Predator Helios 300 PH315-52 - Promišljen redizajn

specifikacije Ekran 15,6” / FHD (1.920×1.080) / IPS / G-Sync 144 Hz Procesor Intel Core i7-8750H / 2,2-4,1 GHz (6 jezgri / 12 threadova) Grafička kartica Nvidia GeForce RTX 2060 Memorija 2 × 16 GB DDR4 2666 SSD 2 × 512 GB SSD NVMe / RAID 0 HDD 2 TB LAN/WiFi/Bluetooth/4G Da / Da / Da / Ne Konektori 3 × USB 3.1 Gen1

1 × USB-C 3.1 Gen1

RJ-45 1 Gb/s

mini DP

HDMI 2.0

AC adapter

Slušalice Dodaci - Masa 2,43 kg Dimenzije 361 × 258 × 24 mm Operacijski sustav Linux Jamstvo 2 godine

Heliosi 300 najjeftinija su serija laptopa koju Acer drži u sklopu svoje marke za igrače Predator. Dolaze u dvije osnovne varijante, odnosno bolje reći, veličine – 17,3-inčnoj i 15,6-inčnoj. Prošle godine serija Helios 300 doživjela je dosta velike promjene u pogledu dizajna, i to, ako se nas pita, na bolje. Stari modeli izgledali su dosta arhaično jer je za poklopac ekrana korišten crni brušeni aluminij u kombinaciji s jarko crvenim detaljima. Sada, pak, Helios 300 izgleda više kao high-end model Triton 500. Kućište je, dakako, još uvijek primarno izrađeno od plastike, no metalni aluminijski elementi sada imaju pjeskareni i tamno anodizirani finiš, koji je kombiniran s plavo-tirkiznim elementima, primarno svjetlećim logom Predator na poklopcu ekrana. Nova generacija kućišta i znatno je manjih dimenzija od stare – 361 × 258 × 24 mm, naprema 390 × 266 × 27 mm, a smanjena je i masa s 2,7 na 2,44 kg. Primarni razlog iza ovog dobrodošlog mršavljenja je implementacija ekrana s tanjim rubovima – 7,9 mm, kad je riječ o bočnim letvicama. Gornja je letvica još uvijek dosta debela (15 mm), baš kao i donja, koju krasi natpis Predator ispisan kromiranim slovima.

Fokus na hercima

Ekran testiranog primjerka temeljen je na AU Optronicsovom panelu B156HAN08.2. Riječ je o IPS panelu (točnije, AU Optronicsova AHVA tehnologija) koji u praksi nudi vrlo dobru maksimalnu svjetlinu od 342 cd/m2 i pokrivenost sRGB palete boja od 92%. Ono što je igračima posebno bitno – ekran je 144-hercni. Tvornička kalibracija je sukladno očekivanjima manjkava, s bijelom točkom podešenom na vrlo visokih 8.800 kelvina. Svi oni koji se odluče na kalibraciju monitora kolorimetrom, s višom točnošću boja i toplijom bijelom točkom dobit će i nižu svjetlinu monitora. Srećom, ovaj panel glede svjetline ima dosta “lufta”.

Još jedna nadogradnja koju novi Helios 300 donosi jest RGB osvjetljenje tipkovnice. Ono nije odvojeno za svaku tipku, već je podijeljeno u četiri zone, što je malo zastarjela tehnika koju je, primjerice, HP na najnovijim Omenima napustio. Osvjetljenje je moguće podešavati pomoću aplikacije PredatorSense, koja ujedno služi i za mnoge druge stvari – praćenje radnih parametara procesora i grafike, podešavanje rada ventilatora, overklokiranje grafičke kartice, stvaranje profila vezanih za pojedine aplikacije te instalaciju dodatnih aplikacija. Nažalost, PredatorSense ne podržava automatsku nadogradnju BIOS-a i drivera, što se i dalje izvodi preko aplikacije Acer Care Center.

