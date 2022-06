Philips Momentum 329M1RV - 4K igranje na visokoj nozi

SPECIFIKACIJE Ekran 31,5" / 3.840 x 2.160 (16:9) / 144 Hz (AMD FreeSync Premium) Tip matrice/Pozadinsko osvjetljenje IPS (10-bit) / W-LED Kontrast/Svjetlina 1.000:1 / 500 cd/m2 Vrijeme odziva 1 ms (GtG) Kutovi gledanja (hor./vert.) 178° / 178° Konektori 1x DisplayPort 1.4, 3x HDMI 2.1, USB-C (65 W Power Delivery), 4x USB 3.2 Type-A, 1x USB 3.2 Type-B upstream, 3,5 mm izlaz za zvuk Jamstvo 3 godine Dojam Odličan i bogato opremljen 4K monitor za igranje, koji se izvrsno snalazi i u svim svakodnevnim oblicima korištenja

Napajanje je ugrađeno u kućište monitora, ali profil mu svejedno nije osobito debeo

Philips Momentum 329M1RV spada u višu klasu 4K monitora za igranje, što je vidljivo iz njegove cijene, koja iznosi 8.275 kuna, ali i iz brojnih drugih aspekata, poput dizajna i cjelokupne kvalitete izrade, tehničkih specifikacija te nekolicine zanimljivih i nadasve upotrebljivih dodataka. Opremljen je 31,5-inčnim, 144-hercnim, 10-bitnim IPS panelom, koji obećava maksimalnu svjetlinu od čak 500 cd/m2, kao i 124-postotnu pokrivenost sRGB prostora boja.

Proizvođač ga na tržište plasira uz krilaticu "Designed for Xbox" i tvrdnju kako je monitor sastavljen u suradnji s Microsoftovim inženjerima zaduženima za razvoj konzole Xbox Series X. To ga, prema Philipsovim navodima, čini validiranim za optimalno iskustvo igranja na dotičnoj konzoli. U praksi ta "validacija" znači kako Momentum 329M1RV raspolaže s tri HDMI 2.1 ulaza, kroz koje može isporučiti sliku 4K razlučivosti u 120 sličica u sekundi, te da podržava sve relevantne tehnologije adaptivne sinkronizacije (FreeSync, G-SYNC, VRR). Naravno, Momentum 329M1RV ni po čemu nije limitiran isključivo na konzole; također, radi se o punokrvnom monitoru za PC.

Monitor formalno nosi oznaku AMD FreeSync Premium, koji se od "običnog" FreeSynca razlikuje po tome što podrazumijeva postojanje tehnologije Low Framerate Compensation (LFC). U slučaju da se igra izvodi pri nižem broju sličica u sekundi od donje granice radnog raspona FreeSynca (u ovom slučaju to bi bilo 48 FPS), LFC frameove prikazuje više puta, kako bismo ostali unutar tih minimalnih 48 FPS/Hz i zadržali potpunu fluidnost akcije. Naravno, ljudsko oko ne percipira to multipliciranje frameova. Zahvaljujući takvom pristupu, donja granica potrebnog broja sličica u sekundi postaje nebitna te o njoj više ne treba razmišljati, što je itekako dobrodošlo u kontekstu igranja u zahtjevnoj 4K razlučivosti.

Metalan, stabilan

Da se ne radi o još jednom monitoru u nizu, očito je već nakon prvog vađenja Philipsove 32-inčne uzdanice iz kutije. Osim samog ekrana, u njoj će vas dočekati postolje i nosač, izrađeni od sivog metala. Radi se o velikom skoku naprijed, u odnosu na plastična postolja i nosače, kakvima raspolaže velika većina monitora za igranje. Postolje ima oblik slova "T" i izgleda izuzetno elegantno. "Dubina" mu je 26,5 centimetara, pa pripazite da na radnoj površini imate dostatnu količinu prostora.

