XGIMI Vibe One - Jednostavan, funkcionalan i pristupačan

Vjerujemo da riječ projektor mnoge asocira na predavaonice i glomazne, bučne, pravokutne uređaje, koji vise sa stropa, upereni u platno. Iako se takvi uređaji još uvijek koriste, napredak tehnologije iznjedrio je novu tržišnu nišu za stari tehnološki koncept. Projektori temeljeni na LED tehnologiji nisu s nama od jučer, a, u odnosu na stare DLP projektore, donose manje zagrijavanje i nižu potrošnju električne energije, kompaktnije dimenzije, višu pouzdanost te za današnje pojmove, vrlo primamljivu cijenu.