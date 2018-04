SteelSeries Rival 100 - Izrađen za natjecanje

SPECIFIKACIJE Tip senzora SteelSeries SDNS-3059-SS (4.000 DPI) Broj tipki 6 Masa 92 g Kabel 1,8 m (opleteni) Jamstvo 2 godine

Prilikom izrade Rivala 100, SteelSeriesu su na umu primarno bili igrači izražena natjecateljskog duha, a plitkih džepova. Ako obratimo pozornost na brojku od šest tipki i gotovo nikakve mogućnosti prilagodbe, smjesta je očito da se radi o jednostavnom mišu minimalističkog dizajna. Rival 100 simetričnog je oblika, no ipak namijenjen za dešnjake, zbog lokacije bočnih tipki s lijeve strane. Bočne tipke dobro su pozicionirane, ali doista uske i prilično glasne. Glavne tipke koriste SteelSeriesove prekidače, za koje je predviđen vijek trajanja od 30 milijuna okidanja. Gornja strana miša je gumirana, što će svakako pomoći u borbi protiv znojnih dlanova, a bočne strane miša su plastične, uz hrapavu površinu, koja pospješuje udobnost i ležanje miša u ruci. Kotačić je precizan, no poprilično glasan, kako prilikom scrollanja, tako i kad ga pritisnemo kao tipku. Također valja napomenuti da se kotačić ne može naginjati u lijevu i desnu stranu.

Vanjski sloj kotačića je gumiran, a stranice su izrađene od prozirne plastike, osvijetljene RGB osvjetljenjem. Na poleđini miša nalazi se SteelSeriesov amblem, koji je također osvijetljen RGB LED-icama. Kabel miša, duljine 1,8 metara, dobro je učvršćen, no ipak nije opleten. Na dnu miša nalaze se tri teflonske nožice, koje su dosta distancirane i male pa možemo reći da nisu idealno izvedene. Ergonomijom bi trebao odgovarati većini igrača, s obzirom na to da je ugodan za držanje vršcima prstiju (claw grip) i pri oslanjanju cijeloga dlana (palm grip).

Jednostavnim i minimalističkim dizajnom svakako će odgovarati mnogim igračima, a pogotovo onima izraženijeg natjecateljskog duha

Rival 100 opremljen je SteelSeriesovim optičkim senzorom SDNS-3059-SS. Iako nije najbolji na tržištu, taj senzor ima maksimalnu razlučivost od 4.000 dpi, a krasi ga odlična preciznost, uz minimalnu akceleraciju (20 gs) te frekvenciju uzorkovanja USB sučelja od 1.000 Hz. Za neke korisnike ovaj će miš na prvi pogled biti odbojan jer nema utege ili bilo kakve promjenjive dijelove, no s obzirom na to da je ciljana publika za Rival 100 profesionalno orijentirana, to neće biti problem. Tome svakako pridonosi masa od samo 92 grama. Zbog navedenih karakteristika, ovaj miš hvaljen je u e-sport okruženju, pogotovo kada je riječ o kompetitivnim FPS naslovima.

Ograničen softver

SteelSeries Engine 3 softver je pomoću kojeg namještamo razne opcije vezane uz ponašanje miša. Najbitnije su, dakako, postavke senzora. Razina osjetljivosti senzora vrlo je ograničena, jer se namješta isključivo u velikim koracima. Tako imamo, redom, 250, 500, 1.000, 1.250, 1.500, 1.750, 2.000 i 4.000 dpi. Dakle, ako ste navikli na, primjerice, 400 dpi, morat ćete prilagoditi svoje postavke miša u Windowsu ili u igri, a možda se i priviknuti na novu postavku optičke razlučivosti.

SteelSeries Engine 3 softver je koji nam daje mogućnost namještanja raznih postavki, od kojih su neke, nažalost, ograničene

Sve tipke su programabilne, a snimanje makro naredbi izvršava se u novom prozoru. Ono je upotpunjeno mogućnošću odgode izvršenja akcija (u milisekundama) i naknadnim uređivanjem snimljenih kombinacija tipki. RGB osvjetljenju možemo dati nekoliko jednostavnih efekata (konstantno, kruženje boja, disanje, uz promjenu ili bez promjene boja, i bez osvjetljenja), a oni se ne mijenjaju zasebno za kotačić i logotip, već uvijek u paru. Sve te opcije spremaju se na memoriju miša, koja pamti do dva profila.

S obzirom na sve navedeno, Rival 100 nameće se kao odličan odabir za igrače koji traže miša visokih performansi, jednostavne konstrukcije i zaista prihvatljive cijene. Ako ne trebate milijardu tipki i isto toliko dodatnih mogućnosti, vrijedit će vam potrošena novca.