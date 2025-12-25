Thermaltake Ceres 330 TG ARGB Snow - Toranj pun iznenađenja

SPECIFIKACIJE Tip Mid tower Kompatibilne matične ploče Mini-ITX, m-ATX, ATX, E-ATX Dimenzije 475 x 245 x 463 mm Podržane grafičke kartice Do 370 mm (s ventilatorima na prednjoj strani) Podržana visina hladnjaka procesora Do 185 mm Podržana duljina napajanja Do 220 mm Isporučeni ventilatori 2x Thermaltake CT140 ARGB (1.500 o/min), 1x Thermaltake CT140 (1.500 o/min) Jamstvo 2 godine Dojam Solidno izrađeno kućište korektne cijene, idealno za kupce koji su se odlučili na izgradnju konfiguracije bez vidljivih kabela

Thermaltake, jedan je od onih proizvođača koji imaju tendenciju eksperimentirati s raznim novim funkcijama i dizajnerskim rješenjima prilikom projektiranja komponenti. Takav pristup može se okarakterizirati hrabrim, ali sa sobom donosi određen stupanj rizika. Ako se izvedba funkcije pokaže manjkavom, mediji će brže-bolje "popljuvati" proizvod. Srećom, to nipošto neće biti slučaj s kućištem Ceres 330 TG ARGB, koje smo testirali u bijeloj izvedbi, nazvanoj Snow.

Prednji ventilatori tvornički su ulančani, opremljeni su ARGB LED-icama te su u radu vrlo tihi

Kućište Ceres 330 TG ARGB pripada klasičnoj, mid tower obitelji kućišta, s naglaskom na nešto veću širinu – od 245 mm. Visina mu iznosi 475 mm, a duljina 463 mm. Osim u atraktivnoj bijeloj, kućište je dostupno u crnoj te plavkastoj boji hortenzije. Izgled je stvar osobne preferencije, ali mi smo dobili dojam ziheraški dizajniranog proizvoda, s velikim naglaskom na održavanje. Kvaliteta materijala je solidna. Šasija je načinjena od SPCC lima solidne kvalitete, a prednja maska od tvrde plastike ne pokazuje znakove uvijanja ili krckanja tijekom demontiranja. Spojevi dijelova su konzistentni, dok svaki filter za prašinu jednostavno sjeda na svoje mjesto. Ipak, ne možemo govoriti o vrhunskoj kvaliteti izrade kao na nekim konkurentima, ali tu razliku Ceres 330 nadopunjuje dodatnim mogućnostima.

Dodaci koji iznenađuju

Za dodatnih 80-ak eura Thermaltake nudi i 3,9-inčni LCD ekran za prikaz raznih informacija. Ugrađuje se na lijevi bok kućišta, ispod staklene bočne stranice

Prednja maska izrešetana je okruglim prorezima kako bi se osigurao maksimalni protok zraka, a s njezine unutarnje strane postavljen je filter za prašinu. Zapravo, filteri za prašinu postavljeni su iza svake perforirane površine kućišta, a svaki se može jednostavno skinuti i oprati. Na gornjoj površini nalazimo standardni set I/O konektora, koji uključuje par USB-ova 3.2 Gen 1, jedan USB 3.2 Gen 2x2, dva odvojena 3,5-milimetarska analogna konektora za zvuk, te tipke za uključivanje računala i restart. Iza njih nalazi se golemi rupičasti prostor namijenjen ugradnji dodatnih ventilatora ili radijatora vodenih hlađenja. Lijeva bočna stranica načinjena je od kaljenog stakla, ali ne proteže se svom visinom kućišta. Donja komora, namijenjena instalaciji napajanja i dodatnih uređaja za pohranu, razdijeljena je na dva dijela. Stražnji dio vijcima se odvaja od kućišta te također posjeduje rupičasti uzorak i filter za prašinu s unutarnje strane. Ako poželite ukloniti i drugi dio poklopca donje komore, umjesto njega možete instalirati okvir opremljen 3,9-inčnim LCD-om koji proizvođač prodaje zasebno, kao dodatak ovom kućištu.

Ceres 330 podržava i vertikalnu ugradnju grafičke kartice, ali za to će biti potrebno dokupiti PCIe riser kabel, čija se cijena kreće oko 80 eura

Pogled na stražnju stranu otkriva još jedno ugodno iznenađenje. Ceres 330 podržava vertikalnu instalaciju grafičke kartice. Za to će biti potrebno okrenuti stražnji nosač za ekspanzijske kartice te dokupiti produžni kabel.

Dobro provjetren

Svaka inačica Ceresa 330 dolazi s tri predinstalirana ventilatora. Iza prednje maske postavljena su dva RGB LED-icama osvijetljena ventilatora, promjera 140 mm i maksimalne brzine od 1.500 o/min. Straga nalazimo još jedan ventilator istog promjera i brzine, ali bez RGB LED-ica. Tijekom testiranja pokazali su vrlo dobru zvučnu kulisu. Kao i uvijek, savjetujemo vam da ih podesite na nisku brzinu rada, idealno na raspon između 500 i 800 o/min, kada u radu ne stvaraju nikakvu buku. S obzirom na promjer od 140 mm, čak i pri vrlo niskim brzinama osigurat će solidan protok zraka. Sva tri ventilatora podržavaju PWM upravljanje, stoga će njihovo podešavanje biti trivijalno. Ako ne želite koristiti tvorničke ventilatore, zanimat će vas da je na prednju stranu moguće instalirati tri ventilatora manjeg promjera, od 120 mm. Također, na krov kućišta moguće je postaviti još tri 120 mm ili dva 140 mm ventilatora, a na samo dno moguće je postaviti još jedan 120 ili 140 mm ventilator.

