Technics EAH-AZ80 - Letvica je podignuta

SPECIFIKACIJE Izvedba In-ear (TWS) Povezivost Bluetooth 5.3 (SBC, AAC, LDAC) Baterija Do 7 h (samo slušalice) / Do 24 h (slušalice i kutijica) Otpornost IPX4 Punjenje USB-C, bežično (Qi) Jamstvo 2 godine Dojam Izvrsne bežične slušalice visoke klase, koje u nekim aspektima postavljaju nove standarde

S obzirom da je sveprisutan na polju visokokvalitetnog zvuka, čuveni Technics svoju ponudu bežičnih TWS (True Wireless Stereo) slušalica drži neobično kompaktnom. Na njoj se nalaze svega tri modela, mahom predstavljena prije više od dvije godine, što ih u svijetu bežičnih slušalica čini prahistorijskima (premda nas je model EAH-AZ60 pri kraju 2021. još uvijek poprilično zadovoljio).

Kucnuo je čas da se to promijeni – Technics je upravo predstavio svoje nove najbolje bežične slušalice, EAH-AZ80, kao i nasljednika maločas spomenutog modela EAH-AZ60, jednostavno nazvanog EAH-AZ60M2. U posljednjih nekoliko tjedana imali smo prilike detaljno testirati EAH-AZ80, stoga ćemo u nastavku podijeliti dojmove o najambicioznijim bežičnim slušalicama u tvrtkinoj povijesti.

Kao što zacijelo pretpostavljate, radi se o slušalicama najviše kvalitativne i cjenovne kategorije, koje snage odmjeravaju s teškašima, kao što su Bowers & Wilkins PI7 S2, Sony WF-1000XM4, Bose QuietComfort Earbuds 2, Sennheiser Momentum True Wireless 3, Apple AirPods Pro 2nd Generation i njima slični. Cijena im je postavljena na pozamašnih 300 eura, što ih u navedenom elitnom društvu smješta otprilike u sredinu – niti su najjeftinije, ni najskuplje.

Da biste trebali odabrati baš EAH-AZ80, a ne neki od konkurentskih modela, Technics će vas pokušati uvjeriti bogatom listom mogućnosti, s koje nije izostavljeno apsolutno ništa što se od kvalitetnih TWS slušalica u današnje vrijeme očekuje, ali i nekolicinom jedinstvenih, a dobrodošlih značajki. Krenimo redom.

Podnose sve

Konstrukcija slušalica EAH-AZ80 izvrsna je. Kućište slušalica načinjeno je od izuzetno robusne plastike, koja se u praksi nebrojeno puta pokazala zahvalnijom od aluminija ili nekog drugog metala, jer se mnogo bolje nosi s nedaćama koje mogu zadesiti vlasnike TWS slušalica, poput padova, gaženja i neplaniranog putovanja kroz pseći probavni trakt (ne pitajte nas kako znamo). Svi spojevi na slušalicama precizni su i čvrsti, a dodatnu razinu bezbrižnosti donosi i službeni IPX4 rejting otpornosti na tekućine, koji ponajprije ukazuje na otpornost na kišu i znoj.

Kućišta slušalica načinjena su od plastike, koja djeluje izuzetno robusno i otporno. Svi spojevi precizni su i čvrsti, a IPX4 rejting otpornosti na tekućine jamči bezbrižnost u slučaju pokisnuća ili znojenja

Technics je ostao pri svojem uvjerenju da TWS slušalice moraju biti kompaktne, što će brojni budući vlasnici toplo pozdraviti; slušalice EAH-AZ80 skladno se stapaju s ušima i ne strše, pa nećete izgledati kao da nosite slušni aparatić.

