Testirali smo Ruark Audio MR1 Mk3, male zvučnike za veliku svirku

SPECIFIKACIJE Zvučničke jedinice 20 mm visokotonac + 85 mm bas-srednjetonac DAC 24-bit/192 kHz (optički ulaz) / 24-bit/96 kHz (USB-C) Pojačalo 2x 25 W (D-klasa) Bežična povezivost Bluetooth (SBC, AAC, aptX HD) Konektori USB-C ulaz, kombinirani optički (TOSLINK) i 3,5 mm AUX ulaz, RCA ulaz za gramofon (MM), RCA izlaz za subwoofer Dimenzije i masa 185 x 135 x 160 mm, 2,1 kg (po zvučniku) Jamstvo 2 godine Dojam Suvisla nadogradnja omiljenih kompaktnih aktivnih zvučnika, s poboljšanjima na svim pravim mjestima

Ljepota dugoročnog praćenja nekog proizvoda leži u tome što se s vremenom počinje prepoznavati filozofiju proizvođača. Vidimo gdje su kompromisi svjesno prihvaćeni, gdje se inzistira na kontinuitetu, a gdje se ipak odlučuje na promjene. U slučaju zvučnika MR1, Ruark Audio od početka ima istu ideju: ponuditi izuzetno kompaktne stereo zvučnike, koji po zvuku nadilaze vlastite dimenzije, ali i očekivanja. Model MR1 Mk3 predstavlja treću iteraciju tog koncepta i potvrđuje kako Ruark nije sklon radikalnim rezovima, već pažljivim, evolucijskim poboljšanjima. Obzirom da smo već MR1 Mk2 okitili nagradom "Bug preporuka", stvari za njegovog nasljednika već u startu stoje povoljno.

Na prvi pogled, MR1 Mk3 teško je razlikovati od prethodnika, ali pažljivije promatranje otkriva kako su zvučničke kutije diskretno povećane i blago redizajnirane. Sada su za nekoliko centimetara dublje i više, čime je dobivena veća unutarnja zapremnina, ali uz zadržavanje kompaktnog formata, stoga se i dalje radi o odličnom izboru za radni stol ili policu. Kad se postave pored monitora, Ruarkovi zvučnici u tom smislu neće izgledati ništa "čudnije" od klasičnih zvučnika za PC, a istodobno će zvučati neusporedivo bolje od bilo kojeg takvog modela.

Zvučnici MR1 Mk3 savršeno se uklapaju na radni stol, gdje nude osjetno kvalitetniji zvuk od klasičnih PC zvučnika. Na fotografiji je tamnosiva (Satin Charcoal) izvedba zvučnika

Kabineti su precizno izrađeni, ovaj puta bez vidljivih spojeva na bokovima kutija, i dostupni u estetski privlačnim varijantama, s finišem u boji oraha (Rich Walnut) ili u tamnosivoj (Satin Charcoal) izvedbi. Prednju stranu u oba slučaja prekriva siva platnena mrežica, dok je na gornjoj strani desnog, "glavnog" zvučnika smješten kotačić, koji obavlja iste funkcije kao i prije. Okretanjem namještamo glasnoću zvuka, a pritiskom se prebacujemo između ulaza.

Napokon USB

Upravo u ponudi ulaza MR1 Mk3 krije nekoliko značajnih poboljšanja u odnosu na prethodnika, koja ove kompaktne zvučnike čine znatno svestranijima nego što su to bili dosad. Uz zadržani analogni 3,5-milimetarski ulaz i RCA izlaz za subwoofer, te optički (TOSLINK) ulaz, Ruark je u MR1 Mk3 napokon implementirao USB-C ulaz, pa je uparivanje sa stolnim i prijenosnim računalima sada trivijalno. Interni digitalno-analogni pretvarač pritom podržava obradu signala do 24-bit/192 kHz (putem optike), dok je USB-C ulaz ograničen na 24-bit/96 kHz, što je u praksi više nego dovoljno za većinu dostupnog digitalnog sadržaja. Optički ulaz ostaje prvi izbor za spajanje mrežnog streamera, CD svirača ili televizora.

Na poleđini desnog zvučnika nalaze se svi priključci, uključujući USB-C, phono ulaz i izlaz za subwoofer. Optički ulaz kombiniran je sa 3,5-milimetarskim ulazom, a u paketu se dobiva odgovarajući adapter

Druga velika novost jest ugradnja MM phono predpojačala, zahvaljujući kojemu se gramofon može spojiti izravno na zvučnike, bez dodatnih uređaja i kabela. Time MR1 Mk3 izlazi iz okvira klasičnih stolnih zvučnika i postaje punokrvni mali hi-fi sustav, sposoban poslužiti kao središnja točka jednostavnog analognog ili digitalnog postava u manjim prostorima. U kontekstu popularnosti ploča, riječ je o izuzetno smislenoj nadogradnji, koja dodatno povećava praktičnu vrijednost Ruarkove kompaktne uzdanice.