Stabilnost postolja je besprijekorna, a isto možemo kazati i za nosač. Ekran je imun na trešnju i ljuljanje, čak i kad u omiljenoj mrežnoj pucačini popijete metak iz zasjede, pa iskalite bijes na periferijama. Na stražnjoj strani nosača nalazi se plastična kopča za obuzdavanje kabela, stoga se oni, uz malo pažljivog aranžiranja, mogu sakriti iza "stupa" nosača. U slučaju da biste Momentum 329M1RV radije preselili na stolni ili zidni nosač, nema problema – podržani su svi nosači sa standardnim rasporedom rupa (VESA 100x100).

Na stražnjoj strani nosača nalazi se plastična kopča, namijenjena organizaciji i sakrivanju spojenih kabela

Ergonomija Philipsova monitora odlična je. Ekran se može zakretati ulijevo i udesno za 20°, naginjati u rasponu od -5 do 15° te podešavati po visini. Ukupni raspon visine je 13 centimetara, a donji rub ekrana u najdonjem je položaju od radne površine odmaknut četiri centimetra. Jedini manevar koji nije moguće izvesti, jest pivotiranje, što, s obzirom na 31,5-inčnu dijagonalu, ne čudi.

Četverosmjerni joystick (i) ovaj se put pokazao kao najbolji način za navigiranje kroz OSD

Na stražnjoj strani monitora nalazi se praktičan četverosmjerni joystick, namijenjen intuitivnom putovanju kroz OSD, a tu su i svi konektori, kojima Momentum 329M1RV raspolaže. Radi se o tri HDMI 2.1 ulaza, DisplayPort 1.4 ulazu, USB-C konektoru, 3,5-milimetarskom izlazu za zvuk, USB Type-B upstream portu te setu od četiri USB 3.2 Type-A porta, od čega dva podržavaju brzo punjenje spojenih uređaja. USB Type-B konektor iskoristit ćete za povezivanje monitora sa slobodnim USB portom na stolnom računalu, što će omogućiti korištenje spomenutog četveroportnog USB huba, odnosno uredan rad svih periferija spojenih izravno u monitor, poput tipkovnice, miša, USB diska i drugih.

USB-C - Slika, podaci i energija

USB-C silno proširuje svakodnevnu praktičnost korištenja Philipsova monitora, zato što ga pretvara u svojevrsni docking station za moderne laptope, opremljene USB-C sučeljem. Nakon što USB-C kabelom povežete monitor i laptop, monitor će postati njegov sekundarni (ili primarni) ekran, a ista ta USB-C konekcija također će se koristiti za rad periferija spojenih u monitor, kao i za punjenje baterije laptopa.

Implementacija sučelja u Philipsovom je slučaju takva da se kroz njega isporučuje 65 W snage, što je dovoljno za punjenje baterije većine prijenosnih računala. U slučaju da energetske potrebe vašeg prijenosnika u nekom trenutku prijeđu tih 65 W, njegova će baterija stagnirati ili se sporo prazniti, a kad opterećenje sustava opet padne, nastavit će s punjenjem.

Automatsko prebacivanje

Periferije će raditi i ako računalo i monitor povežete preko USB-C sučelja, a Philips je predvidio rješenje i za situaciju gdje na monitor istodobno imate spojena dva računala. Ugrađen je, naime, KVM switch, koji automatski dodjeljuje periferije onom računalu koje trenutačno koristimo. Ako je to prijenosnik, spojen preko USB-C sučelja, tada će podaci teći kroz USB-C, a kada se prebacimo na računalo spojeno na DisplayPort, ili jedan od tri HDMI ulaza, tada će se za periferije koristiti konekcija ostvarena preko USB Type-B upstream porta. KVM switch može raditi automatski, no moguće je i ručno odabrati koje će USB sučelje biti korišteno za rad periferija spojenih u monitor.

U slučaju da ne želite koristiti priloženi nosač, monitor možete fiksirati za bilo koji nosač sa standardnim 100x100 rasporedom rupa

Kad je riječ o istovremenom prikazu slike s dvaju povezanih uređaja, Momentum 329M1RV podržava Picture-by-Picture način prikaza, gdje dva signala vidimo jedan pored drugog. Pomalo iznenađujuće, Picture-in-Picture prikaz nije podržan.

