SteelSeries Rival 600 - Pobjednička kvaliteta

SPECIFIKACIJE Tip senzora TrueMove3+ (100 – 12.000 DPI) Broj tipki 7 Masa 96 – 128 g Kabel 2 m Jamstvo 2 godine

Rival 600, SteelSeriesov novi najbolji miš, odlično leži u ruci, bez obzira na to koristite li palm ili claw grip. Glavne tipke koriste SteelSeries prekidače predviđenog vijeka od 60 milijuna okidanja. Na lijevom boku miša tri su dodatne tipke, koje je zadovoljstvo koristiti. Malu zamjerku imamo tek na pozicije prve, palcu najudaljenije tipke. Naime, ako ste vlasnik malih do srednjih dlanova, za doseg te tipke trebate prilagoditi držanje miša. Odmorišta za palac, mali prst i prstenjak na bokovima miša su od mekanog gumiranog materijala, a glavne tipke te poleđina miša od gumirane plastike.

Magnetski povezane bočne stranice skrivaju prostor za utege pomoću kojih prilagođavamo masu i balans miša

Okretanje kotačića dobro je balansirano, a udoban je i kada ga pritisnemo kao tipku. Kotačić nema mogućnost nagiba u stranu. Uz kotačić, na gornjoj strani miša, nalazi se i dodatna tipka za promjenu DPI-ja. Iako je nešto tvrđa u odnosu na ostale tipke, ona je previše izbočena pa ipak može doći do nehotičnog pritiska prilikom korištenja, zato preporučujemo promjenu njene naredbe. Na poleđini se nalazi amblem SteelSeries, obasjan RGB LED-icama. Obje bočne stranice su odvojive, a razlog tome nije njihova promjena, već prostor za “prtljagu”, u obliku osam utega po četiri grama, što daje mogućnost povećanja mase i promjene balansa miša prema potrebi vašeg dlana. Bez utega miš ima masu od 96 grama, koju tako možemo povećati do 128 grama. RGB osvjetljenje, koje se nalazi na prstenu kotačića, na linijama bočnih stranica i logotipu SteelSeries, na poleđini ima ukupno osam zona. Tim zonama pridodajemo razne efekte, a valja istaknuti efekt audiovizualizacije, kojim osvjetljenje dobiva ritam glazbe koju slušate. Osim RGB osvjetljenja, pomoću softvera SteelSeries Engine 3 možemo mijenjati naredbe svih tipki, makro naredbe, dva DPI profila, lift-off udaljenost, akceleraciju i frekvenciju osvježavanja USB sučelja od 125 do 1.000 Hz. Kabel miša, duljine 2 metra, nije opleten, ali je odvojiv, što je korisno ako dođe do oštećenja.

Kome trebaju dva senzora?

Mnogo se proizvođača gejmerskih miševa fokusira na što veću brojku kada govorimo o optičkoj razlučivosti senzora, no gotovo se nikada nećete susresti s osobom koja doista koristi 12.000 ili čak 16.000 DPI. Štoviše, većina profesionalnih FPS igrača preferira niže postavke, uglavnom u rangu od 400 do 800 DPI. Razlog tome potječe iz vremena kad su neki senzori najbolje radili upravo u rasponu između 400 i 1.600 DPI. Najbolji optički senzori današnjice više nemaju taj problem – u čitavom rasponu DPI-ja rade bez interpolacije.

Atraktivno RGB osvjetljenje podijeljeno je u osam zona, kojima pridodajemo razne efekte

Prilikom korištenja niske DPI postavke dolazi do puno više pomicanja i podizanja samoga miša, kako bismo ga bolje pozicionirali, pogotovo ako želimo napraviti vrlo brz okret ili kretnju (flick). Prilikom podizanja i spuštanja miša na podlogu senzor može uhvatiti kratku, a neželjenu kretnju, koja se na monitoru manifestira kao kratki trzaj. SteelSeries se doista potrudio posve eliminirati taj neželjeni trzaj pa se tako, uz navigacijski optički senzor, u Rivalu 600 našao i dodatni optički senzor dubine. Nakon što smo u softveru SteelSeries Engine 3 smanjili lift distance na minimum, zaista primjećujemo da su kretnje pri podizanju miša svedene na minimum. Iako je taj dodatak odličan, valja istaknuti da nije za svakoga koristan. Dakle, ovdje se prije svega cilja na ljubitelje FPS igara, niske osjetljivosti senzora i one koji prilikom puškaranja često podižu miša. Ovaj koristan senzor dubine odlično radi u paru s glavnim optičkim senzorom u Rivalu 600, a u pitanju je već poznati SteelSeriesov TrueMove3. Njegovu optičku razlučivost možemo postaviti od 100 do 12.000 DPI u koracima po 100. Za navedeni senzor znamo da je ekstremno precizan, bez ikakve hardverske akceleracije, a vidjeli smo ga i u drugim SteelSeriesovim miševima koje koriste mnogi profesionalni e-Sport timovi.

Rival 600 zorno ilustrira da Logitech nije jedini tko zna proizvesti vrhunskog miša za najzahtjevnije igrače i profesionalce. Podosta košta i nije za svakoga, ali tko ga kupi, bit će siguran da ima ponajbolje što svijet gejmerskih miševa trenutačno može ponuditi.