Bežična povezivost također je modernizirana, pa uz rudimentarne kodeke SBC i AAC zvučnici sada podržavaju i aptX HD, koji omogućuje prijenos zvuka u razlučivosti do 24-bit/48 kHz, uz maksimalni bitrate od oko 576 kb/s. U usporedbi sa standardnim SBC-om, koji se u praksi najčešće kreće između 200 i 320 kb/s, te AAC-om, čija kvaliteta ovisi o implementaciji, aptX HD donosi manju kompresiju, bolju očuvanost dinamičkog raspona i manje degradacije zvuka u složenijim glazbenim zapisima. Naravno, ako Ruarkove zvučnike planirate često koristiti za bežičnu reprodukciju glazbe, mnogo praktičniji izbor od Bluetootha jest dodavanje bežičnog streamera. Prirodan izbor su povoljni modeli, kao što je WiiM Mini (€100), koji će donijeti potrebnu funkcionalnost, a bez drastičnog povećanja cijene sustava.

Nova utroba

No, najvažnije promjene kod modela MR1 Mk3 kriju se unutar kućišta, ondje gdje se zapravo odlučuje o konačnom karakteru zvuka. Uz zadržani 20-milimetarski visokotonac sa svilenom kupolom, Ruark je u trećoj generaciji zvučnika posegnuo za većim bas-srednjetonskim driverom promjera 8,5 centimetara, umjesto dosadašnjeg 7,5-centimetarskog, pri čemu nova jedinica koristi membranu od tretiranih prirodnih vlakana. Povećanjem aktivne površine membrane i optimizacijom njezina materijala, proizvođač je dobio čvršću mehaničku osnovu za reprodukciju niskih i srednjih frekvencija, uz bolju kontrolu izobličenja pri višim glasnoćama.

Kotačić na desnom zvučniku služi za namještanje glasnoće i odabir izvora signala

Takva promjena nužno je povukla za sobom i redizajn skretnice te bas-refleksnog sustava. Za frekvencijsko dijeljenje između visokotonca i bas-srednjetonca Ruark kaže kako je prilagođeno novoj akustičkoj konfiguraciji, ali događa se pri frekvenciji od 2,5 kHz. Bas-refleksni otvor postavljen je na dno lijevog i desnog zvučnika, i okrenut prema dolje, dakle u smjeru plohe na koju ćete zvučnike odložiti. Radi se o domišljatom rješenju, gdje se percepcija energije basova pojačava korištenjem opisanog, "prisilnog" približavanja bas-refleksnog otvora čvrstoj površini; to bismo inače izbjegavali, ali kod malih zvučnika, poput Ruarka MR1 Mk3, takva pomoć u donjem dijelu spektra dobrodošla je.

Promijenjena je i amplifikacija. Ruark se odmaknuo od A/B-topologije korištene u prethodnim generacijama modela MR1 te je prešao na pojačalo D-klase, snage 25 W po kanalu. Radi se o očekivanom i logičnom potezu, obzirom na visoku učinkovitost, nisko zagrijavanje i sirovu snagu modernih pojačala D-klase. U kontekstu zvučnika MR1 Mk3, ta promjena ima jasnu svrhu: osigurati veću rezervu snage, bolju kontrolu membrana i stabilnije ponašanje sustava pri višim razinama glasnoće, bez povećanja dimenzija kućišta. Pojačalo se, usput budi rečeno, nalazi u desnom zvučniku, a lijevi je "pasivni", pa on pojačani signal za reprodukciju dobiva putem priloženog 3,5-milimetarskog, trometarskog, opletenog kabela.

Varijanta s furnirom u boji oraha (Rich Walnut) ističe retro karakter Ruarkovih mališana. Kutije više nemaju vidljiva mjesta spojeva svojih ploha, kao što je to dosad bio slučaj

Kombinacija veće bas-srednjetonske jedinice, drugačije ugođene skretnice i snažnijeg pojačala jasno pokazuje kako se Ruark kod treće generacije svojih kompaktnih zvučnika nije zadovoljio kozmetičkim zahvatima, već je sustavno radio na poboljšanju temeljnih elemenata njihova ustroja. Upravo se na toj razini, skrivenoj od pogleda, stvara podloga za sve ono što MR1 Mk3 pokazuje u praksi.

Veće, življe i glasnije

Ako se prisjetimo zvučnog karaktera prethodnika, modela MR1 Mk2, koji smo opisali kao raskošan, dinamičan, detaljan i zavodljivo muzikalan, ali i iznenađujuće uravnotežen za svoje gabarite, već nakon kraćeg slušanja nasljednika postaje jasno kako Ruark nije išao za potpunom promjenom identiteta, već za blagim pomakom akcenta unutar već poznatog zvučnog potpisa.