Poleđina Philipsova monitora na sva četiri ruba sadrži RGB LED-ice, koje se koriste za tehnologiju Ambiglow – pandan poznatijem Ambilightu, dostupnom na tvrtkinim televizorima. Riječ je o najkonkretnijem sustavu za osvjetljenje stražnje strane monitora s kojim smo se dosad susreli, prije svega jer su broj i intenzitet LED-ica dostatni za kvalitetno obasjavanje zida iza panela. Osvjetljavanje područja iza ekrana nije zanimljivo samo radi ugodnijeg ambijenta, već ima i mnogo konkretniju svrhu: smanjuje naprezanje i umaranje očiju prilikom noćnog rada.

Pogled na leđa monitora otkriva točan položaj i raspored RGB LED-ica od kojih je sačinjena tehnologija Ambiglow

Postavljanje stražnje LED trake preporučena je nadogradnja svakog monitora, stoga itekako raduje što je Philips taj posao obavio tvornički, i to na znatno napredniji način. Naime, osvjetljenje Ambiglow ne mora nužno biti neke fiksne boje, a ni statično. Osim što mu možemo dodijeliti efekte, poput pretapanja, "disanja" i širenja u valovima, moguće ga je konfigurirati tako da se poklapa sa slikom na ekranu. U takvom načinu rada LED-ice aktivno poprimaju boje koje se trenutačno prikazuju na rubovima panela. Primjerice, ako upravo gledate prizor travnatog proplanka i sunčanog neba, stražnja rasvjeta monitora na gornjem će dijelu zid obasjavati u plavo, a na donjem u zeleno. Prilikom promjene kadra, boje LED-ica mijenjaju se skokovito, pa čitav opisani efekt ne djeluje osobito rafinirano, štoviše, može vam stvoriti dojam da neprestano dolazi do promjena u svjetlini ekrana. U praksi smo u konačnici koristili ponajviše statično osvjetljenje stražnjih LED-ica, no i ono je izvedeno bolje nego na ijednom drugom monitoru koji smo dosad imali prilike testirati – a bilo ih je podosta.

Kirurški oštar

Kao što smo već spomenuli, Philips Momentum 329M1RV raspolaže 31,5-inčnim, 10-bitnim IPS panelom, nativne razlučivosti od 3.840x2.160 točaka. Gustoća piksela iznosi 140 PPI, stoga je oštrina prikaza odlična. To ćete cijeniti u svim situacijama – kad se igrate, kad gledate 4K video, ali i prilikom surfanja ili rada u dokumentima, gdje iznimno oštri fontovi i ikone predstavljaju praznik za oči. Ugrađeno je W-LED pozadinsko osvjetljenje, dakle, ne radi se o monitoru koji će vam pružati kvalitetno iskustvo gledanja HDR sadržaja, jer bi za to morao imati pozadinsko osvjetljenje s tehnologijom lokalnog zatamnjenja (FALD) – a ujedno i drastično višu cijenu.

Suvislo organiziran OSD može se (mora!) iskoristiti za namještanje nekolicine ključnih postavki slike

Visoka razlučivost i velika dijagonala ekrana sa sobom također donose poveliku količinu ekranskog prostora, premda ćete svakako morati posegnuti za skaliranjem sučelja operacijskog sustava. Sretnici oštrijeg vida moći će ostati pri skaliranju od 125%, a svi ostali morat će pribjeći preporučenoj stopi skaliranja, koja u Windowsima 11 iznosi 150%. Pri takvom skaliranju, Momentum 329M1RV nudi radnu površinu ekvivalentnu 32-inčnom monitoru razlučivosti 2.560x1.440 točaka, naravno, uz mnogo višu oštrinu prikaza.

Ekran je posve ravan, ali široki kutovi gledanja IPS panela anuliraju potencijalne probleme s efektom vinjetiranja u kutovima. S uobičajene udaljenosti sjedenja, od nekakvih osamdesetak centimetara, dijagonala monitora ne doima se prevelikom te ne treba pomicati glavu kako bi se pogledom pokrila čitava radna površina.

Izmjerena preciznost boja pri tvorničkim postavkama

Philips Momentum 329M1RV tvornički je namješten na iznenađujuće nisku svjetlinu – kolorimetar pokazao nam je 98 cd/m2. Izmjerili smo temperaturu bijele boje od 7.038 K, statični kontrast od 1.025:1, i solidnu preciznost boja, uz prosječni ΔE 2,12 i maksimum od ΔE 6,12, izmjeren za plavu boju.