Obujmica ili krilaca za stabilizaciju u ušima nema, no to ne znači da se nije razmišljalo o tom aspektu. Upravo je tome namijenjeno zadebljanje na mjestu gdje se kućište slušalica spaja sa zvučnim cjevčicama. To je zadebljanje izvedeno na način da prati oblik uha i koristi njegove prirodne konture za fiksiranje slušalica. Svatko ima drugačije uši, stoga ne mogu tvrditi da će tako biti svima, ali osobno se ne mogu sjetiti TWS slušalica koje su mi u ušima bile stabilnije, a istovremeno udobnije od Technicsovog modela EAH-AZ80. Uzmem li u obzir činjenicu da mi je preko ušiju prošlo nekoliko stotina najrazličitijih modela, jasno je o kolikom se komplimentu radi.

Zahvaljujući zadebljanju na mjestu spoja kućišta i zvučnih cjevčica, Technicsove slušalice vrlo su stabilne u ušima, a bez korištenja kukica ili obujmica

Ništa nije prepušteno slučaju ni kad je riječ o ponudi umetaka za uši. Njih se sa slušalicama dobiva ukupno sedam pari, u veličinama XS, S, M, L i XL. Zanimljivo je da su umeci u veličinama XS i S dostupni u dvije različite izvedbe, izduženijoj i "kupolastijoj". Technics je očito svjestan koliko je korisnicima s uskim slušnim kanalom izazovno postići optimalnu udobnost in-ear slušalica, stoga je na taj način pokrio sve opcije. Pohvalno!

Među ukupno sedam priloženih pari umetaka za uši, svatko bi trebao moći pronaći optimalne

U našem su slučaju tvornički ugrađeni umeci (veličina M) bili idealno pogođeni, no svakako vrijedi iskušati barem jednu veću i jednu manju opciju. Tražite umetke koji vam u potpunosti pečate slušni kanal, a istovremeno vas ne žuljaju. Podsjećamo, izbor umetaka nije bitan samo zbog komfora, već izuzetno utječe i na kvalitetu zvuka, kao i na učinkovitost tehnologije za aktivno blokiranje buke.

Kontrole biramo sami

Vanjska strana kućišta slušalica osjetljiva je na dodir te se koristi za upravljanje glazbom, glasovnim asistentom i telefonskim pozivima. Dana nam je potpuna sloboda odabira koja će se funkcija aktivirati na kojoj slušalici, i na koji način. Primjerice, ako želite da jednim dodirom lijeve i desne slušalice regulirate glasnoću zvuka, umjesto da se tako pauzira glazba, jednostavno ćete to odabrati u službenoj aplikaciji Technics Audio Connect. Željene naredbe (prebačaj pjesama, aktivacija glasovnog asistenta, odabir načina rada) mogu se vezati uz jednostruki, dvostruki i trostruki pritisak slušalica, kao i uz pritisak i držanje. Nikad nismo posve shvaćali zašto brojni proizvođači bežičnih slušalica forsiraju tvornički definirane kontrole i ne dopuštaju nam da ih prilagodimo vlastitim preferencijama, pa je utoliko ljepše vidjeti kako Technics ne nameće vlastitu logiku.

Službena aplikacija krije i brojna druga ugodna iznenađenja. Na primjer, u izborniku "Headphone fitting sensor" možemo odrediti kako se slušalice ponašaju u slučaju da jednu od njih izvadimo iz ušiju. Ako tako odaberemo, glazba će biti pauzirana, a nastavit će s reprodukcijom, uz pretpostavku da slušalicu vratimo u uho unutar jedne minute. Radi se o funkcionalnosti koju nude mnogi konkurentski modeli, no Technics je otišao korak dalje, te je u istom izborniku ponudio opciju isključenja dodirnih senzora kad slušalica nije u ušima. Time se efektivno rješava beskonačno iritantan problem TWS slušalica – da nehotično prekinemo pauzu, prebacimo pjesmu ili aktiviramo glasovnog asistenta, dok ih držimo u dlanu ili pokušavamo vratiti u uho.

JustMyVoice - Filtriranjem do rezultata

Odlično iskustvo korištenja Ambient Modea, čiji se intenzitet dade regulirati u rasponu od 0 do 100%, uvelike treba zahvaliti kvalitetnim mikrofonima, kojima je Technics opremio svoje slušalice.

