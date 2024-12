Samsung 990 EVO Plus 4 TB - Brz, hladan i nepoderiv

Samsung 990 EVO Plus - SPECIFIKACIJE Kapacitet 1 TB 2 TB 4 TB Sučelje PCIe 4.0 x4/PCIe 5.0 x2 Kontroler Samsung Piccolo DRAM Nema (Host Memory Buffer) Vrsta NAND flasha Samsung TLC V8 (236-slojni) Sekvencijalno čitanje/pisanje 7.150/6.300 MB/s 7.250/6.300 MB/s Nasumično čitanje/pisanje 850.000/1.350.000 IOPS 1.000.000/1.350.000 IOPS 1.050.000/1.400.000 IOPS Sigurnost TCG Opal 2.0 Izdržljivost (TBW) 600 TB 1.200 TB 2.400 TB Jamstvo 5 godina Cijena 110 eura 179 eura 372 eura Dojam Još jedan zaista kvalitetan NVMe SSD u Samsungovoj ponudi, koja ne oskudijeva zaista kvalitetnim NVMe SSD-ovima

Samsung se u posljednjih nekoliko godina profilirao kao proizvođač ponajboljih NVMe SSD-ova, kako u smislu pouzdanosti i izdržljivosti, tako i sirovih performansi. Tvrtkini modeli su ziheraški odabir – koji god kupite, možete biti sigurni da će isporučiti upravo ono što od njega očekujete. Linija 990 EVO Plus izravno se nastavlja na 990 EVO, donoseći osmu generaciju 236-slojne V-NAND TLC flash memorije i Samsungov vlastiti 5-nanometarski kontroler Piccolo. Radi se o PCIe 4.0 x4/PCIe 5.0 x2 NVMe SSD-u, koji za keširanje podataka ne koristi vlastiti DRAM, već tehnologiju Host Memory Buffer (HMB). To znači da se za keširanje koristi djelić sistemske memorije; u ovom slučaju to je od 16 do 64 MB RAM-a. Samsung 990 EVO Plus dostupan je u varijantama od jednog, dva i četiri terabajta, pri čemu se one donekle razlikuju u maksimalnim deklariranim performansama i izdržljivosti.

Donja strana tiskane pločice prazna je pa se 990 EVO Plus s lakoćom ugrađuje u skučene prostore. Takvom načinu korištenja u prilog idu i vrlo kultivirane radne temperature

Testirani primjerak, kapaciteta 4 TB, donosi sekvencijalne brzine čitanja i pisanja od 7.250/6.300 MB/s te TBW (Terabytes Written – količina zapisanih podataka prije značajnije degradacije memorijskih ćelija) od 2.400 TB, što bi za prosječnog korisnika, koji godišnje zapisuje petnaestak terabajta podataka, značilo da će Samsungov SSD moći koristiti njegovi praunuci.

Naravno, maksimalne performanse postizat će se u kombinaciji s matičnim pločama koje raspolažu PCIe 4.0 x4 utorom za NVMe SSD-ove. Podržana je i PCIe 5.0 x2 sabirnica, pri čemu korištenje dviju PCIe 5.0 stazica daje iste performanse poput četiri PCIe 4.0 stazice, stoga je u načelu svejedno što od toga se koristi. 990 EVO Plus uredno će surađivati i sa starijim generacijama M.2 PCIe konektora, premda mu limitiranjem propusnosti ne iskorištavamo potencijal – tada je pametnije uložiti u jeftiniji uređaj.

Na istoj strani

Sâm uređaj standardnog je formata 2280 (22 milimetra širok, 80 milimetara dugačak), a memorijske čipove i kontroler sadrži na jednoj strani tiskane pločice, što olakšava njenu ugradnju u skučene utrobe laptopa. Isporučuje se bez pasivnog hladnjaka, a sa slojem nikla preko kontrolera, koji bi trebao pomoći u ravnomjernom raspoređivanju i lakšem odvođenju topline. Samsung ističe kako naljepnica na PCB-u također ima funkciju hlađenja, odnosno disperzije topline po čitavoj svojoj površini, stoga ju ne valja skidati. Testiranje je pokazalo da se ne radi o pukom slovu na papiru; bez obzira na razinu opterećenja pisanjem podataka, radna temperatura dosegla nam je 64 °C, što je dobrano niže od gornje granice od 81 °C, pri kojoj bi moglo doći do degradacije performansi. Kad smo 990 EVO Plus ubacili ispod pasivnog hladnjaka moderne matične ploče, pod opterećenjem nam nije prelazio 57 °C.

