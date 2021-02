Nokia 3.4 - Mladenački solidan

Specifikacije uređaja Ekran 6,9", 720 x 1.560 Memorija 2/3 GB RAM, 32/64 GB Procesor Qualcomm Snapdragon 460 Kamera 13 + 5 + 2,8 MP Baterija 4.000 mAh Dimenzije i masa 161 x 76 x 8,7 mm, 180 g

Ime Nokia ni danas korisnike mobilnih telefona ne ostavlja ravnodušnima, a taj poseban interes ova “nova Nokia” opravdava – baš svakim modelom – što je moguće jačom diversifikacijom u odnosu na konkurente. U naguranoj kategoriji, u kojoj se nalazi model Nokia 3.4, biti drugačiji i poseban, izuzetno je teško. Radi se o mobitelu koji košta tek nešto više od 1.000 kuna, a koji – ipak – treba biti simbol barem određenog statusa. U velikoj mjeri to i uspijeva.

Na prvu loptu, Nokia 3.4 tako ugodno iznenađuje dizajnom i uvjerljivim finišem. Riječ je o 6,39-inčnom uređaju s raskošnim ekranom koji iskorištava čak 82% prednje plohe, uz tek neznatnu “bradu” s logotipom i rubnom “rupicom” za selfie-kameru, s poleđinom od otporne plastične slitine, na kojoj se nalazi dopadljiv “kotač” s tri pozadinske kamere, kao i čitač otisaka prsta. Svi spomenuti elementi dizajna doista odaju dojam da je i ovaj put Nokia pazila na to da prati industrijske trendove kudikamo naprednijih kategorija, ostajući istodobno – zbog simetrije – prepoznatljiva.

Finiš je, uz to, jednako natprosječan te također podsjeća, i u ruci pruža osjećaj “jačeg” uređaja no što doista jest, s iznimkom stakla koje prekriva ekran, a koje je, ipak, dosta krhko. Ispod haube, nalazi se hardver koji jest svojstven ovom cjenovnom razredu, no koji ipak pruža zadovoljavajuću fluidnost, zahvaljujući korištenju “čiste” Android One platforme na 10-toj verziji Android OS-a (nadogradivoj na Android 11), što je, također, jedna od prepoznatljivih karakteristika Nokijinih mobitela, a koju većina doživljava kao prednost.

Konkretno se tako, ovaj uređaj temelji na Qualcommovom 11-nanometarskom čipsetu Snapdragon 460, starom otprilike godinu dana. S osmojezgrenim procesorom snaga je raspoređena tako da uređaj doista bez problema “vrti” i vrlo zahtjevne aplikacije, a zahvaljujući grafici Adreno 610 i 3 ili 4 GB RAM-a (ovisno imate li model s 32 ili 64 GB memorije za pohranu), čak i najzahtjevnije igre, no tako da “žrtvuje” duljinu njihova učitavanja. Utoliko: strpljeni – spašeni. Pričekat ćete da se nešto što želite koristiti učita, a onda će sve ići bez zastajkivanja…

Dakako, riječ je performansama koje će za godinu-dvije postati skromne, no serija 3 i jest ona u kojoj Nokia predstavlja modele koje ćete nakon tog vremena poželjeti zamijeniti, namijenjene prije svega najmlađima, odnosno onima kojima će to biti prvi smartfon u životu.

Slično, otprilike, vrijedi i za kamere ovog telefona – one će u većini slučajeva davati prosječne rezultate, posve zadovoljavajuće za taj cjenovni rang, uz iznimku određenih loše osvijetljenih situacija, kada ionako do izražaja dolaze tek kvalitete višestruko skupljih “flagship” modela. Uz glavnu, 13-megapikselnu pozadinsku kameru, tako je tu i 5-megapikselna širokokutna kamera, te 2-megapikselni dubinski senzor, što je vrlo dobar setup.

Dnevne fotografije i video ispadaju stoga više nego korektno, a opadanjem svjetlosnih uvjeta najprije se gubi dinamički raspon, a onda i kvaliteta drugih svojstava slike, poput ispravnog eksponiranja ili realne saturacije boja. Na videu je to nešto osjetljivije, obzirom na maksimalnu razlučivost snimanja od 1080p, pri gustoći od 30 fpsa.

Zanimljivo je da istu kvalitetu videa pruža i selfie-kamera, koja fotografije okida u razlučivosti od 8 megapiksela. i koja hvata prilično širok kut. Kvaliteta selfieja utoliko je nešto iznad prosjeka za donji segment mid-range smartfona, što je još jedan argument zbog kojeg bi se Nokia 3.4 mogla svidjeti najmlađima, pogotovo onima koji stječu svoju prvu digitalnu afirmaciju u društvu.

Baterija je iznadprosječne izdržljivosti, što ne iznenađuje, s obzirom na njezin kapacitet od 4.000 mAh i nezahtjevan hardver, pa će telefon biti dovoljno puniti tek svaku drugu večer, uz uobičajenu količinu korištenja, odnosno – ipak – svaku noć, ako baš pretjerate. Punjač koji se isporučuje s aparatom snage je 5 W, pa punjenje zna potrajati dosta dugo. Ako imate punjač snage 10W, možete ga upotrijebiti s ovim uređajem, jer je to maksimalna nominalna snaga koju podržava ugrađena baterija.

Ostale bitne karakteristike su mogućnost korištenja dvije SIM kartice, ako se jedan utor ne koristi za microSD memoriju, suvremen USB Type-C priključak, ugrađen FM radijski prijemnik i dostupnost u tri živahne boje. U šumi modela sličnih karakteristika i cijene, zbog svojih posebnosti, Nokia 3.4 svakako je vrijedna razmatranja.