Svaka slušalica ih ima ukupno četiri, a oni zajednički rade na detekciji i izolaciji glasa te bilježenju ambijentalne buke, koja se, procesiranjem signala, nastoji ukloniti. Tu tehnologiju Technics naziva JustMyVoice. Cjelokupno iskustvo korištenja mikrofona, kako za izdavanje glasovnih naredbi, tako i za telefoniranje, u svakom je pogledu natprosječno te se ubraja među istaknute adute slušalica EAH-AZ80.

Mobilna aplikacija u konfiguracijskom dijelu nudi brojne druge opcije, poput kalibracije i namještanja razine aktivnog blokiranja buke, traženja slušalica prema zvučnom signalu ili lokaciji na karti, te odabira ponašanja prilikom korištenja takozvanog Ambient Modea, načina rada u kojem slušalice koriste vanjske mikrofone za hvatanje okolnih zvukova, koji se potom prenose u slušalice. Ambient Mode kod Technicsovih slušalica ima postavku Transparent, gdje kroz slušalice bivaju reproducirani svi okolni zvukovi, te Attention, gdje se nastoje dodatno izolirati frekvencije iz govornog područja, kako bismo bolje čuli ljudske glasove. Način Transparent u praksi zvuči prirodnije, štoviše, smatramo ga vrlo ugodnim za korištenje, jer okolne zvukove interpretira bez čujne kompresije i siktanja, kakvo je često prisutno kod konkurentskih slušalica.

Dvostruko hibridno blokiranje

Uz Ambient Mode, Technicsove slušalice nude i način rada u kojem aktivno blokiraju vanjsku buku. Koristi se dvostruki hibridni ANC, gdje je jedan mikrofon (feed-forward) ugrađen u stražnju stranu kućišta slušalica, dok se drugi (feed-back) nalazi u blizini zvučničkih jedinica. Zadatak prvog jest da prati zvukove iz okoline i, pomoću digitalnog softverskog filtera, vrši njihovo zatomljavanje. Drugi mikrofon i analogni hardverski filter zaduženi su za filtriranje preostalih nepoželjnih frekvencija, onih koje nastaju između zvučničkog drivera i naših bubnjića. Technicsov ANC već smo u testu slušalica EAH-AZ60 proglasili jednim od boljih na tržištu, a tvrtkina najnovija implementacija te tehnologije, to je samo potvrdila. ANC se može namještati u rasponu od 0-100% te se u praksi odlično nosi sa smetnjama poput buke mlaznih motora, žamora u javnom prijevozu, napornih pozadinskih zvukova u uredima, i drugim svakodnevnim iritantnostima. Treba kazati da aktivacija ANC-a ne stvara osjećaj pritiska u ušima, ali i da njegovo korištenje nema negativnih utjecaja na kvalitetu zvuka.

Magneti u aluminijskoj kutijici čvrsto drže slušalice na mjestu. Kutijica se može puniti putem USB-C konektora, ali i bežično

Sa slušalicama se isporučuje aluminijska kutijica klasičnog oblika, s pouzdanom šarkom poklopca i čvrstim magnetima za fiksiranje slušalica. Na stražnjoj strani kutijice nalazi se USB-C konektor za njeno žično punjenje, koje, u slučaju da je baterija u kutijici posve prazna, traje oko dva i pol sata. Punjenje baterije u kutijici izvedivo je i bežično, jednostavnim odlaganjem na bilo koji bežični Qi punjač. U tom slučaju punjenje baterije traje oko tri sata.

Same slušalice u kutijici će se također napuniti za oko dva sata (ako su posve prazne), ali podržana je i tehnologija brzog punjenja, stoga u 15 minuta dobivaju dovoljno kapaciteta za oko sat vremena rada (s uključenim ANC-om).

