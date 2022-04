Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G - Ubrzano punjenje u ljepšem kućištu

specifikacije Ekran 6,67" Super AMOLED (1.080x2.400, 20:9, 395 PPI) / 120 Hz Procesor Qualcomm Snapdragon 695 5G

2 × 2,2 GHz Kryo 670 Gold

6 × 1,8 GHz Kryo 660 Silver

Adreno 619 GPU RAM / Memorija 6 ili 8 GB RAM / 128 GB UFS 2.2 Stražnje kamere 108 MP, f/1.9, 26 mm, PDAF

8 MP, f/2.2, 118° - ultra-široka

2 MP, f/2,4, makro Prednja kamera 16 MP, f/2.5, 27 mm Povezivost Dvostruki 5G (2x Nano-SIM), Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth 5.2 Baterija / brzo punjenje 5.000 mAh / 67 W Konektor za slušalice da Dodatno IR odašiljač, NFC, microSD, stereo zvučnici, Dolby Atmos Vrsta USB konektora USB-C Dimenzije i masa 164,2 × 76,1 × 8,1 mm / 202 g Operacijski sustav MIUI 13 / Android 11 Jamstvo 2 godine

Ovogodišnje osvježenje serije Redmi Note sastoji se od pet osnovnih modela dok su starije serije imale samo dva. Xiaomi je ove godine odlučio raslojiti ponudu predstavljanjem osnovnih varijanti telefona koje podržavaju samo 4G mreže, te skupljih modela koji imaju čipsete s podrškom za 5G. Treba naglasiti da to ujedno znači da performanse 4G i 5G varijante nisu identične, odnosno, za pretpostaviti je da su modeli s 4G čipsetom sporiji. Na testiranju ovaj put imamo drugog najmoćnijeg predstavnika wobitelji, a to je model Redmi Note 11 Pro 5G, dok se na samom vrhu inače nalazi Redmi Note 11 Pro+ 5G.

Model Pro 5G teoretski je dostupan u tri boje – grafitno sivoj koja je testirana, bijeloj i plavoj. Koliko smo uspjeli uočiti po cjenicima, samo su prve dvije boje zastupljene na domaćem tržištu

Jedna od prednosti ovog uređaja je bogata oprema u kojoj se posebno ističe snažan 67-vatni naponski adapter koji omogućava iskorištavanje punog potencijala funkcije brzog punjenja telefona

Telefon je dostupan isključivo u varijanti od 128 GB memorije, no možemo birati boju kućišta koja može biti grafitno siva (takvu smo isprobali), bijela ili tamno plava. Telefon se isporučuje s odličnom dodatnom opremom – kvalitetnim USB-C kabelom, 67-vatnim naponskim adapterom i prozirnom plastičnom zaštitnom maskom. 67 W je ujedno i maksimalna brzina napajanja koju podržavaju ugrađena elektronika i 5.000-miliampersatna baterija. To je dvostruko brže napajanje u odnosu na obični Redmi Note 11 (33 W), ali i upola sporije u odnosu na skuplji Pro+ koji iz adaptera može povući čak 120 W. Priloženim adapterom uspjeli smo nakon unutar 30 minuta napuniti bateriju od 18 do 96 posto, a u našem testiranju pokazala je odličnu izdržljivost što treba zahvaliti i korištenju 6-nanometarskog SoC-a.

Staklo, ali matirano

Redmi Note 11 Pro 5G krasi vrlo sličan atraktivan dizajn kao jeftiniji Redmi Note 11, ali i ranije predstavljene modele iz serije Mi 11. Ključan element dizajna je posve ravna stražnja ploha mat finiša te ravan, a ne zaobljen okvir. Kvaliteta materijala nadograđena je u odnosu na jeftiniji telefon, pa je ta stražnja ploha izrađena od stakla, a ne plastike. Okvir također ima mat finiš i dobar grip, a izrađen je od čvrste plastike. Kad je riječ o zaštiti prašine i vode, tu je certifikat IP53, pa je uređaj otporan na špricanje, ali ne i kompletno uranjanje u tekućinu.

Stražnju stranu uređaja prekriva staklena ploča mat teksture što osigurava izvrsnu otpornost na prljanje

Na gornjem rubu telefona smješteni su konektor za spajanje slušalica, zvučnik, mikrofon i IR odašiljač. Dole su još jedan identičan zvučnik, još jedan mikrofon, USB-C i utor za SIM i microSD karticu. Ladica za ulaganje kartica ima samo dva mjesta, pa je moguće istovremeno koristiti jednu nano SIM karticu ili microSD, ili dvije SIM-ice. Na jeftinijem modelu nije prisutan ovaj kompromis, pa možemo koristiti i dvije SIM kartice i karticu za podatke. Naposljetku, s desne strane nalaze se klackalica za reguliranje glasnoće i osjetno šira tipka za uključivanje telefona, koja je opremljena s integriranim čitačem otiska prsta. Taj čitač na svim Xiaomijevim telefonima radi odlično, pa tako i na ovom. U softveru je moguće podesiti da se čitač uključuje čim na tipku stavimo prst ili tek kada je pritisnemo.