Ne skidajte naljepnicu s memorijskih čipova i kontrolera, jer pomaže u disipaciji topline

S time dobivamo dvije beneficije. Prvo i očitije, Samsungov NVMe SSD bezbrižno se može ugraditi u najskučenija računala, jer će čak i u takvim uvjetima ostajati dovoljno hladan da ne mora degradirati vlastite performanse. Samim time, 990 EVO Plus ima što tražiti među sve popularnijim PCIe 5.0 x4 NVMe SSD-ovima, kojima je na raspolaganju dvostruko propusnije sučelje (16 GB/s), pa mogu dosegnuti brzine sekvencijalnog čitanja i pisanja do suludih 14.000 MB/s, ali uz veliku žrtvu u vidu ekstremnog zagrijavanja i, posljedično, termalnog throttlanja. Kod 990 EVO Plusa toga nema – on uvijek radi istom, konzistentnom brzinom, koja se kreće na granici maksimuma PCIe 4.0 x4 sučelja.

Nadomak najboljih

Konkretne brojke u nekolicini su testova pokazale da se 990 EVO Plus performansama smješta iznenađujuće blizu NVMe SSD-ovima iz Samsungove vršne linije 990 Pro. Tu mislimo na latencije prilikom pristupa podacima, ali i ostvarene propusnosti u simulacijama stvarnog korištenja. Primjerice, u modulu Storage, koji je dio PCMarka 10, 990 EVO Plus isporučio nam je kumulativnu propusnost od 722 MB/s, dok tehnološki potkovaniji 990 Pro ostvaruje dvadesetak megabajta po sekundi više, što je u praksi posve neosjetno.

Kad je riječ o kontinuiranom zapisivanju podataka, 4-terabajtni 990 EVO Plus sposoban je zapisati 432 GB punom brzinom u hibridni cache, koji Samsung naziva Intelligent TurboWrite. Nakon što se on popuni, brzina pisanja pada na oko 1.800 MB/s, i tamo ostaje do kraja postupka pisanja, nakon čega kontroler alocira novih 432 GB za hibridni cache te se sljedeći postupak pisanja ponovno obavlja maksimalnom brzinom.

Samsung Magician - Uzor drugima

Samsung za svoje SSD-ove nudi Magician, sveobuhvatni alat za nadzor njihova rada, nadogradnju firmwarea, testiranje performansi, sigurno brisanje, enkripciju podataka i izbor načina rada. 990 EVO Plus tvornički je namješten na "Standard Mode", gdje je aktivna tehnologija TRIM (namijenjena čišćenju ćelija u kojima više nema stvarnih podataka), a isključen je Over Provisioning (dio kapaciteta trajno se dodjeljuje kontroleru, s ciljem učinkovitijeg čišćenja ćelija i održavanja visokih kontinuiranih performansi), te je SSD-u dopušteno da odlazi u stanje mirovanja kad se ne koristi.

"Full Performance Mode" otključava puni potencijal SSD-a – on ne može odlaziti u stanje mirovanja te koristi TRIM i Over Provisioning. Raspoloživi skladišni prostor u tom se slučaju spušta s četiri na 3,2 TB, jer 10% (372 GB) biva dodijeljeno kontroleru. U "Power Saving Modeu" TRIM i Over Provisioning su uključeni, ali SSD se, naravno, prema potrebi, može isključivati. Za većinu korisnika "Standard Mode" bit će optimalan odabir, jednostavno zato što im Over Provisioning neće donijeti dovoljno osjetnih beneficija u smislu performansi da bi vrijedilo žrtvovati skladišni prostor.

Samsung 990 EVO Plus vrlo je preporučljiv NVMe SSD, koji je tek neznatno skuplji od "običnog" modela EVO, a donosi značajna poboljšanja u vidu bržeg NAND flasha, manjeg zagrijavanja te, sukladno tome, bolje energetske učinkovitosti. Svojom pojavom efektivno kanibalizira čitavu liniju 990 EVO, a većina korisnika također neće zapaziti praktične razlike u odnosu na 990 Pro, premda je ta linija tehnološki naprednija i mjerljivim performansama ipak nadilazi 990 EVO Plus. Uzmemo li u obzir da je terabajtni 990 Pro svega desetak eura skuplji od 990 EVO Plusa, a dvoterabajtni i četveroterabajtni modeli koštaju dvadesetak eura više, moglo bi se zaključiti kako bi 990 EVO Plus trebao koštati nešto manje. Kada bi mu Samsung oborio cijenu za desetak eura, ne bi samo napravio značajniju razliku u odnosu na 990 Pro, već bi potkopao udarne konkurentske modele, kao što su Kingston Renegade i WD Black.

No, i po trenutačnoj cijeni, 990 EVO Plus zadržava status sigurne kupnje, koju nose gotovo svi Samsungovi NVMe SSD-ovi, lansirani u posljednjih nekoliko godina. Za još mirniji san, uređaj dolazi s petogodišnjim jamstvom.