Ukupno trajanje baterije slušalica ovisi o korištenom Bluetooth kodeku, glasnoći slušanja i aktivnosti ANC-a. Primjerice, kad se koristi kodek LDAC i ANC, slušalice će se isprazniti za oko četiri sata. Prebacimo li se na kodek AAC, autonomija se penje na nekakvih sedam sati. Isključenjem ANC-a trajanje baterije se produljuje za oko pola sata, iz čega proizlazi kako se radi o energetski prilično učinkovitoj implementaciji ANC-a, od čijeg se korištenja zaista ne treba susprezati.

Vanjska strana kućišta osjetljiva je na dodir. U aplikaciji Technics Audio Connect konkretne kontrole biramo sami

Sama kutijica ima dovoljno veliku bateriju za tri potpuna punjenja slušalica, što znači da podiže vrijeme autonomije na oko 17 sati (kodek LDAC), pa sve do 24 sata (kodek AAC).

Stanje baterije u kutijici i svakoj slušalici zasebno u svakom se trenutku može provjeriti unutar mobilne aplikacije Technics Audio Connect. Zašto su slušalice prikazane svaka za sebe? Iz razloga što se zvuk po potrebi može slušati na jednoj slušalici – bilo kojoj – stoga one neće nužno uvijek imati isti kapacitet.

Tri odjednom

Slušalice EAH-AZ80 opremljene su Bluetooth 5.3 čipom, koji donosi podršku za istovremenu bežičnu konekciju s čak tri uređaja. To mogu biti, primjerice, vaš laptop, mobitel i tablet. Slušalice se automatski prebacuju na onaj uređaj s kojeg smo upravo pokrenuli reprodukciju zvuka, bez ikakve potrebe za ručnim petljanjem po Bluetooth postavkama, pauziranjem glazbe, ili ičime sličnim. Opisana funkcionalnost u praksi se pokazuje iznimno praktičnom. Primjerice, ako vam zazvoni telefon dok slušate glazbu s laptopa, bez ikakvih komplikacija ćete se javiti na telefonski poziv i odraditi ga pomoću odličnih mikrofona u slušalicama. Nakon što poziv bude završen, slušalice će se automatski "vratiti" na laptop.

Odabrani čip podržava Bluetooth kodeke SBC, AAC i LDAC. Podrške za sve popularniji kodek aptX Adaptive nema, što u ovom trenutku nije osobit nedostatak, ali kako će se podrška za njega širiti, tako će njen izostanak sve više stršati.

Namještanje kodeka LDAC - Zakopano u opcijama

Korištenje takozvanog Bluetooth Multipointa, sposobnosti slušalica EAH-AZ80 da se istovremeno povežu s tri uređaja, dolazi s jednim ograničenjem: ako Multi-point omogućite za tri uređaja, više ne možete koristiti kodek LDAC (24-bit/96 kHz, uz maksimalni bitrate od 990 kbit/s), već samo AAC (16-bit/44,1 kHz, najviše 250 kbit/s). Kad je Multipoint aktivan za dva uređaja, Technics sugerira da se kodek LDAC prebaci na postavku Best Effort, kako bi se zadržala apsolutna stabilnost konekcije. To znači da će se bitrate audiosignala prebacivati između 330, 660 i 990 kbit/s, već ovisno o trenutačno dostupnom i ostvarivom bandwidthu. Puni bandwidth kodeka LDAC (909/990 kbit/s), koji se dobiva kad se kodek namjesti na maksimalnu kvalitetu, službeno je preporučljiv samo kad je Multipoint isključen, dakle onda kad slušalice ne namjeravate uparivati s više uređaja istodobno.

Konkretne postavke kodeka LDAC u Androidu su šlampavo izvedene. Morat ćete ih potražiti u developerskim opcijama vašeg uređaja, koje pak otključavate tako da sedam puta dodirnete redak "Build number" u sistemskim informacijama vašeg uređaja. Na Samsung Galaxyju S22+, kojeg smo koristili za testiranje, konkretne postavke kodeka LDAC zovu se "Best Effort" (adaptivni bitrate) i "Optimised for Audio Quality" (fiksnih 909/990 kbit/s).

