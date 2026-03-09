Testirali smo odlične ventilatore TRYX Rota SL ARGB 120 i Rota SL ARGB Reverse 120

TRYX je marka poznata mnogima koji prate tržište rashladnih dodataka za osobna računala, osobito onima zainteresiranima za inovativna rješenja. Ovaj put na naš su stol stigli 120-milimetarski ventilatori, pakirani u setove od po tri komada, i to u dvije varijante. U jednoj se nalaze tri primjerka s klasično okrenutim lopaticama, a u drugoj s obrnuto okrenutim lopaticama, takozvani reverse blade ventilatori.