Redmi Note 11 Pro 5G nudi Super AMOLED ekran zaštićen Gorilla Glass 5 staklom razlučivosti 1.080×2.400 točaka. Iako je naizgled riječ o vrlo sličnom ekranu kao kod slabijeg modela, ovaj nudi još višu brzinu osvježavanja (120 naprema 90 Hz) kao i vršnu svjetlinu od 700 nita. S druge strane, vlasnici starijeg modela ovdje ne mogu očekivati nikakvu nadogradnju jer su mogućnosti ekrana ostale jednake.

Viša brzina osvježavanja nije uključena već ju je potrebno odabrati u postavkama. Xiaomi se ne hvali s podrškom za HDR, a nažalost nema podrške ni za Dolby Vision. S druge strane, možemo iskoristiti Dolby Atmos ako telefon koristimo u kombinaciji sa slušalicama, no to često neće biti potrebno jer su ugrađeni zvučnici odlični.

Prednja kamera implementirana je na klasičan način, preko centralno postavljene rupice na gornjem rubu ekrana. U njoj, iza zaštitnog stakla, nalazi se 16-megapikselni senzor s lećom otvora blende f/2.5. Leća nije osobite svjetlosne propusnosti, pa kvaliteta fotografija dosta opada ako osvjetljenje nije idealno. Snimanje videa ograničeno je na razlučivost 1080p i 30 fps. Za razliku od modela Redmi Note 11 kojeg smo pohvalili zbog niskog i elegantnog otoka sa stražnjim kamera, model Pro nije tako skladan. Njegov četvrtasti otok podijeljen je u dvije razine s tim da je viša, u kojoj je primarna kamera, dosta izbočena.

Primarna kamera temeljena je na Samsungovom senzoru ISOCELL HM2 razlučivosti 108 MP i otvora blende f/1.9. Senzore tako visoke razlučivosti već smo imali prilike vidjeti na skupljim telefonima, a štos je da se kod njih devet piksela niže kvalitete algoritmima objedinjuje u jedan veći i kvalitetniji virtualni piksel što rezultira fotografijama razlučivosti standardnih 12 MP.

Usprkos impresivno izbočenom otoku s kamerama na stražnjoj strani uređaja, Redmi Note 11 Pro 5G doista se može pohvaliti samo s primarnom kamerom dok su ostale dvije značajno lošije

Primarna kamera u uvjetima dobrog osvjetljenja okida vrlo dobre fotke, a nije loša ni kod fotkanja mračnijih scena. Tu si možemo pomoći i uključivanjem noćnog načina fotkanja koji nije podržan na ostalim kamerama. Optička stabilizacija nije implementirana, a još jedan minus su vrlo skromne mogućnosti snimanja videa. Maksimum koji ovaj telefon nudi je 1080p/30 fps uz elektroničku stabilizaciju slike. Na istom mjestu gdje se nalazi opcija za noćno snimanje, imamo i opciju snimanja usporenog videa, snimanje timelapsova, snimanje dugom ekspozicijom te snimanje dvostrukog videa pri čemu se koriste i prednja i stražnja kamera.

Brzinu osvježavanja ekrana od 120 Hz treba odabrati ručno. AMOLED ekran jednakih mogućnosti bio je korišten i na modelu prethodne generacije

Donji kat otoka za kamere sadrži skromni 2-megapikselni makro senzor koji je tu radi popunjavanja mjesta jer je toliko loš da ga nema smisla koristiti, te 8-megapikselni Sonyjev senzor IMX355 koji se nalazi iza ultra-široke leće otvora blende f/2.2. Potonja kamera nema autofokus, a ima je smisla koristiti samo u uvjetima odličnog osvjetljenja, premda i tada stvara osjetno lošije fotografije u odnosu na primarnu kameru. Ponuda kamera je zapravo vrlo slična jeftinijem modelu Redmi Note 11, s tom razlikom da je primarna kamera temeljena na senzoru više razlučivosti. Ipak, u praksi nema nekakve osobite razlike u fotografskim i videografskim mogućnostima dva telefona.