S Appleovim uređajima nema problema – AAC je jedini Bluetooth kodek, kojeg oni podržavaju.

Za reprodukciju zvuka zadužene su 10-milimetarske dinamičke zvučničke jedinice s aluminijskom dijafragmom. Zvuk koji iz njih izlazi izrazito je ugodan, dobro izbalansiran i uglađen. Technics se nije bavio dječjim poslima, poput ekstremnog napuhavanja basa, ali ni kirurškim seciranjem svake ispuštene note, što je odlična vijest za svakoga tko preferira da mu glazba jednostavno zvuči – dobro. Slušalice EAH-AZ80 svestrane su u svakom pogledu, pa tako i u aspektu akustičkih performansi; ugodno su nas iznenadile širokim spektrom žanrova, s kojima uspješno izlaze na kraj. Basovi imaju dubinu, definiciju i udar potreban za elektronsku glazbu i rap, a istovremeno dobivamo i dovoljno finoće i slojevitosti u srednjim frekvencijama, da bismo mogli uživati u žanrovima gdje su u prvom planu vokali, čak i kad ih prati minimalistička glazbena podloga. Ni u jednom trenutku ne stvara se osjećaj da se instrumenti bore s pjevačima za prevlast nad pjesmom; svi elementi imaju svoje mjesto u miksu. Visoke frekvencije čujno su zaglađene, čak bismo rekli i obuzdane, s ciljem sprečavanja zamora ušiju.

Izuzev u testiranoj crnoj, Technics svoje nove najbolje bežične slušalice proizvodi i u srebrnoj varijanti

Onaj kome nedostaje energije u gornjem dijelu spektra, može u aplikaciji Technics Audio Connect aktivirati zvučni profil Treble+, dizajniran upravo s ciljem podizanja viših srednjih i visokih frekvencija. Na istom se mjestu nudi nekoliko drugih akustičkih profila (Bass+, Super Bass+, Vocal, Dynamic), a svima im je zajedničko da su izvedeni odmjereno i suvislo, pa ih, zahvaljujući tome, ima smisla koristiti. Primjerice, ako volite natprosječnu količinu basa, profil Super Bass+ dat će vam to što tražite, a bez potpunog upropaštavanja ostatka prezentacije. Bežične slušalice sa zaista upotrebljivim profilima zvuka mogu se nabrojati na prste jedne ruke, pa je pohvala za Technics utoliko veća.

Aplikacija Technics Audio Connect nudi nekoliko vrlo upotrebljivih profila zvuka, kao i 5-pojasni "ručni" ekviliaztor

Neutralni profil naziva se DIRECT, a tu je još i opcija Custom, koja nam na raspolaganje stavlja 5-pojasni ekvilizator, u kojem izlaznu karakteristiku slušalica možemo modificirati ručno. Ugrađene zvučničke jedinice na sve promjene reagiraju bez distorzija, što vlasnicima slušalica EAH-AZ80 omogućuje da si u ekvilizatoru daju oduška.

Najzad, glasnoća slušalica više je nego dostatna za korištenje kod kuće, u uredu i na otvorenom. Pri maksimalnoj glasnoći izmjerili smo maksimalni SPL od oko 112 dB. To je vrijednost kojoj zapravo ni ne biste trebali dugotrajnije izlagati uši.

U konačnici, Technicsove nove najbolje bežične slušalice ostavljaju dojam kompletnog proizvoda, kod kojeg apsolutno ništa nije prepušteno slučaju. Štoviše, svaki njihov aspekt dotjeran je do visoke razine, a na listi mogućnosti nalazi im se apsolutno sve što bi se od TWS slušalica visoke klase očekivalo – i više od toga. Pridodamo li svemu tome odlične mikrofone i uvjerljivo aktivno blokiranje vanjske buke, zaključak je jasan: možete li na bežične slušalice potrošiti 300 eura, EAH-AZ80 trebao bi vam biti na samom vrhu popisa.