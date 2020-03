Samsung Galaxy Buds - Uspješna suradnja s AKG-om

SPECIFIKACIJE Bluetooth verzija Bluetooth 5.0 Podržani Bluetooth kodeci Samsung Scalable Codec, SBC, AAC Deklarirano trajanje baterije Do 6 h (slušalice) + dodatnih 7 h (kutijica) Konektor USB-C Jamstvo 2 godine

True Wireless Stereo (TWS) slušalice Što su True Wireless Stereo (TWS) slušalice, na kojem principu funkcioniraju te koje su im zajedničke karakteristike, doznajte u našem vodiču.

Premda proizvođači mobitela nisu prvi kojima bismo se obratili u potrazi za kvalitetnim TWS slušalicama, Samsung nas uspijeva uvjeriti kako nema razloga za skepsom. S preporučenom cijenom od 1.149 kuna (u maloprodaji mogu se pronaći već za devetstotinjak kuna), tvrtkine slušalice Galaxy Buds definitivno nisu jeftine, ali imaju zaista nekoliko jakih aduta.

Za početak, same slušalice neobično su kompaktne. Ako ne želite da vam išta strši iz ušiju, definitivno razmislite upravo o ovom modelu, zato što se ubraja među najdiskretnije na tržištu. Kompaktna je i plastična kutijica za prenošenje i punjenje (70 x 39 x 27 milimetara, 40 grama) pa je za nju zaista lako pronaći mjesto u džepu, što se ne može reći za baš sve testirane modele. Kutijica pod poklopcem krije magnetske držače slušalica i LED-icu za indiciranje preostalog kapaciteta baterije (zelena boja – preko 60%, žuta boja – između 30 i 60%, crvena boja – manje od 30%), a izvana ima USB-C konektor za punjenje. Podržano je i bežično punjenje (tehnologija Qi), što može biti osobito zgodno u kombinaciji s posljednjom generacijom Samsungovih mobitela, koji nude opciju reverznog bežičnog punjenja, stoga se mogu iskoristiti za dopunjavanje Galaxy Budsa. Naravno, u iste svrhe poslužit će bilo koji drugi Qi bežični punjač. U samim slušalicama nalazi se baterija kapaciteta 58 mAh, a u kutijici je baterija od 252 mAh. Baterija u slušalicama dostatna je za malo više od šest sati sviranja (naravno, ovisi o glasnoći), a kutijica im daje dodatnih sedam sati bežičnog rada. Premda Samsung ne spominje funkciju brzog punjenja, testiranjem smo ustanovili da će slušalice nakon 15-minutnog boravka u kutijici ponuditi oko sat i pol muziciranja.

Slušalice su vrlo lagane i ergonomski odlično izvedene, tako da u praksi bivaju izrazito udobne i stabilne u ušima. Isporučuju se s dva zamjenska para silikonskih ušnih umetaka i stabilizatora, kako bi se što bolje prilagodile ušima različitih veličina. Većini korisnika bit će dovoljno stabilne i da bi ih nesmetano koristili za sportske aktivnosti, pri čemu će dobro doći otpornost na znoj i neintenzivno prskanje tekućina (rejting IPX2).

Osim u crnoj, slušalice i plastična kutijica za prenošenje i punjenje dostupni su u bijeloj i žutoj boji

Upravljanje je izvedeno preko dodirnih površina na vanjskoj strani kućišta lijeve i desne slušalice. Tu možemo izvesti sve uobičajene radnje, poput pauziranja i pokretanja pjesama (jedan pritisak), prebačaja na sljedeću pjesmu i odgovaranja na telefonski poziv (dvostruki pritisak), povratka na prethodnu pjesmu (trostruki pritisak) te odbijanja poziva (držanje prsta). Što će se dogoditi kada držimo prst na senzoru u trenutku kad nema poziva, biramo unutar aplikacije Galaxy Wearable. Tako možemo namjestiti da se držanjem pokreće glasovni asistent, aktivira funkcija Ambient Sound, ili da se regulira glasnoća zvuka. Potonje je ujedno najkorisnije, jer nas lišava potrebe da glasnoću reguliramo pomoću tipki na mobitelu. Funkcija Ambient Sound koristi mikrofone u slušalicama kako bi nam prenijela zvukove iz okoline – zgodno za vožnju biciklom i slične situacije kada ne tražimo izolaciju. Sami senzori na slušalicama zadovoljavajuće su precizni, a sviđa nam se i to što su pritisci popraćeni zvučnim signalima pa se praktički nikad nismo pitali jesmo li uspješno izveli željenu radnju ili ne.

Aplikacija Galaxy Wearable još sadrži indikator preostalog kapaciteta baterije slušalica, ekvilizator s pet akustičkih profila (Bass Boost, Soft, Dynamic, Clear i Treble Boost) te funkciju Find My Earbuds, koja slušalice tjera na glasno piskutanje, kako bismo ih locirali u prostoru. Nipošto ne aktivirajte tu funkciju kad su vam slušalice u ušima – mogli biste ostati bez sluha.

Najzad dolazimo do kvalitete zvuka, još jednog aspekta u kojem Samsungove slušalice nadmašuju očekivanja i opravdavaju relativno visoku cijenu. Karakterizira ih ugodan, fino popunjen bas te upečatljive srednje frekvencije, radi kojih muški i ženski vokali zvuče istaknuto i dopadljivo. Istaknute su i visoke frekvencije, vjerojatno s ciljem postizanja veće detaljnosti zvuka. U pjesmama s prodornijim vokalima ili instrumentima to može biti pomalo zamorno, iako bismo generalno kazali kako se Galaxy Budsi bez problema mogu slušati više sati bez predaha. U akustičkom smislu, to su vjerojatno najbolje slušalice sa Samsungovim amblemom koje smo imali prilike poslušati, premda to zapravo i nije tako čudno – pogledate li poklopac njihove kutijice, uočit ćete natpis: “Sound by AKG”. Drugim riječima, njihov je zvuk ugodio slavni AKG, jedan od najcjenjenijih hi-fi i profesionalnih audio brendova na svijetu. Vrijedi kazati da će kvaliteta zvuka biti najbolja za vlasnike Samsungovih mobitela, jer se tada za Bluetooth konekciju koristi tvrtkin vlastiti Bluetooth kodek, naziva Samsung Scalable Codec. Svi drugi mobiteli bežičnu će konekciju uspostaviti pomoću kodeka SBC ili AAC.