No vratimo se mi tipkovnici. Mehanički je izvedena sasvim solidno, bez svijanja ili zveckanja, a osim standardnog, nudi i numerički dio. Iznad numeričkog dijela složen je dio tipki za navigaciju tekstom, s time da je ostatak s lijeve strane, pozicioniran iznad tipke Backspace. Dio tih tipki ima i sekundarne funkcije, od kojih su nam zanimljive one za upravljanje multimedijskim aplikacijama. Tipka za uključivanje računala integrirana je unutar tipkovnice, a s lijeve strane je izdvojena tipka Turbo, kojom se automatski podešava brzina svih ventilatora na maksimalnu brzinu, čime dobijemo nešto više performanse pod konstantnim opterećenjem, ali se laptop u kontekstu buke pretvara u usisavač (53 dBA). Doduše, do jednake razine buke dolazimo korištenjem funkcije za overklokiranje grafičke kartice, a u ovom slučaju je dobitak u performansama znatno viši – 15-ak posto u slučaju moda Extreme. Samim time, ako vam buka nije problem, radije overklokirajte GPU nego samo rashladni sustav.

Touchpad je povelik i izrađen od plastike koja teksturom emulira aluminij od kojeg je načinjen gornji dio baze. Ima dvije integrirane tipke, što samo za sebe nije problem, ali problem je to što su tipke iznimno tvrde. Iako se oslanja na MS-ove Precision drivere, preciznost mu ne bismo opisali vrhunskom. Srećom, za ovakav je tip uređaja praktički obavezno imati dobrog miš jer, tko se igra koristeći touchpad? Ponuda konektora na bokovima je dobra – imamo tri USB 3.1 Gen1, jedan USB-C 3.1 Gen1 s podrškom za napajanje, mini DP, HDMI, konektor za slušalice, konektor za mrežu i konektor za napajanje.

Najslabiji RTX i i7

U našem slučaju riječ je o GeForceu RTX 2060 s vlastitih 6 GB memorije, a postoje i modeli s GTX-om 1660 Ti. S obzirom na to da smo testirali demo primjerak od Acera Hrvatska, konfiguracija procesora i memorije malo je drugačija nego kod Heliosa koji su trenutačno dostupni u dućanima. Naš je imao šesterojezgreni Core i7-8750H, a modeli u dućanima opremljeni su procesorima 9. generacije koji nude nešto više vršne taktove, ali imaju jednak broj jezgri. Dakle, ekvivalent ovom našem procesoru je i7-9750H. Naš junak imao je i 32 GB memorije u dvokanalnom modu, dok su na tržištu modeli sa 16 GB.

U unutrašnjosti, kojoj se pristupa dosta lako, nalaze se još dva M.2 utora koji su u našem slučaju popunjeni 512-gigabajtnim SSD-ima konfiguriranim u RAID 0 polje (otuda tako visoke performanse u CrystalDiskMarku), utor za 2,5-inčni disk koji je popunjen WD-ovim čvrstim diskom od 2 TB, Killerova Wireless-AC 1550i kartica (dosta brza – maks. 866 Mb/s), Killerov gigabitni ethernet kontroler (E2500) te malena baterija od 37 Wh, koja je u PCMarkovom Office testu osigurala vrijeme autonomije od nešto više od četiri sata. Na donjem dijelu laptopa smješteni su i solidni zvučnici.

Acer Helios 300 (2019) i7-8750H + RTX 2060 Cinebench R20 Multi-core 2.587 Single-core 415 3DMark Time Spy 5.799 First Strike 13.366 Far Cry 5 Ultra 79 Normal 93 Division 2 Ultra 59 Medium 108 TW: Warhammer Ultra 1080p 80 Medium 128 PCMark 10 Extended Score 6.495 Essentials 9.213 Productivity 7.119 Digital Content Creation 6.615

Iz viđenog možemo zaključiti da je Acer s novim Heliosima 300 dobro odradio domaću zadaću. Laptopi su kompaktniji od svojih prethodnika pa i od konkurencije, kao što je, primjerice, HP-ov Omen 15, a istodobno nude jednaku razinu performansi. Nažalost, kod ove klase laptopa za igrače performanse imaju svoju cijenu, a to je visoka buka rashladnog sustava te nešto više temperature kućišta – mi smo izmjerili do 51 °C u središnjem dijelu tipkovnice, a dio gdje su tipke WASD dosegnuo je 41 °C. To je ujedno i razlog zašto u najjačim varijantama Heliosa 300 nećete naći pravu, već Max-Q verziju RTX-a 2070. S obzirom na golem rast performansi koje nudi Extreme način rada grafičke kartice, preporučljivo ga je koristiti za igranje, usprkos visokoj razini buke. Imajte na umu da su naša mjerenja izvedena na standardnim postavkama kod kojih je buka manja (48 naprema 54 dBA).