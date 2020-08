Panasonic TX-58HX830E - Kalibriran za Hollywood

SPECIFIKACIJE Ekran 58” VA (8-bit + FRC), 4K (3.840x2.160), 60 Hz Pozadinsko osvjetljenje Edge LED HDR Da (HDR10, HDR10+, Dolby Vision, HLG, HLG Photo) Konektori 3x HDMI 2.0b (1x HDMI ARC), 2x USB 2.0, TOSLINK izlaz, komponentni video/audio ulaz, 3,5 mm audioizlaz (slušalice ili aktivni subwoofer) Mreža LAN, Wi-Fi, Bluetooth Procesor Panasonic HCX Softver My Home Screen 5.0 Jamstvo 2 godine

Panasonic TX-58HX830E 58-inčni je 4K televizor, opremljen ravnim 60-hercnim VA panelom i bočnim LED pozadinskim osvjetljenjem. Nasljeđuje prošlogodišnji model GX800E te ga proizvođač pozicionira u srednju klasu, iznad modela HX600, a ispod HX900 i HX940. Temeljna razlika u odnosu na slabiji HX600 jest ugrađeni procesor. Sve varijante modela HX830 (40, 50, 58 i 65 inča) raspolažu četverojezgrenim HCX procesorom slike, za koji Panasonic tvrdi da donosi “holivudski podešenu obradu prikaza”. Time se želi naglasiti da prikaz teži apsolutnoj vjernosti – da nam slika izgleda baš onako kako su filmaši zamislili. Podržani su svi relevantni HDR standardi: HDR10, Dolby Vision, HDR10+, HLG i HLG Photo. Od konektora i dodataka, na raspolaganju su nam tri HDMI 2.0b porta (od toga jedan HDMI ARC), dva USB 2.0 porta, CI+ 1.4 utor, 3,5-milimetarski izlaz za slušalice ili aktivni subwoofer, optički izlaz za zvuk, komponentni ulaz za sliku i zvuk, DVB-T2 prijamnik, žična i bežična mrežna kartica te Bluetooth modul, koji može funkcionirati kao prijamnik i odašiljač. Televizor je softverski temeljen na operacijskom sustavu My Home Screen 5.0. Na tržište stiže s preporučenom cijenom od 6.800 kuna, čime se otvoreno nudi kupcima koji za televizor nisu spremni potrošiti peteroznamenkaste iznose, ali također ne pristaju na mnogo kompromisa kad je u pitanju kvaliteta prikaza.

Stabilno postolje od metala te neuobičajena izvedba ekrana, gdje je on malo odmaknut od iznimno tankih rubova, zaslužuju pohvale

Dizajn i konstrukcija uređaja gotovo su besprijekorni. Ekran se oslanja o široki, stabilni, ali posve nenametljivi nosač od metala, a sam panel malo je odmaknut od vrlo tankog, plastičnog okvira, što rezultira nesvakidašnjom, vrlo zanimljivom estetikom, kakva se kod konkurentskih televizora ne viđa. Nažalost, kod konkurencije se u pravilu ne viđa ni toliko izražena sklonost ekrana reflektiranju okoline. Zrcaljenje sjajnog panela prisutno je do te mjere da će neizbježno prouzročiti probleme korisnicima koji televizor redovito gledaju u jako osvijetljenim prostorijama, bilo da se radilo o dnevnoj ili umjetnoj svjetlosti.

U povoljnijim ambijentalnim uvjetima, Panasonic TX-58HX830E sposoban je isporučiti zaista lijepu sliku, a uz praktički nikakav trud uložen u njeno namještanje. Štoviše, sve što treba učiniti da biste dobili najbolji prikaz koji ovaj televizor može isporučiti, a bez hardverske kalibracije, jest prebaciti profil slike s tvorničke postavke “Normal” na “True Cinema”. Prikaz, koji se tako dobiva, karakteriziraju prirodne, duboke boje te rafinirani i pažljivo gradirani tonski prijelazi. Osim profila “True Cinema”, još ćete vjerojatno htjeti koristiti profil “Game”, prilagođen prikazu igara. Takozvani “Game Mode” automatski se aktivira za svaki profil slike, zato što televizor prepoznaje da smo pokrenuli igru. S aktivnim Game Modeom izmjerili smo vrlo nizak input lag od 14 milisekundi. Premda se ne radi o ultimativnom televizoru za igranje – za tu titulu morao bi imati frekvenciju osvježavanja ekrana od barem 120 Hz i podršku za adaptivnu sinkronizaciju (VRR) – svejedno, riječ je o natprosječnom rezultatu za televizor ove klase.

Zanimljivo je kako Panasonic u softverskim izbornicima dozvoljava da isključimo sve ostale dostupne profile slike (Dynamic, Normal, Cinema, Custom, Sport), kako bismo se pomoću tipke Picture na daljinskom upravljaču mogli brzo prebacivati između spomenuta dva najkorisnija. To se izvodi u izborniku Picture > PICTURE Button Setting. To je naizgled sitan, ali vrlo promišljen detalj, koji nam je nezanemarivo poboljšao iskustvo korištenja televizora.

