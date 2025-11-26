PlayStation Portal – Puna funkcionalnost nakon dvije godine

Kada se prije dvije godine na sceni pojavio PlayStation Portal, malo tko ga je smatrao isplativom prijenosnom konzolom. U to doba PS Portal ni po čemu nije mogao parirati Steam Decku jer je potonji bio prava samostalna konzola za igranje u pokretu, dok Portal nije radio bez povezanosti s PlayStationom 5 na kojem su morale biti instalirane igre koje je bilo moguće streamati putem kućne Wi-Fi mreže.