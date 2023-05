Sonos Era 300 - Grmljavina iz svih smjerova

Era 300 jedan je od dva nova bežična zvučnika u Sonosovoj ponudi (drugi je nedavno recenzirana Era 100). S obzirom na fizičke gabarite i potencijalna mjesta primjene, nije pogrešno kazati da se radi o duhovnom nasljedniku tvrtkina zvučnika Five, premda nas ta premisa dovodi do pomalo bizarne situacije, gdje je Era 300 čitavih 150 eura jeftinija od prošlogodišnjeg Fivea. Neka vas to ne navede na misao kako se radi o jeftinom zvučniku; u obje dostupne varijante, bijeloj i crnoj, Era 300 stoji 520 eura. Sasvim je jasno kako se radi o uređaju s velikim ambicijama, a odmah ćemo kazati i to da ih on vrlo uspješno ispunjava. Utoliko je teže nastaviti preporučivati izvrsni Five, kad Era 300 u praktički svakom aspektu nudi još više, a za nezanemarivo manje novca.