Najizraženija razlika primjetna je u području niskih frekvencija. Dok je MR1 Mk2 nudio neočekivanu punoću i dubinu, ali pritom zadržavao vrlo dobru mjeru i suzdržanost, MR1 Mk3 u basovima zvuči osjetno energičnije, masivnije i fizički veće – mnogo veće no što zapravo jest. Bas je dublji, energičniji i izraženiji, osobito pri srednjim i višim glasnoćama, što ovim zvučnicima daje autoritativniji karakter i veću sposobnost ispunjavanja prostora. Svrha te promjene je jasna: povećati subjektivni dojam snage i skale zvuka, kako bi MR1 Mk3 bio uvjerljiviji i u nešto većim prostorima te pri glasnijem slušanju, a ne isključivo u nearfieldu.

Jednostavan daljinski upravljač omogućuje upravljanje sustavom iz kauča, iz čega je očito kako Ruark svoje zvučnike ne vidi isključivo na radnim stolovima, već i u drugim prostorijama naših domova

Povećana snaga sustava izravno se odražava i na ukupnu dinamiku. Dok je MR1 Mk2 impresionirao sposobnošću da ostane živahan i ekspresivan čak i pri umjerenim razinama glasnoće, MR1 Mk3 donosi osjetno veći dinamički raspon odnosno izraženiji kontrast između tihih i glasnih dijelova. Glazba sada ima više zamaha i više fizičke prisutnosti, što je osobito čujno kod modernije produkcije, elektroničke glazbe i filmske glazbe.

U srednjetonskom području, gdje se nalazi većina vokala i akustičnih instrumenata, razlike su suptilnije, ali i dalje primjetne. MR1 Mk2 odlikovala je određena toplina, mekoća i prirodna fluidnost, zbog koje su vokali zvučali iznimno ugodno i nenametljivo. Kod MR1 Mk3 taj je dio spektra nešto izravniji i upečatljiviji, s većim osjećajem projekcije i prisutnosti, ali i s nešto manje one "slatkoće", koja je krasila prethodnika. Ova promjena u kontekstu svega ostalog očekivana je – nekako je trebalo omogućiti da se srednji tonovi probiju kroz moćniji bas i veću ukupnu glasnoću, umjesto da se utope u pozadini.

Na području prostorne prezentacije, MR1 Mk3 dodatno naglašava širinu i volumen pozornice. Zvuk se širi izvan fizičkih granica zvučnika s još većom lakoćom, a ukupna slika djeluje punije i grandioznije. Istodobno, famozni "fantomski centar" se ne gubi. Baš suprotno, s izrazitom lakoćom ga dobivamo u prostoru između zvučnika, čak i kad ih slušamo u nearfieldu. U slučaju da ih postavite lijevo i desno od monitora, imat ćete dojam da vokali izlaze iz ekrana.

Dodavanje subwoofera - Šlag na torti

Zvučnici MR1 Mk3 proizvode neočekivane količine basa za svoje gabarite, i već sami po sebi daju dovoljno energije u donjem dijelu spektra da ispune manji prostor bez osjećaja "praznine". Ipak, ako ste netko tko redovito sluša žanrove s obiljem basa, poput elektroničke, hip-hop ili orkestralne glazbe – ili naprosto obožavate bas, bez obzira što slušate – možda ćete osjetiti potrebu da dubokim frekvencijama dodate potporu.

U tom smislu, Ruarkovi zvučnici mogu se proširiti aktivnim subwooferom putem RCA sub-out izlaza na desnom zvučniku. Pri tome im je prirodni par Ruark RS1 Subwoofer (€400), čije je kućište estetski i tonalno usklađeno sa zvučnicima iz linije MR1. U kombinaciji sa spomenutim subwooferom, Ruarkovi zvučnici tvore vrlo koherentnu 2.1 konfiguraciju, u kojoj bas dobiva veću dubinu i masu, a bez narušavanja jasnoće srednjih i visokih tonova.

S takvog sustava neće vam biti lako nadograditi na nešto još bolje, a da vas to ne košta ozbiljnu količinu eura.

Dojma smo kako je Ruark svoje zvučnike MR1 Mk3 učinio dovoljno drugačijima od prethodnika da bismo ih mogli nazvati suvislim i svrhovitim proizvodom. Moglo bi se reći kako je djelić suptilnosti i elegancije prethodnika ustupio mjesto sirovoj snazi treće revizije Ruarkove kompaktne uzdanice, ali MR1 je još uvijek zadržao dovoljno vlastitog identiteta da ostane vjeran svojoj temeljnoj ideji. Pridodamo li tome itekako dobrodošla nova sučelja i izostanak nekih starih nedaća, poput distorzije bas-srednjetonske jedinice kod vrlo glasnog slušanja, preostaje nam tek toplo preporučiti Ruark MR1 Mk3. Radi se o odličnom izboru za slušanje glazbe, kako za radni stol, tako i za policu ili komodu u spavaćoj sobi, pa i manjem dnevnom boravku.