S obzirom na to, logični prvi korak jest prošetati kroz OSD i korigirati nekolicinu postavki. Budući da smo ciljali na temperaturu bijele boje od 6.500 K i svjetlinu od oko 250 cd/m2, upravo smo to postigli postavljanjem svjetline na 35 (izbornik Picture > Brightness) i ručnim namještanjem gaina triju primarnih kanala boja. Potonje ćete odraditi tako da u izborniku Color odaberete User Define. Na testiranom primjerku najbolje rezultate dobili smo namještanjem kanala Red na 96, Green na 100 i Blue na 98. Još smo morali korigirati gammu (Picture > Gamma), s tvorničke vrijednosti 2.2 na 2.4, jer smo tako dobili ispravnije, premda još uvijek ne i savršeno praćenje referentne krivulje. Konkretno, pri nižim svjetlinama Philipsov monitor sklon je pretjeranom zatamnjenju slike, a pri višim ju previše posvjetljuje. Jedini pravi način da se to ispravi jest hardverska kalibracija monitora.

Bilo kako bilo, svi spomenuti zahvati rezultirali su zaista lijepom slikom, čija je svjetlina bila 257 cd/m2, temperatura bijele boje 6.468 K, a statični kontrast 1.112:1 (dobar rezultat za IPS panel) – sve to uz prosječnu preciznost boja od ΔE 2,32. Značajnije odstupanje u preciznosti plave boje nismo uspjeli ispraviti preko OSD-a; to je još jedan detalj za čiju je korekciju nužna kalibracija monitora.

Kolorimetar nam je pokazao 127,7% pokrivenosti sRGB prostora boja te 90,4% pokrivenosti DCI-P3 prostora, dakle, za nekoliko postotaka više vrijednosti od Philipsovih službenih specifikacija – pohvalno.

Usput budi rečeno, provjerili smo i maksimalnu svjetlinu panela. Ona iznosi impresivnih 573 cd/m2, što znači da će Momentum 329M1RV zadovoljiti potrebe čak i onih korisnika koji obožavaju ekstremno svijetao prikaz.

Kalibracijom do ultimativnog iskustva

Nakon obavljene kalibracije, za što nam je poslužio izvrsni X-Rite i1Display Pro, panel Philipsova monitora pokazao je svoj puni potencijal. Prosječna preciznost boja spustila se na prosječni ΔE od 0,42, a problematična plava boja imala je odstupanje od ΔE 2,12. Ukratko, preciznost boja najednom je došla na razinu gdje Momentum 329M1RV postaje upotrebljiv za ozbiljniju obradu fotografija i videa. Posve je ispravljena i gamma, čija izmjerena krivulja nakon kalibracije gotovo u milimetar prati referentnu, što znači da ekran prikazuje točno onakvu svjetlinu kakvu dolazni signal traži.

Izmjerena preciznost boja nakon hardverske kalibracije monitora

Pozadinsko osvjetljenje ni na jednom dijelu panela testiranog monitora nije pokazivalo naznake probijanju, a kolorimetar je pokazao i da mu je uniformnost izvrsna, jer ni na jednom dijelu panela ne odstupa više od 5% od vrijednosti izmjerene na sredini ekrana. Devijacija kontrasta također je solidna. Najveće izmjereno odstupanje je 8,34% u donjem lijevom kutu, što je golom oku nevidljivo. Uniformnost boja odlična je na većem dijelu ekrana, izuzev desnog ruba, gdje smo zabilježili značajnija odstupanja (ΔE 4,51). To vam, naravno, neće smetati ni za kakvu vrstu rada na Philipsovom monitoru, izuzev profesionalnog gradiranja boja, za što ionako nećete razmatrati monitor koji je na tržište plasiran kao gejmerski.

