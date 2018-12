Panasonic LUMIX DC-FT7 - U vodi ili na suncu – k’o doma

specifikacije Senzor 20,4 MP, 1/2,3” Objektiv 4,9-22,8 mm f/3,3-5,9 (ekvivalentno 28-128 mm f/19-33) Fotografije JPEG 20 MP (5.184x3.888), panorama oko 15 MP od 180° ISO 80-3.200 Video H.264/AVC, 3.840x2.160@25-30p (100 Mbit/s), 1.920x1.080@25-60p (20-28 Mbit/s), high speed HD 100 FPS Ekran i tražilo 7,5 cm (3”) 1,04 milijuna točaka, 0,5 cm (0,2”) 1,17 milijuna točaka, uvećanje 0,45x Dimenzije i masa 116,7 x 76,1 x 37,3 mm, 319 g (s baterijom i mem. karticom) Jamstvo 2 godine

Glavne karakteristike Panasonica FT7 upravo su otpornost na vodu (do dubine od 31 metar), prašinu i padove (smije pasti s visine do 2 metra). Ne smetaju mu ni hladnoća do -10 °C, niti pritisak od 100 kg. Da je ovaj aparat doista i sposoban za takve oblike torture, bit će vam jasno čim ga primite u ruke. Doima se čvrstim, izrađen je od pouzdanih materijala, s dobro osiguranim i zabrtvljenim poklopcem. Staklo ekrana naočigled je deblje, otpornije od ekrana kakvi se viđaju na drugim fotoaparatima. GPS je izostao, iako može povući GPS informacije s mobitela, no ima nekoliko senzora, poput visinomjera i kompasa.

Dobro osmišljen poklopac s gumenom brtvom s unutrašnje strane spriječit će prodiranje vode do memorijske kartice, baterije te Micro-USB i Micro-HDMI konektora

Senzor od 20-megapiksela veličine je 1/2,3”, poput senzora u mnogim akcijskim kamerama, no za razliku od njih, koje u pravilu imaju izrazito široke objektive i nemaju mogućnost optičkog zumiranja, objektiv ovog aparata pokriva raspon žarišnih duljina od umjereno širokih 28 mm, do nimalo loših 128 mm, što se prevodi u zum od 4,6x.

Situaciju malo kvari otvor blende, koji iznosi tek f/3,3 na širokom kutu, odnosno f/5,9 pri najvećem zumu. To u praksi znači da će se aparat boriti sa šumom pri slabijoj svjetlosti (što će rezultirati pojačanim denoiseanjem, odnosno gubitkom detalja) te će teško postići plitku dubinsku oštrinu osim, naravno, prilikom makro snimki (može fokusirati na udaljenost od 5 cm pri širokom kutu). Prilikom snimanja 4K videa najširi kut raste na 41 mm, što se teško može nazvati širokim kutom.

Korištenje

Ekran je dovoljno velik i zadovoljavajuće kvalitete prikaza za ugodno korištenje aparata. Elektroničko tražilo uvijek je dobrodošlo. Iako je na ovom aparatu prilično maleno i ne odveć svijetlo, vrlo je iskoristivo pod suncem, samo što se lice mora zabiti u ekran, jer nema sjenila oko tražila.

Stražnjom stranom dominira velik ekran, a tu su još i sitno elektroničko tražilo te gumbići

Zbog izraženog gripa dobro leži u ruci. Okidač je ogroman – pretpostavljamo da je Panasonic htio osigurati da ga se može pritisnuti i u rukavicama.

Upravljati aparatom nije teško ako ćete se zadovoljiti automatskim postavkama – imamo standardno Panasonicovo sučelje. Prilikom korištenja ručnih postavki podešavanje parametara ekspozicije bit će malo napornije, jer aparat nema kotačić (što je posve razumljivo – time bi se narušila fizička otpornost aparata), a ni ekran nije osjetljiv na dodir. No, to je ionako tipična situacija kod ove klase fotoaparata. Podržava WiFi pa se njime može upravljati i pomoću mobitela, iako to dolazi s određenim ograničenjima.

Fotografije pri dnevnom svjetlu dobrih su boja, nisu prezasićene, pri ISO 80 vidi se dovoljno detalja, bez pretjeranog izoštravanja. Ipak, voljeli bismo da ima podršku za RAW. Dinamički raspon nije loš za kompaktni fotoaparat, a ako nekome nije dovoljan, FT7 podržava bracketing za ekspoziciju, kako biste sami mogli izraditi HDR fotografiju na računalu. Aparat i sam može izraditi HDR fotografije, no može se pojaviti halo-efekt.

Gornjom stranom dominira veliki okidač, a dva para rupica su stereo mikrofon

Treba biti malo oprezan kad se fotografira prema suncu, jer slika može ispasti isprana, što je vjerojatno posljedica prednjeg, zaštitnog elementa objektiva. Mogu se nekad uočiti kromatske aberacije, ali ništa strašno.

Automatski fokus zadovoljavajuće je brz i precizan kod fotografija, a za video je malo prespor, ali dostižan, ako ne snimate objekte koji se brzo kreću kroz kadar. Na dnevnom svjetlu 4K snimke mogu u određenim uvjetima lijepo ispasti, čemu pridonosi i optička stabilizacija objektiva, no 4K video će zbog dodatnog cropa, uslijed manje količine svjetla, patiti više od fotografija. Sportski štih dobije se pri Full HD razlučivosti u 60 sličica u sekundi, kad video izgleda vrlo živo. Zbog “oklopnog” kućišta aparata, zvuk ima očekivano višu razinu šuma, s prigušenim visokim frekvencijama. Na vašim snimkama također ćete čuti zumiranje objektiva.

Iako su danas mobiteli glavna konkurencija kompaktnim fotoaparatima, kad je riječ o težim uvjetima snimanja, takvo pitanje ipak ne postavljamo – rijetko koji mobitel može pod vodu, još rjeđi na takve dubine, a vrlo rijetki mobiteli otporni su na padove i “gnječenja”. Upravo tu svoje mjesto nalaze kompaktni rugged fotoaparati, poput Panasonica FT7.