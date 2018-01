Pametni satovi – Samsung Gear Sport, Xiaomi Amazfit Pace

Za trkače, vježbače i one koji vikendima idu po šumama i žele jednom iz njih izaći, dva pametna sportska sata bitno različitih cjenovnih razreda, ali sličnih mogućnosti, iako ne i sličnih izvedbi. Skuplji jest bolji, ali je li baš toliko bolji koliko je skuplji, ostaje otkriti…

Samsung Gear Sport Tip Pametni sat/fitness tracker Navigacija GPS/GLONASS Ekran 360*360 Povezivost BT, WiFi, NFC

Abecedno prvi Samsung Gear Sport, ili za one sklonije kriptičnim oznakama – “SM-R600 crni”, sportski je sat s GPS-om i izvrsnim, izvrsnim ekranom. Zapravo, jarkost boja i vidljivost ekrana toliko je dobra da im se ne možemo dovoljno nadiviti. Sat ima i drugih zavidnih karakteristika, ali ovo je prva koju ćete uočiti i vjerojatno najbitnija kod ručnog sata. Naime, pretpostavlja se da želite vidjeti što pokazuje, bez obzira na sunce, mjesec, zvijezde ili umjetnu rasvjetu ureda u kojem crnčite. Ovaj AMOLED ekran dimenzija 1,2” (31 mm) izvrsno je čitak u svim mogućim svjetlosnim uvjetima, što je, usput, karakteristika i drugih Samsungovih satova. Koliko je ekran dobar, pak, najbolje vidite kad ga stavite uz neki koji nije Samsungov; razlika nebo i zemlja.

Crni i plavi Gear Sport – Watchface je samo jedan od brojnih dostupnih, i k tome jedan od najmanje čitljivih i funkcionalnih. Nemajte brige, ima ih još, daleko boljih

Ipak, prije nego što se posve raspekmezimo zbog ekrana, malo povijesti Gear Sporta. Kao što oni koji prate ovo tržište vjerojatno znaju, Samsung Gear izveden je iz Samsung Geara S3, koji je bitno veći od ovoga modela. Za razliku od 44 milimetra na najvećem dijelu Gear Sporta, veličina S3 modela je 49 milimetara, a debljina 13 mm. Teži je i nekih 13 grama od manjeg nasljednika, i premda se na prvi pogled možda i ne čini naročitim, kada tako nešto nosite na ruci, osjeti se.

Da budemo iskreni, ovdje potpisani S3 ne smatra ni prevelikim ni nezgrapnim satom, ali oni s manjim zapešćem vjerojatno s pravom smatraju da je sat prevelik za njihove rukice.

Gear Sport nije mali sat, ali nije ni preveliki. Na malim se rukama ne ističe kao model S3, a na većim rukama ne izgleda kao da nosite ženski sat. Dapače, za sportski sat Gear Sport izuzetno je elegantan i bez problema se nosi uz odijelo i za bilo kakvu formalnu priliku, i to kako crni, tako i plavo-crni model.

Doduše, iako jest nešto tanji od modela S3, Gear Sport i dalje nije tanak sat. Manje zapinje za rukave i manšete, ali tko nosi uske majice i košulje, “osjetit” će ga, bez imalo dvojbe.

Najvažniji razlog zbog kojega je Gear Sport manjih dimenzija od Geara S3, izostanak je LTE modema. S obzirom na to da je ideja LTE modem uopće ugurati u ručni sat, prema našem mišljenju, posve besmislena iz više razloga (skraćeno trajanje baterije, minimalna praktična iskoristivost, problematična implementacija) ovo smatramo isključivo prednošću, a ne nikakvom manom.

Korisničko iskustvo

Što se korištenja sata tiče, ovo je vjerojatno najugodniji pametni sat koji je potpisani imao na ruci, s najbolje osmišljenim korisničkim sučeljem. Ekran je tako, osjetljiv na dodir pa se može “šlajfati” među raznim sportsko-informativnim funkcijama sata prstom, ali tu je i izvrsno napravljena korona sata, koja zgodno klika kad je se okreće, a koja također služi za odabir funkcija i stavki unutar izbornika. Sve se, usput, događa trenutačno, bez ikakva kašnjenja sučelja i prikaza na ekranu. Tome je zaslužan dvojezgreni gigahercni procesor, ali i izvrsni Tizen 3.0, OS koji pogoni ovaj sat.