Performanse i zagrijavanje

Note 11 Pro 5G na domaćem je tržištu dostupan isključivo u varijanti sa 128 GB memorije, no postoje izvedbe s 6 i 8 GB radne memorije. Budući da razlika u cijeni praktički ne postoji, izbor je jasan. Temeljen je na novom 6-nanometarskom SoC-u Snapdragon 695 5G koji integriran dvije Kryo 660 Gold (Cortex A78) jezgre na taktu od 2,2 GHz i šest manjih Kryo 660 Silver (Cortex A55) jezgri na taktu od 1,8 GHz. Za grafički dio priče brine se GPU Adreno 619. Kao što možemo vidjeti u priloženoj tablici rezultata testiranja, performanse Snapdragona 695 nisu osobito dobre, pogotovo kada novi telefon usporedimo s Xiaomijevim vlastitim i ponešto jeftinijim Mi 11 Lite 5G NE koji ga potpuno deklasira u pogledu grafičkih performansi zahvaljujući korištenju moćnijeg Snapdragona 778G. S druge strane, SoC je osjetno jači od onog u običnom Noteu 11 i to ne samo u grafičkom smislu.

Osim sa standardnim testovima, performanse telefona isprobali smo i grafički vrlo zahtjevnu MMORPG igru Genshin Impact. Sistemske parametre i brzinu izvođenja igre pratili smo sa specijaliziranim alatom WeTest PerfDog koji sve ove podatke bilježi na računalu spojenom na telefon. Snapdragon 695 ovu igru može izvoditi s prosječnom brzinom od oko 35 fps uz korištenje profila Medium. Ako se koriste detaljniji profili (High ili Highest), brzina izvođenja pada sve do 25 fps što za ovakav tip igre i dalje nije loše. Istovremeno, SoC se prema telemetriji zagrijava do 56 °C, a maksimalna vanjska temperatura (gornji dio ekrana) doseže 42 °C.

rezultati testiranja Xiaomi Mi 11 Lite Xiaomi Mi 11 Lite 5G NE Xiaomi Redmi Note 11 Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G 3DMark Wildlife 1.092 2.508 449 1.215 PCMark for Android Work 3.0 Performance 8.358 10.771 7.435 10.429 Web Browsing 7.043 8.363 7.187 9.122 Video Editin 5.849 6.486 3.993 4.721 Writing 9.079 12.545 8.154 12.963 Photo Editing 14.011 22.231 14.524 22.456 Data Manipulation 7.908 9.854 6.692 9.841 Baterija 8 h 19 min 8 h 45 min 12 h 59 min 13 h 17 min

Za softverski dio priče brine se uvjerljivi MIUI 13 kojem je jezgra Android 11. Tko je već koristio Xiaomijev telefon, zna što ga čeka, a ostali mogu očekivati dobro osmišljen operacijski sustav s umjerenim brojem vlastitih aplikacija. Jedna od najznačajnijih razlika u odnosu na starije inačice MIUI-ja, ali i druge OS-ove temeljene na Androidu jest odvajanje sučelja za pregledavanje notifikacija i brzo upravljanje funkcijama (WiFi, podešavanje svjetline ekrana i slično) u dvije odvojene kartice koje izmjenjujemo klizanjem prsta po ekranu lijevo ili desno. Naravno, u nekom trenutku očekuje se i nadogradnja na Android 12, iako je Xiaomi u kontekstu većih nadogradnji jezgre OS-a konzervativniji od drugih proizvođača.

Redmi Note 11 Pro 5G objektivno je dobar telefon, no kojeg prati sjena vrlo uspješnog prethodnika. Zbog toga su očekivanja korisnika dosta visoka, a Xiaomi s novim modelom nije napravio veće iskorake osim u pogledu dizajna kućišta i brzine napajanja. Stagnacija s inovacijama nije spriječila tvrtku da poveća cijene u odnosu na prošlu godinu, a razočarava i odluka da se snimanje videa ograniči na razlučivosti 1080p pri 30 fps.

Alternative Noteu 11 Pro 5G ne nedostaje. To je u prvom redu Xiaomijev vlastiti Mi 11 Lite 5G NE koji ima nešto slabiju bateriju, slabiju brzinu punjenja i ponešto sporiji ekran, no to nadoknađuje osjetno boljim performansama, kvalitetnijim ekranom s podrškom za Dolby Vision i HDR, boljim kamerama i nešto nižom cijenom. Dijelu korisnika će se sigurno svidjeti i što je riječ o laganijem i tanjem uređaju. Još veću vrijednost nudi Samsungov Galaxy A52S 5G, no tu treba napomenuti da je riječ o telefonu koji će brzo nestati s tržišta jer je stigao njegov nasljednik A53. Tko bi želio maksimalno uštedjeti, neka razmisli o modelu Poco X3 GT – također ima 120-hercni AMOLED ekran, slične kamere, no znatno jači SoC.