nema – ispod i iznad ekrana imamo centimetar “praznog prostora”, dakle, nije se išlo na prekrivanje čitave prednjice zaslonom. Bočni rubovi ekrana također su vidljivi i broje nekoliko milimetara. Ukratko, Power 3S nije – niti ne želi biti – mobitel za pokazivanje na subotnjoj špici, već ponajprije povoljni i vrlo sposobni radni konj. To, doduše, ne znači da je oku neugodan. Lukavim zaobljavanjem rubova i svih kutova Ulefone je uspješno izbjegao estetiku cigle, kakva još uvijek prati neke konkurentske modele temeljene na sličnom konceptu. Stražnja strana kućišta plastična je, a čitavu prednjicu štiti Gorilla Glass 4. Svi spojevi i prijelazi između površina precizni su i čvrsti. U slučaju da ćete ipak osjećati potrebu za dodatnom zaštitom uređaja, razveselit će vas informacija da se u kutiji isporučuje prozirna silikonska navlaka, kao i folija za ekran.

REZULTATI TESTIRANJA AnTuTu 65.112 Geekbench 4 (Multi-Core) 3.650 Izmjerena maksimalna svjetlina ekrana 488,38 nita / 7.458 K

Iznimno izdržljiva baterija Ulefone Power 3S čini dobrim izborom za korisnike koji se mnogo igraju

Inspekcija bridova Ulefonea Power 3S otkriva da su fizičke tipke postavljene na desni bok, gdje ih najviše volimo vidjeti, a na lijevoj strani imamo samo ladicu za SIM kartice. Riječ je o standardnoj hibridnoj ladici, koja podržava dvije Nano-SIM kartice, ili jednu Nano-SIM karticu i microSD karticu (do 256 GB). Ne vjerujemo da ćete osjećati potrebu za širenjem memorije, s obzirom na to da mobitel tvornički dolazi sa 64 GB prostora za pohranu. Odozdo se nalazi USB-C konektor te dva proreza za zvučnike. Zvuk, doduše, dopire samo iz desnog proreza i nije osobito glasan, no doima se dostatno čujnim da propuštanje telefonskih poziva i nerazumijevanje govora u videima s YouTubea ne bi trebalo biti sporno. Gdje je konektor za slušalice? Nema ga. Srećom, s mobitelom se isporučuje maleni adapter, koji na jednoj strani ima USB-C konektor, a na drugoj klasični 3,5-milimetarski utor za slušalice.

Uređaj je temeljen na Androidu 7.1.1 Nougat, u čiji dizajn i funkcionalnost Ulefone nije zadirao. Dodane su tek neke geste za odgovaranje ili utišavanje poziva, brzo pokretanje kamere i slično. Zahvaljujući “nezagađenosti” OS-a i prilično moćnoj hardverskoj platformi – Power 3S pogonjen je MediaTekovim 8-jezgrenim Helijem P23 i s 4 GB RAM-a – performanse ovog mobitela vrlo su uvjerljive. Spomenimo i da je službena nadogradnja na Android 8.1 Oreo u postupku izrade te će u narednim mjesecima biti dostupna svim vlasnicima Powera 3S.

Galerija fotografija (stražnja kamera, automatske postavke)

Posljednji aspekt gdje Power 3S izlazi iz granica “normalnog” su kamere, utoliko što ih je ukupno čak – četiri. Dvije stražnje, stvarnih razlučivosti od 13 i 5 megapiksela, koriste se za postizanje ne osobito uvjerljivog efekta zamućene pozadine i dvostruko zumiranje. Performanse su im u skladu s očekivanjima: u povoljnim svjetlosnim uvjetima zadržava se zadovoljavajuća oštrina detalja i boje izgledaju lijepo, a u mračnijim situacijama počinju vući u plavo. Dvije prednje kamere (8 MP i 5 MP) također dozvoljavaju dvostruki zum i bokeh, ali morat ćete se pomučiti oko osvjetljenja da biste uhvatili zadovoljavajuću količinu detalja.