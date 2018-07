Razer Naga Trinity - Tri u jedan

Kombiniranjem svojih prijašnjih MMO i MOBA miševa Razer je dobio proizvod koji to dvojstvo ujedinjuje te osnažuje još boljim senzorom i mogućnostima prilagodbe

SPECIFIKACIJE Tip senzora PixArt PMW 3389 (100 – 16.000 DPI) Broj tipki 9, 16 ili 19 Masa 116 g / 120 g / 120 g Kabel 2,1 m (opleteni) Jamstvo 2 godine

Ako ste se prilikom kupnje miša dvoumili između Razerove Naga Chrome i Nage Hex V2, onda imamo odličnu vijest za vas. Razer Naga Trinity, najnoviji miš u Razerovom MMO repertoaru, lišava vas nedoumica jer kombinira značajke oba navedena miša. Dakle, uz klasični bočni panel s dvije tipke i velikim gumiranim odmorištem za palac, dobijete dva dodatna bočna panela. Prvi s 12 tipki raspoređenih u četiri reda po tri tipke, te drugi sa sedam tipki, smještenih tako da čine krug, u čijoj je sredini gumirano odmorište za palac.

Uz klasični bočni panel s dvije tipke i velikim gumiranim odmorištem za palac, s mišem se dobivaju dodatni paneli sa sedam ili 12 tipki

Paneli su uvjerljivo povezani dvama magnetima, a njihova je promjena pametno izvedena pa ih možemo mijenjati i prilikom upotrebe miša. Produženu desnu stranu miša koristimo za odmor prstenjaka, ispod koje je gumirana površina za mali prst. Gornja strana miša izrađena je od mat plastike koja sprečava klizanje, a u sredini su dvije dodatne tipke. Glavne tipke koriste Razerove mehaničke prekidače, kojima je predviđen vijek od 50 milijuna okidanja. Kotačić je odlično balansiran prilikom scrollanja, isto kao i kada ga pritisnemo kao tipku, a ima i mogućnost nagiba u lijevu i desnu stranu. Lijepo RGB osvjetljenje nalazi se oko prstena kotačića, na sredini miša (Razerov logotip) te na tipkama panela sa sedam i 12 tipki. Minimalistički panel s dvije tipke, nažalost, nema LED-ice. Miš je namijenjen dešnjacima, jer su dodatne tipke uvijek na lijevom boku. S obzirom na veliku širinu miša, najbolje iskustvo igranja imat će korisnici palm gripa (oslanjanje cijeloga dlana), no Trinity je iznenađujuće udoban i pri korištenju claw gripa (hvatanje vršcima prstiju). Opleteni kabel dobro je učvršćen, a zbog njegove fleksibilnosti, Naga Trinity gotovo ostavlja dojam bežičnoga miša, pogotovo ako koristite bungee. Tipka za odabir jednog od pet profila spremljenih u memoriju miša nalazi se na dnu, pokraj senzora. Naga Trinity koristi PixArtov optički senzor PMW 3389 koji je ekskluzivna verzija PixArtova originalnog senzora PMW 3360, namijenjena za Razerove proizvode. Navedeni senzor gotovo je savršen, a krasi ga kirurška preciznost u praćenju pokreta, bez ikakve akceleracije, te frekvencija uzorkovanja USB sučelja od 1.000 Hz. Imajući na umu većinu korisnika koji će Trinity koristiti isključivo za žanrove igara MMO i MOBA, ovakav senzor doima se kao overkill. Zbog toga smo ga testirali i u FPS naslovima, a rezultati su bili očekivani – ciljnik se uvijek našao tamo gdje smo ga i željeli. Jedina mana, kada je riječ o FPS puškaranju, njegov je oblik i masa od 120 grama, koji nisu idealni.

Modularni paneli, modularan softver

Razer Synapse je softver u kojemu mijenjamo postavke senzora i RGB osvjetljenja te naredbe tipki

Za prilagodbu postavki senzora, naredbi tipki i RGB osvjetljenja koristimo Razer Synapse. Softver automatski detektira koji bočni panel je trenutačno spojen i onda nam nudi opcije za njegove tipke. Sve tipke su programabilne, a imamo i mogućnost snimanja makro naredbi. Osjetljivost senzora postavljamo u rasponu od 100 do 16.000 DPI, s minimalnim korakom od 50 DPI. RGB osvjetljenje podijeljeno je u tri zone (kotačić, logotip i bočni panel), kojima možemo zasebno pridružiti neki od osam atraktivnih efekata. Ako posjedujete druge Razerove proizvode s RGB osvjetljenjem, dobivate mogućnost softverskog uparivanja njihovih LED-ica, pa tako mogu pridonijeti još boljem vizualnom dojmu. Uza sve to, Razer Synapse omogućuje vam postavljanje lift-off distancea i kalibraciju senzora vašoj osobnoj podlozi ili nekoj od unaprijed konfiguriranih Razerovih podloga. Sve te opcije su spremljene u pet profila u memoriji miša. Naposljetku možemo reći da se svojom svestranošću i odličnim performansama Razer Naga Trinity pokazala odličnim izborom za kvalitetno igranje onih koji su za to spremni izdvojiti pozamašnu svotu novca.