Najbolji jeftini mobiteli - Xiaomi Mi A1

SPECIFIKACIJE Ekran 5,5” IPS / 1.080x1.920 (16:9) / 403 ppi Čip Qualcomm Snapdragon 625 2 GHz (8 jezgri) Memorija / RAM 64 GB + microSD (do 128 GB) / 4 GB RAM Stražnje kamere 12 MP f/2.2 + 12 MP f/2.6 Prednja kamera 5 MP Kapacitet baterije 3.080 mAh (neizmjenjiva) Konektor za slušalice Da (odozdo) Vrsta USB konektora USB-C Dimenzije i masa 155,4 x 75,8 x 7,3 mm / 165 g Operacijski sustav Android 8.0.0 Oreo Jamstvo 2 godine

Xiaomi Mi A1 ostvarenje je snova brojnih poklonika hardvera, ali ne i softvera, ovog poznatog i priznatog kineskog proizvođača. Riječ je o tvrtkinom jedinom uređaju koji ne koristi MIUI, već dolazi s posve čistim Androidom. Ne bilo kojim – čim smo uređaj povezali na bežičnu mrežu, smjesta se nadogradio na aktualni Android 8.0 Oreo. Tome je tako jer je Mi A1, kako mu naziv kaže, dio inicijative Android One. Uz odličnu Nokiju 6.1, to je jedini takav mobitel na ovome testu. Treba, doduše, priznati da se Nokia nadogradila na Android 8.1, a za Mi A1 u trenutku testa još je uvijek bila dostupna “samo” verzija 8.0, no to bi u dogledno vrijeme svakako trebalo biti riješeno. Naime, sama osnova sudjelovanja u programu Android One jest da uređaj dolazi bez ikakvih modifikacija Googleova OS-a te da u razdoblju od dvije godine dobiva sve službene nadogradnje. Naravno, čisti Android volimo i zbog boljih performansi od agresivno modificiranog, što Mi A1 svesrdno potvrđuje – baš sve se na ovom uređaju odvija glatko, brzo i bez ikakva trzanja. Naravno, za to je uvelike zaslužna i kombinacija sposobnog 8-jezgrenog Snapdragona 625 i 4 GB RAM-a. Testirani Mi A1 još dolazi sa 64 GB skladišnog prostora, koji se može proširiti tako da u hibridnu ladicu za Nano-SIM kartice ubacimo microSD karticu.

Tanak profil vizualno "remeti" tek blago izbočen modul s kamerama

Sam uređaj originalno je predstavljen u rujnu prošle godine pa u smislu vanjskih obilježja pripada “staroj gardi”: ekran mu je omjera stranica od 16:9, a ispod i iznad njega su poveliki rubovi. Natprosječno debeli rubovi nalaze se i s lijeve i desne strane ekrana pa ako je all-screen dizajn nešto čemu stremite, Mi A1 vas sasvim sigurno neće zadovoljiti. Dobra vijest je da sav taj prazan prostor zapravo nije prazan. Na području ispod ekrana nalaze se rado viđene kapacitivne, pozadinski osvijetljene tipke Home, Back i Menu, koje više ne koristi gotovo nitko. Iznad njega su glasan zvučnik za telefoniranje, osrednja prednja kamera i diskretna notifikacijska LED-ica.

REZULTATI TESTIRANJA AnTuTu 77.118 Geekbench 4 (Multi-Core) 4.195 Izmjerena maksimalna svjetlina ekrana 456,24 nita / 7.871 K

Čitav uređaj načinjen je aluminija, a ugrađeni 5,5-inčni IPS ekran prekriven je Gorilla Glassom 3. Slika koju daje oštra je, bogata bojama i zadovoljavajuće svijetla – kolorimetar je pokazao prosječnih 456 cd/m2 pri maksimalnoj postavci svjetline. Cjelokupna kvaliteta izrade, dojam robusnosti i općenita ergonomija, gotovo su besprijekorni. Tipke na desnom boku imaju jasan “klik” i precizne su, a sviđaju nam se i druge stvari koje nalazimo po bridovima uređaja, poput USB-C konektora i 3,5-milimetarskog konektora za slušalice odozdo te infracrvenog odašiljača odozgo. Pored spomenutih donjih konektora još se nalazi izrazito glasan zvučnik.

Poput većine drugih Xiaomijevih mobitela, Mi A1 je dostupan u više boja

Na metalnoj poleđini mobitela, koja je na testiranom primjerku bila zlatne boje (također su dostupne crna, crvena i rose gold varijanta), smjestio se odlični čitač otiska prsta, a na blagoj izbočini iznad njega, nalaze se dvije kamere. Obje imaju razlučivost od 12 MP, ali različite otvore blende (f/2.2 i f/2.6), a koriste se za dvostruko zumiranje i zamućenje pozadine. Aktivirate li portretni način rada, slika se automatski zumira, što donekle umanjuje fleksibilnost takvog načina fotografiranja. Sam efekt bokeha ne oduševljava – često dolazi do zamućenja rubova onoga što fotografiramo, a dijelovi kadra koji bi trebali biti izvan fokusa, nerijetko bivaju izoštreni pa to izgleda ružno. Općenite performanse stražnjih kamera nazvat ćemo solidnima, ali ni po čemu ne obaraju s nogu. Za doista atraktivne fotografije, ispunjene bojama i detaljima, trebat ćete mnogo prirodnog svjetla. U iole mračnijim uvjetima javlja se pozamašan shutter lag i velik šum, što je uobičajena boljka kamera jeftinijih mobitela.

Galerija fotografija (stražnje kamere, automatske postavke)

Ugrađena neizmjenjiva baterija broji 3.080 mAh te pruža ono što se od nje očekuje – pouzdanu jednodnevnu autonomiju, uz potencijal dvodnevnog rada u slučaju manje intenzivnog korištenja. Možete očekivati oko šest sati screen-on timea. Brzina punjenja je takva da možemo zaključiti kako Quick Chargea nema: 50% kapaciteta vraća se nakon jednog sata, a 100% nakon dva sata na punjaču.