Daljinski upravljač naredbe televizoru šalje preko infracrvenog odašiljača. Tipke su smisleno raspoređene, a osobito se zgodnom pokazuje dedicirana tipka za pokretanje Netflixa

U izbornicima ćete vidjeti još poneku naizgled zanimljivu opciju, no valja paziti što se u konačnici koristi. Primjerice, nudi se takozvani “Adaptive Backlight Control”, što zvuči kao tehnologija lokalnog zatamnjenja. Tu pretpostavku potvrdit će vam i Panasonicova službena stranica, gdje je istaknuta informacija kako TX-58HX830E nudi local dimming, inače esencijalnu tehnologiju za postizanje kvalitetne HDR slike i izvrsne dubine crne boje. Međutim, ekran ovog televizora u stvarnosti ima samo dvije zone zatamnjenja: lijevu i desnu polovicu. To znači da nema govora o pravom lokalnom zatamnjenju; dapače, Adaptive Backlight Control najbolje je isključiti, jer sa sobom također donosi zatamnjenje čitave slike, čijim se korištenjem gube finiji detalji u mračnim scenama. Sugeriramo da isključite i tehnologiju “Clear Motion”, zaduženu za umetanje (oku nevidljivih) crnih frameova, a s ciljem povećanja fluidnosti prikaza i oštrine pokretnih objekata. Dotična upadljivo potamnjuje sliku, a bez značajnih beneficija u smislu zaglađivanja slike. Bolje je aktivirati “Intelligent Frame Creation” i postaviti ga na “Min”. Općenito se treba kloniti svega što može dodatno zatamniti sliku, jer maksimalna svjetlina nije jaka strana ovog televizora. Prilikom korištenja profila slike True Cinema, najboljeg koji TX-58HX830E nudi, izmjerili smo najvišu svjetlinu od samo 337 cd/m2, što je još jedan razlog za neimpresivan prikaz HDR sadržaja, ali i otegotna okolnost u smislu korištenja izrazito reflektivnog ekrana u jače osvijetljenim prostorijama. Upscaling signala niže razlučivosti na 4K razlučivost Panasonicov procesor HCX obavlja odlično. Svi dijelovi kadra pravilno su izoštreni te ne dolazi do pojave neželjenih artefakata ili trzanja.

Panasonic na domaće tržište također stiže s modelom TX-58HX810E, koji se od testiranog modela razlikuje samo po izvedbi postolja

Panasonic TX-58HX830E ima preko nekoliko jakih aduta: slika mu je na profilu True Cinema odlično tvornički kalibrirana, sjajno se nosi sa sadržajima Full HD i niže razlučivosti, ima nizak input lag, softverska platforma brza mu je i intuitivna te nudi nekoliko zaista korisnih opcija, koje bismo rado vidjeli kod konkurencije. Međutim, neki nedostaci, a tu ponajprije mislimo na izrazitu refleksivnost ekrana i jedva prosječnu maksimalnu svjetlinu slike, kvare cjelokupni dojam. Ipak, cijena mu nije pretjerana, stoga svakako može biti zanimljiv izbor za korisnike koji televizor najčešće koriste u kontroliranim uvjetima.

Televizor dolazi s uobičajenim dvogodišnjim jamstvom, ali ako se do 31.8. registrira na adresi www.5yadria.com, jamstvo se produljuje na pet godina.

Sučelje My Home Screen 5.0

My Home Screen 5.0 Softverska platforma My Home Screen 5.0, nastala od umirovljenog Firefoxovog OS-a, funkcionira brzo i intuitivna je za korištenje. Aplikacije su prezentirane u formi horizontalno poredanih okruglih ikona, koje možemo proizvoljno razmjestiti. Kad “označimo” neku od njih, iznad ikone nam se prikazuju pripadajući sadržaji. Primjerice, kad dođemo do ikone za YouTube, pojavljuje nam se red preporučenih videa, koje potom možemo pokrenuti. Od konkretnih aplikacija, dostupni su YouTube, Netflix, Amazon Prime Video, Deezer, Plex, internetski preglednik, media player i razne druge – ima ih dovoljno, ali ne toliko da bi imalo smisla raditi usporedbe s televizorima temeljenim na platformi Android TV. Prebacivanje između aplikacija odvija se brzo, bez neobjašnjivo dugačkih učitavanja. Sučeljem se može upravljati pomoću daljinskog upravljača i mobilne aplikacije Panasonic TV Remote 3. Nije se zaboravilo ni na integraciju s pametnim zvučnicima – Panasonicov televizor poveziv je s Googleovim i Amazonovim zvučnicima te dozvoljava elementarno upravljanje preko Google Assistanta, odnosno Amazon Alexe (namještanje glasnoće zvuka, prebacivanje HDMI ulaza i slično – glasovno pokretanje aplikacija trenutačno nije izvedivo). Sve u svemu, My Home Screen 5.0 solidna je i upotrebljiva softverska platforma, ali pati od istog nedostatka kao svaki drugi televizorski OS koji nije Android TV: siromašniji je u ponudi aplikacija. Dok za Android TV možete biti sigurni da nudi apsolutno svaku aplikaciju koju biste mogli zatrebati ili poželjeti, uključujući lokalne i samim time manje razvikane, kod konkurentskih rješenja tog luksuza – nema.