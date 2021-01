Vanjski disk, disk + kućište, ili možda ipak SSD?

PROBLEM

Koji disk odabrati – Seagate Expansion 1000 GB, Seagate External Backup Plus Ultra Touch 1000 GB ili Seagate External One Touch 1000 GB?

ODGOVOR

Kad ste već zapeli baš za Seagate, najbolja opcija vjerojatno bi bio posljednji, samo zato što ima tri godine jamstva. Je li to i inače najbolja opcija? Vjerojatno bi bilo bolje izbjegavati ultratanke 2,5-inčne diskove, odnosno diskove koji USB kontroler imaju na matičnoj ploči, odnosno one kod kojih iz kućišta nije moguće izvaditi disk kako bi se standardnim SATA konektorima spojio u neko drugo kućište ili u računalo, radi spašavanja podataka, u slučaju da je došlo do problema s diskom, kućištem ili USB kontrolerom.

Zbog toga, možda je bolje ići na to da si sami “složite” vanjski disk. Dakle, da kupite vanjsko kućište za SATA disk sa sučeljem USB 3.0, pa da onda kupite interni SATA 2,5-inčni disk i ugradite ga u to kućište. To kućište ujedno možete iskoristiti za spajanje drugog 2,5-inčnog diska, ako iz njega morate izvući podatke, a može vam poslužiti i za eventualno novi disk.

Kućišta za SATA diskove i SSD-ove nude veću fleksibilnost od već gotovih vanjskih diskova i SSD-ova

S druge strane, ako radite redoviti backup, onda nećete biti u problemu ako se nešto dogodi s diskom, jer nećete biti prisiljeni spašavati podatke s njega. Ako namjeravate raditi backup upravo na taj novi disk, tu vam spas može biti ako su vam ostale izvorne datoteke na disku u računalu. Da, iz opisanog je razvidno da biste, barem kad je riječ o najbitnijim datotekama, backup trebali raditi na dva uređaja, odnosno medija. Ako ništa drugo, na vanjski disk i uploadati na neki servis za pohranu u oblaku.

Ako taj disk namjeravate prenositi, umjesto da samo stoji negdje u ladici i da ga koristite samo kad izvršavate backup, onda je topla preporuka da malo stegnete remen i uštedite za SSD. Vanjski diskovi jednostavno nisu uređaji koje bi trebali koristiti ljudi koji ih nose sa sobom na teren – previše su osjetljivi, pogotovo naspram SSD-ova.