Blagu zamjerku imamo na dugmad, koja su relativno sitna (dva komada) i za razliku od naglašene dugmadi na nekim drugim sportskim satovima, odnosno satovima za aktivnosti na otvorenome, nećete ih osjetiti pod rukavicama, posebice ako imate kakve pletene za hladne zimske dane.

Remen je silikonski i vrlo mekan i podatan, ali čini nam se da je malo preuzak za sportski sat – samo 20 mm širine. S druge strane, kako se radi o standardnoj širini remena, možete ga zamijeniti u bilo kojoj urarskoj radnji, što je dobro.

Duljina mu je, pak, sasvim dostatna i za stavljanje preko rukava kakve majice ili trenirke za većinu korisnika, a za one manjih ruku (djece i žena), u kutiji dolazi i kraća verzija, tako da ga baš ne viri “pola metra” kad ga ugodno stisnete oko ruke.

Za iskorištavanje svih mogućnosti sata, posebice slanja obavijesti s mobitela na njega i obratno, potrebno je instalirati i odgovarajuću mobitelsku aplikaciju te ga povezati Bluetoothom. Iako nam je, za razliku od Amazfita, iz nekog razloga trebalo više vremena da povežemo Samsung S6 sa Samsungovim satom, na kraju je komunikacija dvaju uređaja radila bez problema, a notifikacije s mobitela (Fejs i tako to…) redovito su se ispisivale. (S druge strane, Amazfit je strelovito izveo povezivanje s mobitelom, ažuriranje i nadogradnju, ali notifikacije su povremeno “štekale”. O tome više u dijelu o Amazfitu).

Najveća zamjerka na sat odnosi se na autonomiju. U odnosu na Garmine koje smo imali na testovima na ovim stranicama, pa i u odnosu na Xiaomijev upola jeftiniji Amazfit Pace, baterija na ovome satu ne traje baš predugo. Brat-bratu, ja tebi-ti meni – oko dva dana s uključenim praćenjem aktivnosti. To se može rastegnuti na dva i pol, a možda i tri dana, ako se isključi “always on” postavka ekrana (u tom slučaju se ekran samo zatamni, a ne posve ugasi), ali to nije baš velika autonomija. Da je tu i LTE modem, ovo bi vjerojatno trajalo nekih dan ili dan i pol. Dakle, gotovo loše kao i Apple Watch!

Sudbina gora od sudbine gore od smrti!

Stoga, ponavljamo, sreća da nema LTE modema.

Kad smo kod baterije, posebno bismo pohvalili postolje punjača koji se magnetski spaja na sat, i premda je kontaktno, zapravo nema izloženih terminala koji se dodiruju. Ukratko, sve djeluje vrlo dobro osmišljeno, elegantno i tehnološki superiorno.

Od dobrih strana, a koje nismo mogli isprobati, tu je i vodootpornost do 5ATM (dakle, do dubine od 50 metara), a ne uobičajeni IP67 certifikat, koji samo jamči otpornost na kišu i znoj.

Xiaomi Amazfit PACE Tip Pametni sat/fitness tracker Navigacija GPS/GLONASS Ekran 320*300 Povezivost BT, WiFi

Xiaomi Amazfit PACE

Kako iz priloženih info okvira možete vidjeti, radi se o sportskom satu s pametnim notifikacijama, koji je otprilike upola jeftiniji od gornjeg Samsunga. Međutim, pogriješili biste ako biste pomislili da se radi i o upola lošijem satu. Dapače, što se funkcionalnosti tiče, brojanja koraka, kalorija, pulsa, praćenja raznih aktivnosti, ova dva sata imaju vrlo slične mogućnosti. Također, oba podržavaju i GPS i GLONASS (i skoro trenutačno izračunavaju poziciju, bilo u šumi ili u gradu između visokih zgrada). Amazfit od povezivosti podržava WiFi i Bluetooth, ali za razliku od Samsunga, ne podržava NFC, te ima nešto manje slobodnog RAM-a – 512 MB naprema 768 MB na Gear Sportu, ali je i to manje-više dovoljno za zalihu glazbe za uobičajenih sat ili sat i pol sportske aktivnosti.

Remen je silikonski i ugodan, mrvicu širi i “sportskijeg” štiha od Samsungovog, a premda je sam sat nešto većih dimenzija od Samsunga (1,34”, odnosno 34 milimetra), razlučivost ekrana je manja, 320*300 točaka.

