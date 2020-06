Australska braća Pivac razvila najbržeg robota-bauštelca

Iako su u nas braća Pivac poznata po svojem angažmanu u mesnoj, a odnedavno i u industriji slatkiša, u Australiji postoje neka druga braća istog prezimena – Mark i Mike Pivac, koji se bave robotikom i zidanjem. Njihova kompanija Fastbrick Robotics razvila je robota nazvanog Hadrian X, a koji je oborio svjetski rekord u brzom robotskom zidanju zidova od betonskih blokova.

Taj rekord oboren je prošloga mjeseca, kada je robot pokazao da je u stanju u zid položiti 200 blokova u jednom satu. Ovolika učinkovitost robota sasvim je dovoljna da se ulaganje u njih isplati, računaju Pivci, ali i najavljuju da je u tijeku i daljnji razvoj robota koji će polagati do 240 blokova na sat. Krajnji im je cilj doći do oko 1.000 blokova, što bi srušilo i rekord postavljen od strane ljudskog zidara.

Prije 33 godine, naime, ostvaren je do sada nedostižni rezultat od 914 postavljenih blokova u jednom satu, i to ručnim radom. Za one koji žele znati više, najbrži zidar u povijestio bio je Amerikanac Bob Boil.

Zidar, a k tome i automatiziran

Robot braće Pivac koristi se naprednim senzorima za hvatanje i polaganje blokova, ali i za njihovu dinamičku stabilizaciju u procesu gradnje. Tom tehnologijom stroj prilagođava svoj rad i kretnje vjetru, vibracijama i drugim faktorima iz okoline koji bi mogli utjecati na precizno pozicioniranje pojedinog bloka. U konačnici obavljen posao je precizan, brz i konzistentne kvalitete. Hadrian X (nazvan prema Hadrijanovom zidu), može se postaviti na bager ili kamion i transportirati od gradilišta do gradilišta, gdje god zidarima zatreba ispomoć.

Robot radi potpuno autonomno, vođen trodimenzionalnim CAD nacrtom planirane finalne građevine. Iako je na videu prikazano obaranje rekorda u "suhoj" gradnji, Hadrian X može blokove povezivati i s cementom.