Čak i uz korištenje tradicionalnih komponenti, konfiguracija unutar kućišta izgleda uredno

Podržana je instalacija vodenih hlađenja čiji radijatori sežu do 360 mm. Idealno mjesto za postavljanje radijatora jest na krov, na koji ćete moći postaviti radijator duljine 240 ili 280 mm. Poželite li ugraditi modele s tri ventilatora, to ćete moći učiniti jedino sprijeda, no prije toga, potrebno je ukloniti predinstalirane ventilatore. Maksimalna visina zračnog hladnjaka za procesor iznosi 185 mm, što u prijevodu znači da kućište podržava sve hladnjake u egzistenciji. Mi smo na našu ploču instalirali golemu Noctuu NH-D15 G2, s čijom ugradnjom nismo imali nikakvih problema.

Dovoljno prostran

Prema specifikacijama, kućište podržava velike E-ATX matične ploče, ali u slučaju njihove ugradnje, ploča bi prekrila gumene proreze za kabele na desnoj strani, što bi drastično otežalo izgradnju uredne konfiguracije. Prema tome, držite se standardnih ATX modela. Međutim, jedna od vrlo važnih značajki Ceresa 330 jest podrška za matične ploče s konektorima na poleđini. Podržane su sve Asusove, Gigabyteove te MSI-jeve matične ploče. To je ujedno i osnovni razlog zašto je kućište nekoliko centimetara šire od prosjeka klase.

Upotpunjena konfiguracija otkriva da kućište posjeduje gomilu prostora za ostavljanje viška kabela. Pravokutni prorezi oko matične ploče služe za povezivanje kabela u slučaju ugradnje matične ploče s konektorima na poleđini

Iskustvo izgradnje konfiguracije bilo je glatko, a krajnji rezultat uredan. Jedini ustupak tiče se stražnjeg ventilatora, koji smo prije ugradnje matične ploče privremeno morali demontirati, kako bi stražnja pločica sjela na svoje mjesto. Također, PWM kabel stražnjeg ventilatora vrlo je kratak, ali Thermaltake uz kućište isporučuje produžni kabel.

Napajanje se ugrađuje u donju komoru, a podržana su napajanja duljine čak do 220 mm. Odmah do napajanja, Thermaltake je ostavio prostor za ugradnju još jednog 120 ili 140 mm ventilatora. Alternativno, na to mjesto moguće je ugraditi jedan 3,5-inčni čvrsti disk. Na desnom boku još se nalaze i dva nosača za 2,5-inčne uređaje za pohranu. Za današnje pojmove – sasvim dovoljno.

Korištenje napajanja bez modularnih kabela za Ceres 330 ne predstavlja problem, jer je prostor za njihovo spremanje popriličan. Kad već spominjemo kabele, moramo napomenuti da je strategija provođenja kabela solidno izvedena, iako se vidi kako Thermaltake očekuje da će se ovo kućište koristiti prije svega u kombinaciji s pločama koje imaju konektore na poleđini (BTF). Ispod matične ploče postavljeno je nekoliko proreza koji služe za povezivanje kabela s klasičnim matičnim pločama.

Na stražnju stranu moguće je ugraditi dva klasična 2,5 inčna uređaja za pohranu. Jedino mjesto za 3,5-inčni čvrsti disk nalazi se na samom dnu kućišta

Velike grafičke kartice također ne predstavljaju poteškoću za Thermaltakeov svestrani Ceres 330, jer su podržani modeli duljine do 370 mm s instaliranim ventilatorima sprijeda. Pritom ponovno moramo spomenuti i mogućnost vertikalne ugradnje, ako posjedujete PCIe riser kabel koji proizvođač nudi kao dodatnu opciju. Nažalost, kako to i inače biva kod vertikalnih nosača, njegova cijena od 80 eura gotovo prati cijenu cijelog kućišta, stoga će se malo tko odlučiti na njegovu kupnju.

Zaokružena cjelina

Za traženih 100 eura, Thermaltake je uspio načiniti kvalitetno i vrlo dobro opremljeno kućište zanimljiva izgleda te prosječne veličine. Prije svega, hvalimo velik broj filtera za prašinu i odličnu provjetrenost, a ne smijemo zaboraviti ni na vrlo dobre 140 mm ventilatore. Prostora za ugradnju komponenti nimalo ne manjka, a jedna od najvažnijih značajki jest podrška za matične ploče s konektorima na poleđini. Kao dodatni bonus, proizvođač nudi mogućnost naknadnog podešavanja izgleda, poput ugradnje LCD-a na bok te vertikalnu instalaciju grafičke kartice. Doduše, takvi dodaci, iako vrlo efektni, drastično dižu ukupnu cijenu proizvoda, pa možemo zaključiti da će se Ceres 330 TG ARGB primarno dopasti kupcima koji pod svaku cijenu žele eliminirati pogled na kabele kroz prozirnu bočnu stranicu.