Ipak, manju razlučivost bez problema bismo prihvatili da općenito LCD nije bitno, bitno lošiji od Samsungovog. Dapače, na čak sasvim prosječnom zimskom dnevnom svjetlu bitno je slabije vidljiv, nekontrastan i ispranih boja (ili “boja”…), a u nekim uvjetima gotovo je i nevidljiv. Naravno, ipak ćete uspjeti očitati vrijeme, korake, kalorije i ostalo što pratite na ovome satu, jer nisu posve nevidljivi, ali u usporedbi s ekranom na Samsungu, razlika je drastična.

Stražnja strana Amazfita s terminalima za punjenje i optičkim senzorom pulsa

Rekavši to, prednost Amazfita svakako je njegova autonomija. U našem slučaju, s jednim danom ispunjenim od početka do kraja fizičkom aktivnošću (ali uz minimalno korištenje GPS/GLONASS navigacije) i ostatak tjedna uredskog zombijevanja, Amazfit je na jednom punjenju pretrpio čitavih sedam dana! Deklarirana autonomija sportskog korištenja (dakle, mjerenje koraka, kalorija, pulsa i tako to) je četiri dana, i rekli bismo da se radi o vrlo realnoj procjeni. Deklarirana autonomija korištenja samo kao sata je čak 11,6 dana.

Što se tiče korisničkog sučelja, ne može se uspoređivati s onim na Gear Sportu, ponajprije zato što ovaj sat nema izvrsnu Samsungovu koronu, a s druge strane, nema niti istaknute dugmadi. Dapače, jedno dugme koje ima, nalazi se nekako dosta nespretno postavljeno dijelom s donje strane sata, i imate li rukavice kad koristite ovaj sat, nema teorije da osjetite jeste li ga pritisnuli ili ne.

Usprkos tome, sat nam se dopao. Notifikacije s mobitela (Facebook, SMS, pozivi…) povremeno su izostale, ali je sinkroniziranje podataka sa sata s aplikacijom na mobitelu radilo bez greške, i sat i mobitel trenutačno su se prepoznavali i razmjenjivali međusobne podatke. Osnovne aplikacije za mjerenje fizičkih aktivnosti čak su dostupnije na ovome satu nego na Samsungu, koji ih doduše ima više, preko 60, ali na mobitelu.

Watch faces, odnosno razna lica sata, otprilike su jednako brojna i dostupna kao i na Samsungu, a u oba slučaja, što si je “umjetnik” više zabrijao dok ih je radio pa izgledaju atraktivnije ili neobičnije, to su manje informativni i obratno. Malu prednost u dizajnu lica sata dajemo onima na Samsungu, između ostalog zbog funkcionalnosti, ali i zbog toga što na Samsungu sve izgleda bolje na njegovom AMOLED ekranu.

Što odabrati?

Dileme zapravo nema, jer radi se o posve različitim cjenovnim razredima. Tko ima 2.350 kuna, koliko košta Samsungov sat, uzet će njega. Kvaliteta ekrana i činjenica da se, pored sportskih aktivnosti, jednako može koristiti i kao svakodnevni elegantni sat, sigurno ga čini boljim izborom od Amazfita. Navigacija kroz izbornike i funkcije korištenjem korone jednostavno je izvrsna, a i čitav sat odiše kvalitetom. LTE modem nam niti u jednom trenutku nije nedostajao, za one koji se pitaju, a veza s mobitelom funkcionirala je besprijekorno i notifikaciju su samo frcale.

Usporedba kontrastnosti i osvijetljenosti ekrana Gear Sporta (lijevo) i Amazfita (desno). Uživo je razlika i uočljivija

Ipak, imajte na umu da ovo nije “autdorzi” sat – za planinarenje, hodanje po šumama, taktičke aktivnosti i slično. Ovo je sportsko-civilni sat prije svega, usprkos osnovnim mogućnostima navigacije koje nude GPS i GLONASS.

Tko nema 2.350 kuna, već upola te svote koju misli potrošiti na pametni sat sa sportskim funkcijama, pak, mogao bi razmisliti o kupnji Amazfita. Dobra strana mu je raznolikost aplikacija, brzina odziva i iznad svega, trajanje baterije. S druge strane, ekran je zaista problematičan.

Imajte na umu i da uskoro treba doći Amazfit PACE 2 (Stratos), koji umjesto MIP ekrana dolazi s IPS LCD-om te ima keramičko tijelo, 5ATM vodootpornost i neke sitnije dodatke. Ako je cijena usporediva, možda se isplati pričekati.

Samsung Gear Sport Korona sata

Ekrana

Dulji i kraći remen priloženi

Opći izgled

Sučelje

Vodootporan do 50 metara Trajanje baterije Dizajn 9 Performanse 9 Baterija 6 Ekran 10 Ukupno 9