Izmjerena gamma krivulja nakon hardverske kalibracije monitora

Kad već spominjemo igranje, treba kazati da se Philips Momentum 329M1RV na tom polju snalazi izvrsno. Tehnologija adaptivne sinkronizacije besprijekorno je implementirana, pa je akcija u naslovima svih tipova izuzetno fluidna. Ugrađeni 144-hercni IPS panel odlično se snalazi s tranzicijama piksela, što rezultira visokom oštrinom pokretnih objekata. U tome mu pomaže tehnologija Overdrive, koju Philips naziva SmartResponse. Pronaći ćete ju u izborniku Game Setting, gdje ju treba namjestiti na vrijednost Fast. Ne valja ići preko toga (Faster ili Fastest), jer će doći do inverznog ghostinga kod objekata koji se brzo pomiču.

Od zanimljivijih konektora, straga su tri HDMI 2.1 ulaza, USB-C port sa 65-vatnim punjenjem te četiri HDMI 3.2 Type-A priključka

Tranzicija piksela može se dodatno ubrzati aktivacijom tehnologije MPRT (Moving Picture Response Time), koja pozadinsko osvjetljenje prebacuje u stroboskopski način rada. MPRT kod konkurentskih monitora najčešće ima dva stanja – uključen i isključen. Njegovo uključenje redovito spušta svjetlinu prikaza ispod prihvatljive razine, što ga automatski čini neupotrebljivim. Philips kod svojeg 32-inčnog pulena koristi mnogo inteligentniju implementaciju, gdje se MPRT može namještati u 20 "koraka", tako da korisnici lako mogu pronaći postavku s optimalnim omjerom svjetline i oštrine pokretnih objekata. Ipak, kako stroboskopski način rada pozadinskog osvjetljenja nekima uzrokuje povećano naprezanje očiju i glavobolju, sugeriramo da MPRT koristite samo ako s time nemate problema.

Tu je i tehnologija Low Input Lag (izbornik Game Setting), koju svakako treba uključiti, jer smanjuje input lag za gotovo 10 milisekundi, na prosječnih 14,5 ms, što je vrijednost na koju zamjerki neće imati ni zagriženiji igrači, uključujući poklonike brzih mrežnih pucačina.

Izmjereni input lag s uključenom tehnologijom Low Input Lag, nakon uzimanja stotine uzoraka

Treća igračima zanimljiva funkcija Philipsova monitora jest virtualni nišan (Game Setting > Crosshair). Na izbor se nudi samo jedan, u obliku plusa, s kvadratićem i točkom u sredini; šteta što nema jednostavnog plusa ili točke, kakve preferiraju mnogi poklonici FPS-ova.

U konačnici, Philips Momentum 329M1RV odličan je 4K monitor za igranje, koji se glatko transformira u izrazito sposoban monitor za sve druge načine korištenja. Kvalitetan prikaz i uvjerljive performanse u igrama jaki su mu aduti, a detalji, poput metalnog postolja, agilnog nosača, vrlo upotrebljivih stražnjih LED-ica i USB-C sučelja, koje podržava 65-vatno punjenje spojenih uređaja, čine ga itekako primamljivom cjelinom.

Philips Momentum 279M1RV

Philips Momentum 279M1RV - Manji brat Ako su kombinacija 27-inčne dijagonale i 4K razlučivosti ono što tražite od vašeg budućeg monitora za igranje, vrijedi istaknuti kako je na tržištu dostupna i upravo takva verzija Philipsova monitora. Za cijenu od 7.522 kune, Momentum 279M1RV donosi još višu gustoću piksela (163 PPI), a samim time i još oštriji prikaz, a zadržava sve dodatke kojima raspolaže njegov 32-inčni brat, poput Ambiglow osvjetljenja, integriranog KVM switcha, triju HDMI 2.1 ulaza te USB-C sučelja sa 65-vatnim punjenjem. Ugrađeni Nano IPS panel ima nešto manju deklariranu vršnu svjetlinu (450 cd/m2), ali istodobno i još širu pokrivenost sRGB i DCI-P3 prostora boja, koje iznose 133, odnosno 98%. U konačnici, dojma smo kako 32-inčni model predstavlja primamljiviju kupnju, zato što donosi osjetno veću dijagonalu i radnu površinu, uz razuman skok u cijeni, od sedamstotinjak kuna.