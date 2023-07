AI alati i praktična primjena generativne umjetne inteligencije - Vrli novi umjetni svijet

Posljednjih desetak godina sve se primjetnije koristi umjetna inteligencija u različitim područjima i za različite svrhe, no njezini počeci sežu do prve polovice 20. stoljeća, kada su McCulloch & Pitts u časopisu Bulletin of Mathematical Biophysics objavili znanstveni rad kojim su postavili temelje za razvoj neuronskih mreža, predstavivši matematički model neuronske mreže u okviru teorije automata. Razvoj umjetne inteligencije bio je relativno spor i u početku pretežito teorijske naravi (Alan Mathison Turing, pedesetih godina objavljuje radove o umjetnoj inteligenciji te osmišljava poznati test), no kako je napredovala računalna snaga, tako je i praktična primjena umjetne inteligencije počela biti sve zamjetnija. Među prvim primjerima koji su snažno odjeknuli u javnosti svakako je IBM-ov Deep Blue, koji je 1997. godine u šahu pobijedio svjetskog prvaka Garija Kasparova. Zatim je 2012. godine startup DeepMind stvorio duboku neuronsku mrežu koja je mogla prepoznavati mačke u videozapisima, dok je Facebook 2014. godine stvorio DeepFace, koji je gotovo ljudskom preciznošću mogao prepoznavati lica.