TaoTronics SoundLiberty 53 Wireless - Jeftine i poželjne

SPECIFIKACIJE Bluetooth verzija Bluetooth 5.0 Podržani Bluetooth kodeci SBC, AAC Deklarirano trajanje baterije Do 5 h (slušalice) + dodatnih 35 h (kutijica) Konektor Micro-USB Jamstvo 2 godine

True Wireless Stereo (TWS) slušalice Što su True Wireless Stereo (TWS) slušalice, na kojem principu funkcioniraju te koje su im zajedničke karakteristike, doznajte u našem vodiču.

S obzirom na kombinaciju no-name proizvođača, cijene od samo 300 kuna i jeftine, plastične konstrukcije, ove slušalice bili smo spremni otpisati još prije raspakiravanja iz kutije. To bi, međutim, bila kolosalna greška, jer one za traženi novac pružaju iznenađujuće mnogo i predstavljaju vrlo isplativu kupnju.

“Izduženim” dizajnom očito prate Appleov model AirPods, samo što ne raspolažu ni približno tako dobrim konstrukcijskim materijalima. Ipak, ne možemo reći da smo zabrinuti za njihovu robusnost. Upotrijebljena plastika doima se jeftinom, ali čvrstom, a poveliko povjerenje ulijeva i IPX7 rejting za otpornost na znoj i tekućine. Konkurentski modeli uglavnom imaju rejting IPX4 ili IPX5 – ako ga uopće imaju. Slušalice se isporučuju s ukupno četiri para silikonskih umetaka za uši i bez dodatnih stabilizatora, ali svejedno su vrlo stabilne u ušima i sasvim pogodne za trčanje i slične aktivnosti. Također su prilično udobne; bez problema smo ih nosili više sati u komadu.

Vanjske strane slušalica osjetljive su na dodir, a same kontrole suvislo su koncipirane. Dok drugi proizvođači slušalica ovog oblika broj kontrola limitiraju na jedan ili dva, TaoTronics pobrinuo se za to da SoundLiberty 53 Wireless može upravljati glasnoćom zvuka (jedan pritisak lijeve ili desne slušalice), pauzirati i puštati pjesme (dva pritiska), prebacivati na sljedeću ili prethodnu pjesmu (tri pritiska), odgovarati na telefonske pozive (jedan pritisak prilikom zvonjave) te aktivirati glasovnog asistenta (držanje prsta na bilo kojoj slušalici). Naravno, detekcija pritiska tek je osrednja te je željenu radnju često potrebno ponavljati više puta kako bi bila registrirana, osobito ako iziskuje veći broj pritisaka. Upravo je zato dobro to što najkorištenija funkcija – reguliranje glasnoće zvuka – iziskuje samo jedan pritisak.

Duguljasta kutijica straga ima Micro-USB konektor za punjenje, a sprijeda četiri LED-ice koje nas informiraju o preostaloj bateriji

Duguljasta kutijica straga ima Micro-USB konektor, a sprijeda četiri bijele LED-ice koje nam daju približnu informaciju o napunjenosti ugrađene baterije. Kapacitet baterije u kutijici iznosi pozamašnih 650 mAh. Same slušalice pružaju oko pet sati bežičnog rada, a kutijica im autonomiju produljuje na četrdesetak sati. Brzo punjenje, naravno, nije podržano, tako da treba biti strpljiv – punjenje traje oko dva i pol sata. Poput slušalica, kutijica je načinjena od jeftine plastike. Poklopac je pomalo klimav pa sugeriramo da budete oprezni prilikom otvaranja i zatvaranja, kako ne bi trajao kraće od predviđenog.

TaoTronics u ovim slušalicama koristi neimenovani Bluetooth 5.0 čip, s podrškom za kodeke SBC i AAC. Konekcija između slušalica i mobitela, kao i lijeve i desne slušalice, stabilna je i pouzdana te za vrijeme testiranja nismo naišli ni na kakve probleme tog tipa.

Nesumnjivo najveće iznenađenje ovih slušalica njihova je kvaliteta zvuka. Ne samo da zvuče odlično za slušalice koje koštaju 300 kuna, već u ovom aspektu posramljuju neke dvostruko i trostruko skuplje modele. Ugrađene 6-milimetarske zvučničke jedinice proizvode mesnate, udarne, brze i moćne basove. Srednje frekvencije izbalansirane su tako da ističu vokale, stoga oni ne bivaju zagušeni basom, već zvuče ugodno i melodiozno. Zanimljivo je da u svemu tome nije nastao pregrubi prijelaz iz donjih u srednje frekvencije – baš suprotno, čitav spektar dobro je povezan. Visoke frekvencije dovoljno su otvorene da bi se iz glazbe izvlačili detalji kakve u ovom cjenovnom razredu ni slučajno ne bismo očekivali čuti, ali ne toliko da bi zvuk postao naporan. Zahvaljujući svemu tome, TaoTronicsove slušalice dobro se snalaze sa svim žanrovima te se brinu za to da vam omiljeni bendovi i albumi ni na trenutak neće zvučati dosadno.

Mikrofoni za telefoniranje solidni su u tišim okolinama, no kad se počnu boriti s pozadinskom bukom, glas postaje izrazito kompresiran i teško razumljiv. Ako s time možete živjeti, ove slušalice vrijedit će vam potrošenog novca.